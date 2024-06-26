https://ukraina.ru/20240626/1055865116.html

Поражение Киева приведет к миграционному кризису в Европе – президент Чехии

Поражение Киева приведет к миграционному кризису в Европе – президент Чехии - 26.06.2024 Украина.ру

Поражение Киева приведет к миграционному кризису в Европе – президент Чехии

Поражение украинской армии на фронте будет иметь экономические последствия для Европы, оно приведет к миграционному кризису, заявил президент Чехии Петр Павел, передает телеканал СТ24

2024-06-26T18:35

2024-06-26T18:35

2024-06-26T18:36

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Обосновывая дальнейшую передачу оружия Киеву, глава государства подчеркнул, что это делается якобы для обеспечения безопасности и такая помощь ВСУ, по его мнению, не препятствует проведению переговоров России с Украиной. Ранее Владимир Зеленский обсудил с президентами Чехии, Румынии, Латвии потребности Киева. Обещанные боеприпасы, деньги на которые собирали по инициативе президента Чехии с прошлого года, ВСУ так и не получили. СМИ писали, что из-за растущих цен Прага не сможет передать Киеву и половины от заявленного ранее количества снарядов.Почему Чехия выступает за мирные переговоры по Украине и как это связано с ее экономикой читайте в интервью политолога, доцента Государственного гуманитарного университета Вадима Трухачева.

https://ukraina.ru/20240506/1054911630.html

чехия

киев

украина

европа

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новости, чехия, киев, украина, вооруженные силы украины, миграционный кризис, экономический кризис, европа, сво