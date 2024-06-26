https://ukraina.ru/20240626/1055866290.html

Трагическую гибель уклонистов превратили в фарс: поиграть в украинцев теперь можно с телефона

Трагическую гибель уклонистов превратили в фарс: поиграть в украинцев теперь можно с телефона - 26.06.2024 Украина.ру

Трагическую гибель уклонистов превратили в фарс: поиграть в украинцев теперь можно с телефона

В приложении для Iphone AppStore появилась мобильная игра, в которой персонажу нужно переплыть Тису – ту самую реку в которой с начала всеобщей, насильственной мобилизации побило более 34 украинцев, которые пытались сбежать из дома в Румынию, чтобы избежать отправки на фронт

2024-06-26T19:34

2024-06-26T19:34

2024-06-26T19:41

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госпогранслужба

киев

уклонисты

всу

сво

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Игра примитивная, и по сравнению с быстроходной рекой, "переплыть" Тису герою не доставит особого труда – всего-то следует обходить камни и бревна. Настоящим же уклонистам следует не только плыть против течения в ледяной воде, но и стараться быть невидимыми для дронов и собак, которые используют украинские пограничники. Бодро и без критики игру рекламируют украинские СМИ, а в Госпогранслужбе страны предупреждают: играть – можно, переплывать Тису – нет. Только с февраля этого года к берегам реки на украинско-румынской границе прибило тела 13 уклонистов. Это лишь приблизительное количество погибших, так как некоторые трупы могли зацепиться за деревья и кусты, которых там немало. В конце мая Киев установил десятки новых контрольно-пропускных пунктов, а также дополнительные подразделения национальной гвардии у реки Тиса, чтобы сорвать побег военнообязанных жителей страны.Что похоронит Украину и будет ли новая мобилизация в России смотрите в интервью военного историка, автора книги "Битва за Донбасс" Александра Полищука.

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новости, госпогранслужба, киев, уклонисты, всу, сво