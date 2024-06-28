https://ukraina.ru/20240628/1055932194.html

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов из РДК* у Житомирской области

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов из РДК* у Житомирской области - 28.06.2024 Украина.ру

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов из РДК* у Житомирской области

На границе с Житомирской областью появились боевики признанного в России террористическим "Русского добровольческого корпуса"*, которые воюют на стороне Вооруженный сил Украины. Об этом 28 июня сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии

2024-06-28T12:27

2024-06-28T12:27

2024-06-28T12:51

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"Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса"*. Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к Государственной границе Республики Беларусь", – сказано в опубликованном сообщении. Отмечается, что специалисты регулярно фиксируют полеты разведывательных украинских дронов, а сами попытки их залета на территорий Республики пресекаются с помощью боевого оружия. Один из беспилотников ВСУ был сбит в 150-ти метрах от государственной границы Ельском районе Гомельской области 26 июня. На этом же направлении был выявлен схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств, а именно контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним. Белорусские пограничники работают в усиленном режиме.Ранее боевики "Русского добровольческого корпуса"* неоднократно совершали вооруженные набеги на приграничные российские территории. Все их террористические действия были пресечены. Кто скрывается под вывеской "Русского добровольческого корпуса"* читайте в статье автора издания Украина.ру Павла Котова. *Признан террористическим и запрещен в России.

https://ukraina.ru/20240625/1055822194.html

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новости, белоруссия, житомирская область, русский добровольческий корпус, вооруженные силы украины, терроризм, террорист, сво, всу