https://ukraina.ru/20240617/1055678222.html
"Я бы рад повоевать за Украину, но техника не едет": эксперт о том, зачем солдаты ВСУ ломают машины НАТО
"Я бы рад повоевать за Украину, но техника не едет": эксперт о том, зачем солдаты ВСУ ломают машины НАТО - 17.06.2024 Украина.ру
"Я бы рад повоевать за Украину, но техника не едет": эксперт о том, зачем солдаты ВСУ ломают машины НАТО
Техника НАТО сложная, капризная, требует особых навыков и управления: артиллерия, система залпового огня, танки, БМП и так далее. Поэтому сложным комплексом управляют специалисты Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный летчик, Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
2024-06-17T06:10
2024-06-17T06:10
2024-06-17T06:10
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Успех воздушного боя преимущественно зависит от мастерства летчика. Ни для кого не секрет, что украинских военных для полетов на F-16 готовили на скорую руку. Поэтому, в воздушных боях с российскими летчиками шансов у украинских пилотов будет немного, рассказал генерал-майор.Во-первых, российская разведка знает все потенциальные аэродромы, где могут быть находиться самолеты, и при необходимости уничтожит F-16 еще на земле, добавил он.Сами же украинские военные, танкисты, артиллеристы зачастую сознательно ломают натовскую технику, чтобы потом был повод сказать: "Извините, я бы рад повоевать за Украину, но вот промашка — техника не едет", отметил офицер.Точно так же если Киеву все же передадут американские истребители. Не исключено, что на F-16 начнут воевать натовские инструкторы, чтобы показать украинским летчикам преимущество машины в реальном бою и вселить уверенность, подчеркнул эксперт."Мы встретим западные "чудо-машины" самолетами 4+ или 5 поколения. Это Су-30, Су-34, Су-35, которые по своим тактическим характеристикам сильно превосходят F-16", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Липового: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, каким способом США и Запад могут напрямую вмешаться в украинский конфликт - в интервью Александра Перенджиева: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах
https://ukraina.ru/20240615/1055666844.html
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новости, украина, запад, россия, f-16, су-34, су-35, нато, всу, авиация, истребитель, сво, вооружения
Новости, Украина, Запад, Россия, F-16, Су-34, Су-35, НАТО, ВСУ, авиация, истребитель, СВО, вооружения
"Я бы рад повоевать за Украину, но техника не едет": эксперт о том, зачем солдаты ВСУ ломают машины НАТО
Техника НАТО сложная, капризная, требует особых навыков и управления: артиллерия, система залпового огня, танки, БМП и так далее. Поэтому сложным комплексом управляют специалисты Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный летчик, Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
Успех воздушного боя преимущественно зависит от мастерства летчика. Ни для кого не секрет, что украинских военных для полетов на F-16 готовили на скорую руку. Поэтому, в воздушных боях с российскими летчиками шансов у украинских пилотов будет немного, рассказал генерал-майор.
Во-первых, российская разведка знает все потенциальные аэродромы, где могут быть находиться самолеты, и при необходимости уничтожит F-16 еще на земле, добавил он.
"Во-вторых, натовская техника, которая находится в зоне СВО, сложная, капризная, требует особых навыков и управления: артиллерия, система залпового огня, танки, БМП и так далее. Поэтому сложным комплексом управляют именно специалисты Запада", - указал Липовой.
Сами же украинские военные, танкисты, артиллеристы зачастую сознательно ломают натовскую технику, чтобы потом был повод сказать: "Извините, я бы рад повоевать за Украину, но вот промашка — техника не едет", отметил офицер.
Точно так же если Киеву все же передадут американские истребители. Не исключено, что на F-16 начнут воевать натовские инструкторы, чтобы показать украинским летчикам преимущество машины в реальном бою и вселить уверенность, подчеркнул эксперт.
"Мы встретим западные "чудо-машины" самолетами 4+ или 5 поколения. Это Су-30, Су-34, Су-35, которые по своим тактическим характеристикам сильно превосходят F-16", - резюмировал собеседник издания.