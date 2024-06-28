Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов из РДК* у Житомирской области - 28.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240628/1055932194.html
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов из РДК* у Житомирской области
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов из РДК* у Житомирской области - 28.06.2024 Украина.ру
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов из РДК* у Житомирской области
На границе с Житомирской областью появились боевики признанного в России террористическим "Русского добровольческого корпуса"*, которые воюют на стороне Вооруженный сил Украины. Об этом 28 июня сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии
2024-06-28T12:27
2024-06-28T12:51
новости
белоруссия
житомирская область
русский добровольческий корпус
вооруженные силы украины
терроризм
террорист
сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/15/1055765200_0:21:1280:741_1920x0_80_0_0_45bfa8551a23c5d2479f90705b2ad80e.jpg.webp
"Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса"*. Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к Государственной границе Республики Беларусь", – сказано в опубликованном сообщении. Отмечается, что специалисты регулярно фиксируют полеты разведывательных украинских дронов, а сами попытки их залета на территорий Республики пресекаются с помощью боевого оружия. Один из беспилотников ВСУ был сбит в 150-ти метрах от государственной границы Ельском районе Гомельской области 26 июня. На этом же направлении был выявлен схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств, а именно контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним. Белорусские пограничники работают в усиленном режиме.Ранее боевики "Русского добровольческого корпуса"* неоднократно совершали вооруженные набеги на приграничные российские территории. Все их террористические действия были пресечены. Кто скрывается под вывеской "Русского добровольческого корпуса"* читайте в статье автора издания Украина.ру Павла Котова. *Признан террористическим и запрещен в России.
https://ukraina.ru/20240625/1055822194.html
белоруссия
житомирская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/15/1055765200_134:0:1271:853_1920x0_80_0_0_f9d0e5eb14775aaf8da15bb56c030c01.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, житомирская область, русский добровольческий корпус, вооруженные силы украины, терроризм, террорист, сво, всу
Новости, Белоруссия, Житомирская область, Русский добровольческий корпус, Вооруженные силы Украины, терроризм, террорист, СВО, ВСУ

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов из РДК* у Житомирской области

12:27 28.06.2024 (обновлено: 12:51 28.06.2024)
 
© Министерство обороны Республики Беларусь
© Министерство обороны Республики Беларусь
Читать в
На границе с Житомирской областью появились боевики признанного в России террористическим "Русского добровольческого корпуса"*, которые воюют на стороне Вооруженный сил Украины. Об этом 28 июня сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии
"Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса"*. Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к Государственной границе Республики Беларусь", – сказано в опубликованном сообщении.
Отмечается, что специалисты регулярно фиксируют полеты разведывательных украинских дронов, а сами попытки их залета на территорий Республики пресекаются с помощью боевого оружия.
Один из беспилотников ВСУ был сбит в 150-ти метрах от государственной границы Ельском районе Гомельской области 26 июня.
"На флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а также пограничной инфраструктуры", – добавили в ведомстве.
На этом же направлении был выявлен схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств, а именно контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним.
Белорусские пограничники работают в усиленном режиме.
Ранее боевики "Русского добровольческого корпуса"* неоднократно совершали вооруженные набеги на приграничные российские территории. Все их террористические действия были пресечены.
Кто скрывается под вывеской "Русского добровольческого корпуса"* читайте в статье автора издания Украина.ру Павла Котова.
*Признан террористическим и запрещен в России.
- РИА Новости, 1920, 25.06.2024
25 июня, 05:45
Террор всегда побеждается террором: эксперт назвал рецепт победы над терроризмомТеррористы действуют в обход любых правил, бороться с ними можно только в этой же парадигме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
НовостиБелоруссияЖитомирская областьРусский добровольческий корпусВооруженные силы УкраинытерроризмтеррористСВОВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Дроны и схроны в Белоруссии и угроза РДК*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 июня
12:29Виктор Яценко: "Гонка дронов" в зоне СВО ведёт к космической войне России и США
12:27Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о скоплении террористов из РДК* у Житомирской области
12:08Русский поэт из Харькова Минаков получил премию имени Ахматовой
12:08Что сделают США, если Россия прямо сейчас не откроет Северный фронт и не "хокнет" "Хок" – Подлесный
11:50Украинцы стали чаще подделывать документы, чтобы сбежать из страны
11:47Рейтинг Байдена упал после дебатов с Трампом - опрос CNN
11:21Дебаты Трампа и Байдена доказали: тактика США в отношении Украины провальна - СМИ
11:16"Незаменимые специалисты", корень зла, русский рабочий класс: Бастрыкин о миграции
10:43Протестующие киевляне перекрыли Центральный железнодорожный вокзал столицы
10:19В Брюсселе предложили новый режим антироссийских санкций
10:17Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников
09:58Американский институт изучения войны о ползучем наступлении ВС РФ: стратегия Путина работает
09:37Обыск у "серого кардинала", налёт БПЛА. Главное на Украине на утро 28 июня
09:22Трамп назвал Зеленского торгашом, а Байден Трампа – лохом
08:44Трамп признал, что Украина проигрывает в конфликте
08:21"Прутский поход": сталинская СВО
08:14Главное за ночь 28 июня
07:50Байден припугнул США Россией и Третьей мировой
07:30Минобороны РФ отметило активность беспилотников США над Черным морем
Лента новостейМолния