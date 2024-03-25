Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы - 25.03.2024 Украина.ру
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Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы
Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы - 25.03.2024 Украина.ру
Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы
Страшное преступление в "Крокусе" явно имело целью пошатнуть межнациональный мир в России, спровоцировать агрессию против мигрантов из Таджикистана. Однако, ничего подобного не произошло. Правда, неаккуратные действия в информационной сфере могут привести к последствиям ничуть не лучшим, чем действия ЦИПсО
2024-03-25T16:44
2024-03-25T16:44
мнения
россия
украина
терроризм
трудовые мигранты
крокус сити
санкт-петербург
таджикистан
федеральная миграционная служба рф
василий стоякин
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Начнём с примера вполне позитивного: школьник Ислам Халилов, подрабатывавший в раздевалке "Крокуса" и знающий устройство здания, смог вывести большую группу зрителей. При этом он всё снимал на мобильный телефон и оперативно выложил в интернет. Естественно, у него мысли не было, что он делает что-то особенное – просто приключение. Ислам был не один, но Артём Донсков и Виктория Волочихина, которые вместе с ним помогали людям выйти, не догадались записывать происходящее на ходу.Естественно, сообщение Ислама начали репостить, но дальше началось странное. Вот, например, достаточно известный экс-украинский блогер Alex Parker пишет:"Попросили разместить пост про школьника Ислама, который героически спас 100 человек в Крокусе. Скажи, что точик тоже чуть-чуть герой за 200 долларов".Вопрос – а зачем доплачивать, если речь действительно идёт о подвиге? Да владельцы каналов сами за такую классную тему должны хвататься – двумя руками. Такой подход только дискредитирует всё…Но подобная неадекватная реакция отлично объяснима, если вспомнить, что само преступление совершено бандой, организованной по этническому принципу – входят в неё только таджики, находящиеся на территории России временно, плохо говорящие по-русски.И тут, конечно, Ислам Халилов настоящий подарок – с одной стороны да, есть мигранты, которые убивают, но есть и которые спасают (сам Халилов родился в России, мигранты – его родители). Так что полный межнациональный мир.Увы, всё не совсем так. В России действительно остра проблема миграции из Средней Азии (вполне легальной, кстати), существования в российских городах национальных анклавов и этнической преступности.Да-да, именно этнической: национальные анклавы, населённые бедными, плохо образованными и плохо интегрированными в российское общество (более того – зачастую и не стремящимися интегрироваться) людьми – идеальная питательная среда для преступности. Языково-культурная близость способствует формированию именно этнических преступных групп. Полуформальные этнические диаспоры за счёт отношений с органами власти эту преступность покрывают.Есть даже своеобразный антирейтинг регионов с наиболее сложной ситуацией, первые места в котором занимают Челябинская область и Санкт-Петербург.Обращаем внимание – это проблема не многонационального характера российского общества (там есть свои проблемы, но отнюдь не такие острые), а именно неотрегулированной трудовой миграции.Нельзя сказать, что ранее эта тема не была соответствующим образом осознана и проанализирована российским руководством. Теракт произошёл в момент, когда государственная политика в отношении миграции и диаспор начала меняться в сторону ужесточения.Пожалуй, первый резонансный случай, демонстрирующий изменение политики, произошёл в Петербурге 16 августа прошлого года, когда полиция в ходе двухдневного рейда выявила более 100 мигрантов с гражданством России, не состоявших на воинском учете и доставила всех их в военкомат Фрунзенского района города.Далее подобные случаи пошли косяком, включая внезапное привлечение к ответственности сотрудников ФМС, которые годами раздавали направо и налево российское гражданство, а также взятие на контроль Следкомом дел по преступлениям, совершённым мигрантами, которые местные власти стремились замести под ковёр…В общем, дальнейшее ужесточение контроля над притоком мигрантов и их жизни в России происходило задолго до теракта в "Крокусе", но сейчас, конечно, власть активизируется, поскольку вопрос перешёл в сферу национальной безопасности…И ещё важный момент. Западные СМИ, пытаясь отвести вину за теракт от Киева, пишут о том, что внутренней стабильности в России угрожают некие "правые группировки". Так вот, несмотря на то, что национальность террористов была очень быстро установлена, единственная сколько-нибудь массовая реакция общества была связана с отказом от машин "яндекс-такси" с водителями неславянской национальности. Никаких преступлений на почве национальной вражды, не говоря уже о погромах, не было. Российское общество достаточно зрелое, чтобы такого не допускать даже без вмешательства пропагандистов межнациональной дружбы.Россия может пройти по лезвию бритвы между сциллой террористической угрозы и харибдой межнациональных конфликтов. Собственно, выбора тут и нет – должна.
https://ukraina.ru/20240325/1054086441.html
https://ukraina.ru/20240325/1054086781.html
россия
украина
крокус сити
санкт-петербург
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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мнения, россия, украина, терроризм, трудовые мигранты, крокус сити, санкт-петербург, таджикистан, федеральная миграционная служба рф, василий стоякин
Мнения, Россия, Украина, терроризм, трудовые мигранты, Крокус Сити, Санкт-Петербург, Таджикистан, Федеральная миграционная служба РФ, Василий Стоякин

Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы

16:44 25.03.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДень общенационального траура в РФ
День общенационального траура в РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Страшное преступление в "Крокусе" явно имело целью пошатнуть межнациональный мир в России, спровоцировать агрессию против мигрантов из Таджикистана. Однако, ничего подобного не произошло. Правда, неаккуратные действия в информационной сфере могут привести к последствиям ничуть не лучшим, чем действия ЦИПсО
Начнём с примера вполне позитивного: школьник Ислам Халилов, подрабатывавший в раздевалке "Крокуса" и знающий устройство здания, смог вывести большую группу зрителей. При этом он всё снимал на мобильный телефон и оперативно выложил в интернет. Естественно, у него мысли не было, что он делает что-то особенное – просто приключение. Ислам был не один, но Артём Донсков и Виктория Волочихина, которые вместе с ним помогали людям выйти, не догадались записывать происходящее на ходу.
Естественно, сообщение Ислама начали репостить, но дальше началось странное. Вот, например, достаточно известный экс-украинский блогер Alex Parker пишет:
"Попросили разместить пост про школьника Ислама, который героически спас 100 человек в Крокусе. Скажи, что точик тоже чуть-чуть герой за 200 долларов".
Вопрос – а зачем доплачивать, если речь действительно идёт о подвиге? Да владельцы каналов сами за такую классную тему должны хвататься – двумя руками. Такой подход только дискредитирует всё…
Но подобная неадекватная реакция отлично объяснима, если вспомнить, что само преступление совершено бандой, организованной по этническому принципу – входят в неё только таджики, находящиеся на территории России временно, плохо говорящие по-русски.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
12:46
Путин обсудит с силовиками принимаемые после теракта мерыПрезидент России Владимир Путин 25 марта во второй половине дня проведет совещание, где обсудит меры, принимаемые после теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков
И тут, конечно, Ислам Халилов настоящий подарок – с одной стороны да, есть мигранты, которые убивают, но есть и которые спасают (сам Халилов родился в России, мигранты – его родители). Так что полный межнациональный мир.
Увы, всё не совсем так. В России действительно остра проблема миграции из Средней Азии (вполне легальной, кстати), существования в российских городах национальных анклавов и этнической преступности.
Да-да, именно этнической: национальные анклавы, населённые бедными, плохо образованными и плохо интегрированными в российское общество (более того – зачастую и не стремящимися интегрироваться) людьми – идеальная питательная среда для преступности. Языково-культурная близость способствует формированию именно этнических преступных групп. Полуформальные этнические диаспоры за счёт отношений с органами власти эту преступность покрывают.
Есть даже своеобразный антирейтинг регионов с наиболее сложной ситуацией, первые места в котором занимают Челябинская область и Санкт-Петербург.
Обращаем внимание – это проблема не многонационального характера российского общества (там есть свои проблемы, но отнюдь не такие острые), а именно неотрегулированной трудовой миграции.
Нельзя сказать, что ранее эта тема не была соответствующим образом осознана и проанализирована российским руководством. Теракт произошёл в момент, когда государственная политика в отношении миграции и диаспор начала меняться в сторону ужесточения.
Пожалуй, первый резонансный случай, демонстрирующий изменение политики, произошёл в Петербурге 16 августа прошлого года, когда полиция в ходе двухдневного рейда выявила более 100 мигрантов с гражданством России, не состоявших на воинском учете и доставила всех их в военкомат Фрунзенского района города.
Далее подобные случаи пошли косяком, включая внезапное привлечение к ответственности сотрудников ФМС, которые годами раздавали направо и налево российское гражданство, а также взятие на контроль Следкомом дел по преступлениям, совершённым мигрантами, которые местные власти стремились замести под ковёр…
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
13:47
Теракт в "Крокусе" ─ демонстративная акция ЗападаМне нравятся "эксперты", берущиеся комментировать такие события, как террористический акт в "Крокусе," по горячим следам. Спецслужбы ещё не знали толком сколько террористов принимало участие в расстреле, ещё продолжали считать погибших и пострадавших, а "эксперты" уже определили, что теракт организовали британцы по американскому наущению.
В общем, дальнейшее ужесточение контроля над притоком мигрантов и их жизни в России происходило задолго до теракта в "Крокусе", но сейчас, конечно, власть активизируется, поскольку вопрос перешёл в сферу национальной безопасности…
И ещё важный момент. Западные СМИ, пытаясь отвести вину за теракт от Киева, пишут о том, что внутренней стабильности в России угрожают некие "правые группировки". Так вот, несмотря на то, что национальность террористов была очень быстро установлена, единственная сколько-нибудь массовая реакция общества была связана с отказом от машин "яндекс-такси" с водителями неславянской национальности. Никаких преступлений на почве национальной вражды, не говоря уже о погромах, не было. Российское общество достаточно зрелое, чтобы такого не допускать даже без вмешательства пропагандистов межнациональной дружбы.
Россия может пройти по лезвию бритвы между сциллой террористической угрозы и харибдой межнациональных конфликтов. Собственно, выбора тут и нет – должна.
 
МненияРоссияУкраинатерроризмтрудовые мигрантыКрокус СитиСанкт-ПетербургТаджикистанФедеральная миграционная служба РФВасилий Стоякин
 
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