Трагическую гибель уклонистов превратили в фарс: поиграть в украинцев теперь можно с телефона
19:34 26.06.2024 (обновлено: 19:41 26.06.2024)
потрачено
В приложении для Iphone AppStore появилась мобильная игра, в которой персонажу нужно переплыть Тису – ту самую реку в которой с начала всеобщей, насильственной мобилизации побило более 34 украинцев, которые пытались сбежать из дома в Румынию, чтобы избежать отправки на фронт
Игра примитивная, и по сравнению с быстроходной рекой, "переплыть" Тису герою не доставит особого труда – всего-то следует обходить камни и бревна. Настоящим же уклонистам следует не только плыть против течения в ледяной воде, но и стараться быть невидимыми для дронов и собак, которые используют украинские пограничники.
Бодро и без критики игру рекламируют украинские СМИ, а в Госпогранслужбе страны предупреждают: играть – можно, переплывать Тису – нет.
Только с февраля этого года к берегам реки на украинско-румынской границе прибило тела 13 уклонистов. Это лишь приблизительное количество погибших, так как некоторые трупы могли зацепиться за деревья и кусты, которых там немало.
В конце мая Киев установил десятки новых контрольно-пропускных пунктов, а также дополнительные подразделения национальной гвардии у реки Тиса, чтобы сорвать побег военнообязанных жителей страны.
26 мая, 06:42"Такого не было даже в гитлеровской Германии": эксперт о том, чего опасаются уклонисты на Украине Украинское общество потеряло ориентир в плане победы. Украинцы хотят, чтобы война поскорее закончилась, но власти хотят обратного – чтобы конфликт длился как можно дольше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский