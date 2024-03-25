https://ukraina.ru/20240325/1054094633.html

Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы

Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы - 25.03.2024 Украина.ру

Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы

Страшное преступление в "Крокусе" явно имело целью пошатнуть межнациональный мир в России, спровоцировать агрессию против мигрантов из Таджикистана. Однако, ничего подобного не произошло. Правда, неаккуратные действия в информационной сфере могут привести к последствиям ничуть не лучшим, чем действия ЦИПсО

2024-03-25T16:44

2024-03-25T16:44

2024-03-25T16:44

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Начнём с примера вполне позитивного: школьник Ислам Халилов, подрабатывавший в раздевалке "Крокуса" и знающий устройство здания, смог вывести большую группу зрителей. При этом он всё снимал на мобильный телефон и оперативно выложил в интернет. Естественно, у него мысли не было, что он делает что-то особенное – просто приключение. Ислам был не один, но Артём Донсков и Виктория Волочихина, которые вместе с ним помогали людям выйти, не догадались записывать происходящее на ходу.Естественно, сообщение Ислама начали репостить, но дальше началось странное. Вот, например, достаточно известный экс-украинский блогер Alex Parker пишет:"Попросили разместить пост про школьника Ислама, который героически спас 100 человек в Крокусе. Скажи, что точик тоже чуть-чуть герой за 200 долларов".Вопрос – а зачем доплачивать, если речь действительно идёт о подвиге? Да владельцы каналов сами за такую классную тему должны хвататься – двумя руками. Такой подход только дискредитирует всё…Но подобная неадекватная реакция отлично объяснима, если вспомнить, что само преступление совершено бандой, организованной по этническому принципу – входят в неё только таджики, находящиеся на территории России временно, плохо говорящие по-русски.И тут, конечно, Ислам Халилов настоящий подарок – с одной стороны да, есть мигранты, которые убивают, но есть и которые спасают (сам Халилов родился в России, мигранты – его родители). Так что полный межнациональный мир.Увы, всё не совсем так. В России действительно остра проблема миграции из Средней Азии (вполне легальной, кстати), существования в российских городах национальных анклавов и этнической преступности.Да-да, именно этнической: национальные анклавы, населённые бедными, плохо образованными и плохо интегрированными в российское общество (более того – зачастую и не стремящимися интегрироваться) людьми – идеальная питательная среда для преступности. Языково-культурная близость способствует формированию именно этнических преступных групп. Полуформальные этнические диаспоры за счёт отношений с органами власти эту преступность покрывают.Есть даже своеобразный антирейтинг регионов с наиболее сложной ситуацией, первые места в котором занимают Челябинская область и Санкт-Петербург.Обращаем внимание – это проблема не многонационального характера российского общества (там есть свои проблемы, но отнюдь не такие острые), а именно неотрегулированной трудовой миграции.Нельзя сказать, что ранее эта тема не была соответствующим образом осознана и проанализирована российским руководством. Теракт произошёл в момент, когда государственная политика в отношении миграции и диаспор начала меняться в сторону ужесточения.Пожалуй, первый резонансный случай, демонстрирующий изменение политики, произошёл в Петербурге 16 августа прошлого года, когда полиция в ходе двухдневного рейда выявила более 100 мигрантов с гражданством России, не состоявших на воинском учете и доставила всех их в военкомат Фрунзенского района города.Далее подобные случаи пошли косяком, включая внезапное привлечение к ответственности сотрудников ФМС, которые годами раздавали направо и налево российское гражданство, а также взятие на контроль Следкомом дел по преступлениям, совершённым мигрантами, которые местные власти стремились замести под ковёр…В общем, дальнейшее ужесточение контроля над притоком мигрантов и их жизни в России происходило задолго до теракта в "Крокусе", но сейчас, конечно, власть активизируется, поскольку вопрос перешёл в сферу национальной безопасности…И ещё важный момент. Западные СМИ, пытаясь отвести вину за теракт от Киева, пишут о том, что внутренней стабильности в России угрожают некие "правые группировки". Так вот, несмотря на то, что национальность террористов была очень быстро установлена, единственная сколько-нибудь массовая реакция общества была связана с отказом от машин "яндекс-такси" с водителями неславянской национальности. Никаких преступлений на почве национальной вражды, не говоря уже о погромах, не было. Российское общество достаточно зрелое, чтобы такого не допускать даже без вмешательства пропагандистов межнациональной дружбы.Россия может пройти по лезвию бритвы между сциллой террористической угрозы и харибдой межнациональных конфликтов. Собственно, выбора тут и нет – должна.

https://ukraina.ru/20240325/1054086441.html

https://ukraina.ru/20240325/1054086781.html

россия

украина

крокус сити

санкт-петербург

таджикистан

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мнения, россия, украина, терроризм, трудовые мигранты, крокус сити, санкт-петербург, таджикистан, федеральная миграционная служба рф, василий стоякин