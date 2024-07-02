https://ukraina.ru/20240702/1055997880.html
Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского – социолог Копатько
Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского – социолог Копатько - 02.07.2024 Украина.ру
Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского – социолог Копатько
Социолог Евгений Копатько в студии Украина.ру, основываясь на данных соцопросов, рассказал о настроениях украинцев по отношению к России и к собственной власти
2024-07-02T12:10
2024-07-02T12:10
2024-07-02T12:10
видео
евгений копатько
украина
россия
ссср
владимир зеленский
кирилл буданов
ес
исследование
опрос
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00:35 - Каковы сейчас настроения украинцев? 04:40 - Как люди в украинских регионах настроены по отношению к России; 06:45 - об истоках водораздела в украинском обществе; 10:07 - чего хотели украинцы на майдане в 2014 году? 13:26 - Говорит ли украинское население то, о чём действительно думает? 22:33 - Соцопрос и президентские выборы; 25:21 - о смене настроений в украинском обществе на фоне мобилизации; 27:30 - о вероятности нового майдана из-за мобилизации на Украине; 31:43 - о последствиях ненависти у украинцев; 36:59 - может ли Украина быть НЕ анти-Россией? *в ходе интервью упоминаются Кирилл Буданов и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов
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россия
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майдан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского – социолог Копатько
Социолог Евгений Копатько в студии Украина.ру, основываясь на данных соцопросов, рассказал о настроениях украинцев по отношению к России и к собственной власти
00:35 - Каковы сейчас настроения украинцев?
04:40 - Как люди в украинских регионах настроены по отношению к России;
06:45 - об истоках водораздела в украинском обществе;
10:07 - чего хотели украинцы на майдане в 2014 году?
13:26 - Говорит ли украинское население то, о чём действительно думает?
22:33 - Соцопрос и президентские выборы;
25:21 - о смене настроений в украинском обществе на фоне мобилизации;
27:30 - о вероятности нового майдана из-за мобилизации на Украине;
31:43 - о последствиях ненависти у украинцев;
36:59 - может ли Украина быть НЕ анти-Россией?
*в ходе интервью упоминаются Кирилл Буданов и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов