Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского – социолог Копатько - 02.07.2024 Украина.ру
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Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского – социолог Копатько
Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского – социолог Копатько - 02.07.2024 Украина.ру
Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского – социолог Копатько
Социолог Евгений Копатько в студии Украина.ру, основываясь на данных соцопросов, рассказал о настроениях украинцев по отношению к России и к собственной власти
2024-07-02T12:10
2024-07-02T12:10
видео
евгений копатько
украина
россия
ссср
владимир зеленский
кирилл буданов
ес
исследование
опрос
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00:35 - Каковы сейчас настроения украинцев? 04:40 - Как люди в украинских регионах настроены по отношению к России; 06:45 - об истоках водораздела в украинском обществе; 10:07 - чего хотели украинцы на майдане в 2014 году? 13:26 - Говорит ли украинское население то, о чём действительно думает? 22:33 - Соцопрос и президентские выборы; 25:21 - о смене настроений в украинском обществе на фоне мобилизации; 27:30 - о вероятности нового майдана из-за мобилизации на Украине; 31:43 - о последствиях ненависти у украинцев; 36:59 - может ли Украина быть НЕ анти-Россией? *в ходе интервью упоминаются Кирилл Буданов и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов
украина
россия
ссср
майдан
армия
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видео, евгений копатько, украина, россия, ссср, владимир зеленский, кирилл буданов, ес, исследование, опрос, социология, доклад, украинцы, конституция, сво, спецоперация, история, политика, экономика, интеграция, общество, евросоюз, майдан, евромайдан, элита, власть, государство, президент, легитимность, пропаганда, статистика, выборы, президентские выборы, парламентские выборы, война, побег, армия, язык, мобилизация, информация, регионы, территория, бизнес, аналитика, сша, видео
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Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского – социолог Копатько

12:10 02.07.2024
 
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Социолог Евгений Копатько в студии Украина.ру, основываясь на данных соцопросов, рассказал о настроениях украинцев по отношению к России и к собственной власти
00:35 - Каковы сейчас настроения украинцев?
04:40 - Как люди в украинских регионах настроены по отношению к России;
06:45 - об истоках водораздела в украинском обществе;
10:07 - чего хотели украинцы на майдане в 2014 году?
13:26 - Говорит ли украинское население то, о чём действительно думает?
22:33 - Соцопрос и президентские выборы;
25:21 - о смене настроений в украинском обществе на фоне мобилизации;
27:30 - о вероятности нового майдана из-за мобилизации на Украине;
31:43 - о последствиях ненависти у украинцев;
36:59 - может ли Украина быть НЕ анти-Россией?
*в ходе интервью упоминаются Кирилл Буданов и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов
 
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