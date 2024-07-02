https://ukraina.ru/20240702/1055997880.html

Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского – социолог Копатько

Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского – социолог Копатько - 02.07.2024 Украина.ру

Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского – социолог Копатько

Социолог Евгений Копатько в студии Украина.ру, основываясь на данных соцопросов, рассказал о настроениях украинцев по отношению к России и к собственной власти

2024-07-02T12:10

2024-07-02T12:10

2024-07-02T12:10

видео

евгений копатько

украина

россия

ссср

владимир зеленский

кирилл буданов

ес

исследование

опрос

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00:35 - Каковы сейчас настроения украинцев? 04:40 - Как люди в украинских регионах настроены по отношению к России; 06:45 - об истоках водораздела в украинском обществе; 10:07 - чего хотели украинцы на майдане в 2014 году? 13:26 - Говорит ли украинское население то, о чём действительно думает? 22:33 - Соцопрос и президентские выборы; 25:21 - о смене настроений в украинском обществе на фоне мобилизации; 27:30 - о вероятности нового майдана из-за мобилизации на Украине; 31:43 - о последствиях ненависти у украинцев; 36:59 - может ли Украина быть НЕ анти-Россией? *в ходе интервью упоминаются Кирилл Буданов и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов

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