https://ukraina.ru/20240407/1054303706.html

Эксперт Краснов о том, к чему приведет отмена моратория на смертную казнь

Эксперт Краснов о том, к чему приведет отмена моратория на смертную казнь - 07.04.2024 Украина.ру

Эксперт Краснов о том, к чему приведет отмена моратория на смертную казнь

После ужасного теракта в “Крокусе” в России подняли вопрос возвращения смертной казни, а спорящие разделились на два лагеря: за и против.

2024-04-07T12:38

2024-04-07T12:38

2024-04-07T12:38

новости

смертная казнь

россия

теракт

краснов

крокус сити холл

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О том, какая опасность таится в логике "кровожадных" граждан, в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат РФ, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.Он упомянул об аргументе в пользу смертной казни, который чаще всего используют в спорах люди. Сторонники этой позиции оперируют тем, что россияне содержат преступников в тюрьмах за счет выплачивания налогов.По словам эксперта принцип “экономии на заключенных” может снизить планку преступлений, за которые назначается смертная казнь. В таком случае мы дойдем до абсурда:"Мы не хотим, чтобы за наш счёт 15 суток содержали хулигана", — привел гипотетический пример Дмитрий Краснов.Эксперт пояснил, что данная логика опасна, так как фокусируется на экономике, а не на правовой части вопроса.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240401/1054235817.html

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, смертная казнь, россия, теракт, краснов, крокус сити холл