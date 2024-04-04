https://ukraina.ru/20240404/1054316867.html

Казино скупило за копейки данные украинцев, а в Раде грустят, что не россиян

Казино скупило за копейки данные украинцев, а в Раде грустят, что не россиян - 04.04.2024 Украина.ру

Казино скупило за копейки данные украинцев, а в Раде грустят, что не россиян

Онлайн-казино стали настоящей национальной проблемой Украины. С вопросом решил разобраться глава киевского режима, но пока безрезультатно. Сегодня игорный бизнес масштабно скупает за копейки данные граждан страны и приобщает к казино украинцев, сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*

2024-04-04T22:11

2024-04-04T22:11

2024-04-04T22:11

украина

алексей гончаренко

верховная рада

владимир зеленский

казино

онлайн-казино

игорные зоны

мошенники

мошенничество

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Нардеп напоминает, что такие действий незаконны, а также отмечает, что казино "в гигантских масштабах" скупает базы данных номеров телефонов. По его словам, сегодня 99% рекламы на Украине транслируется с нарушением законодательства. "Теперь просто задумайтесь о безопасности наших данных, которые можно купить за копейки. Всем очевидно, зачем казино берут номера телефонов. Чтобы обманывать людей. И что дальше? Может тогда сразу продавать номера телефонов россиян? Хорошая идея, правда?", – пишет Гончаренко*. Напомним, в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский легализовал игорный бизнес в стране, который был в под запретом с 2009-го. Тогда была официально разрешена деятельность казино и букмекерских контор (в том числе в сети Интернет), залов игровых автоматов и организация онлайн-покера. Прошло четыре года и глава киевского режима решил начать контролировать игорный бизнес. В частности, накануне, 2 апреля, он пообещал подготовить "соответствующие шаги, которые придадут необходимый контроль над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом". *Признан террористом и экстремистом в РФ

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украина, алексей гончаренко, верховная рада, владимир зеленский, казино, онлайн-казино, игорные зоны, мошенники, мошенничество