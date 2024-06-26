Поражение Киева приведет к миграционному кризису в Европе – президент Чехии
18:35 26.06.2024 (обновлено: 18:36 26.06.2024)
© NATO North Atlantic Treaty OrganizationПетр Павел
© NATO North Atlantic Treaty Organization
Поражение украинской армии на фронте будет иметь экономические последствия для Европы, оно приведет к миграционному кризису, заявил президент Чехии Петр Павел, передает телеканал СТ24
Обосновывая дальнейшую передачу оружия Киеву, глава государства подчеркнул, что это делается якобы для обеспечения безопасности и такая помощь ВСУ, по его мнению, не препятствует проведению переговоров России с Украиной.
"Если бы мы перестали поддерживать Украину, страна могла бы очень быстро потерпеть поражение, а такое поражение чрезвычайно негативно проявилось бы и в наших странах – как большой миграционной волной, экономическими проблемами, так и проблемами в сфере безопасности", - сказал Павел после переговоров в Пражском граде с лидером Словакии Петром Пеллегрини.
Ранее Владимир Зеленский обсудил с президентами Чехии, Румынии, Латвии потребности Киева. Обещанные боеприпасы, деньги на которые собирали по инициативе президента Чехии с прошлого года, ВСУ так и не получили. СМИ писали, что из-за растущих цен Прага не сможет передать Киеву и половины от заявленного ранее количества снарядов.
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