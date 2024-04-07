Эксперт Краснов о том, к чему приведет отмена моратория на смертную казнь - 07.04.2024 Украина.ру
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Эксперт Краснов о том, к чему приведет отмена моратория на смертную казнь
Эксперт Краснов о том, к чему приведет отмена моратория на смертную казнь - 07.04.2024 Украина.ру
Эксперт Краснов о том, к чему приведет отмена моратория на смертную казнь
После ужасного теракта в “Крокусе” в России подняли вопрос возвращения смертной казни, а спорящие разделились на два лагеря: за и против.
2024-04-07T12:38
2024-04-07T12:38
новости
смертная казнь
россия
теракт
краснов
крокус сити холл
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О том, какая опасность таится в логике "кровожадных" граждан, в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат РФ, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.Он упомянул об аргументе в пользу смертной казни, который чаще всего используют в спорах люди. Сторонники этой позиции оперируют тем, что россияне содержат преступников в тюрьмах за счет выплачивания налогов.По словам эксперта принцип “экономии на заключенных” может снизить планку преступлений, за которые назначается смертная казнь. В таком случае мы дойдем до абсурда:"Мы не хотим, чтобы за наш счёт 15 суток содержали хулигана", — привел гипотетический пример Дмитрий Краснов.Эксперт пояснил, что данная логика опасна, так как фокусируется на экономике, а не на правовой части вопроса.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240401/1054235817.html
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новости, смертная казнь, россия, теракт, краснов, крокус сити холл
Новости, смертная казнь, Россия, теракт, Краснов, Крокус Сити Холл

Эксперт Краснов о том, к чему приведет отмена моратория на смертную казнь

12:38 07.04.2024
 
© Абзац телеграм-канал скриншот видео
© Абзац телеграм-канал скриншот видео
Читать в
После ужасного теракта в “Крокусе” в России подняли вопрос возвращения смертной казни, а спорящие разделились на два лагеря: за и против.
О том, какая опасность таится в логике "кровожадных" граждан, в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат РФ, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.
Он упомянул об аргументе в пользу смертной казни, который чаще всего используют в спорах люди. Сторонники этой позиции оперируют тем, что россияне содержат преступников в тюрьмах за счет выплачивания налогов.
Дмитрий Краснов интервью
1 апреля, 15:30
Зачем нам "дьявольский ветер" Европы? Дмитрий Краснов о возвращении смертной казниКричать "распни его" любит лишь тот, кто уверен, что не ответит за свой призыв. Мировая практика показывает, что сохранение и возвращение смертной казни не изменяет ситуацию с преступностью
По словам эксперта принцип “экономии на заключенных” может снизить планку преступлений, за которые назначается смертная казнь. В таком случае мы дойдем до абсурда:
"Мы не хотим, чтобы за наш счёт 15 суток содержали хулигана", — привел гипотетический пример Дмитрий Краснов.
Эксперт пояснил, что данная логика опасна, так как фокусируется на экономике, а не на правовой части вопроса.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
 
Новостисмертная казньРоссиятерактКрасновКрокус Сити Холл
 
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