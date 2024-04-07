https://ukraina.ru/20240407/1054303706.html
Эксперт Краснов о том, к чему приведет отмена моратория на смертную казнь
Эксперт Краснов о том, к чему приведет отмена моратория на смертную казнь - 07.04.2024 Украина.ру
Эксперт Краснов о том, к чему приведет отмена моратория на смертную казнь
После ужасного теракта в “Крокусе” в России подняли вопрос возвращения смертной казни, а спорящие разделились на два лагеря: за и против.
2024-04-07T12:38
2024-04-07T12:38
2024-04-07T12:38
новости
смертная казнь
россия
теракт
краснов
крокус сити холл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/04/1054307754_0:0:1226:689_1920x0_80_0_0_3680a728d8859b60c0df9cb44e71215a.jpg
О том, какая опасность таится в логике "кровожадных" граждан, в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат РФ, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.Он упомянул об аргументе в пользу смертной казни, который чаще всего используют в спорах люди. Сторонники этой позиции оперируют тем, что россияне содержат преступников в тюрьмах за счет выплачивания налогов.По словам эксперта принцип “экономии на заключенных” может снизить планку преступлений, за которые назначается смертная казнь. В таком случае мы дойдем до абсурда:"Мы не хотим, чтобы за наш счёт 15 суток содержали хулигана", — привел гипотетический пример Дмитрий Краснов.Эксперт пояснил, что данная логика опасна, так как фокусируется на экономике, а не на правовой части вопроса.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240401/1054235817.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/04/1054307754_123:0:1042:689_1920x0_80_0_0_bef0ca8d81f0553d6998d0ea3df4c283.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, смертная казнь, россия, теракт, краснов, крокус сити холл
Новости, смертная казнь, Россия, теракт, Краснов, Крокус Сити Холл
Эксперт Краснов о том, к чему приведет отмена моратория на смертную казнь
После ужасного теракта в “Крокусе” в России подняли вопрос возвращения смертной казни, а спорящие разделились на два лагеря: за и против.
О том, какая опасность таится в логике "кровожадных" граждан, в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат РФ, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.
Он упомянул об аргументе в пользу смертной казни, который чаще всего используют в спорах люди. Сторонники этой позиции оперируют тем, что россияне содержат преступников в тюрьмах за счет выплачивания налогов.
По словам эксперта принцип “экономии на заключенных” может снизить планку преступлений, за которые назначается смертная казнь. В таком случае мы дойдем до абсурда:
"Мы не хотим, чтобы за наш счёт 15 суток содержали хулигана", — привел гипотетический пример Дмитрий Краснов.
Эксперт пояснил, что данная логика опасна, так как фокусируется на экономике, а не на правовой части вопроса.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру