Зеленский обсудил с президентами Чехии, Румынии, Латвии потребности Киева - 11.04.2024 Украина.ру
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Зеленский обсудил с президентами Чехии, Румынии, Латвии потребности Киева
Зеленский обсудил с президентами Чехии, Румынии, Латвии потребности Киева - 11.04.2024 Украина.ру
Зеленский обсудил с президентами Чехии, Румынии, Латвии потребности Киева
Латвия передаст Украине военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро. Лидеры двух стран 11 апреля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом
2024-04-11T16:26
2024-04-11T16:26
новости
латвия
румыния
украина
владимир зеленский
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"Спасибо Латвии за готовность помогать Украине в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро. Латвия также будет помогать с восстановлением и защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью", – говорится в телеграм-канале Зеленского. Помимо этого сегодня украинский лидер встретился с президентом Чехии Петром Павелом и главой Румынии Клаусом Йоханнисом. Зеленский также обсудил с ними потребности Украины, которые в особенности заключаются в нехватке комплексов ПВО, а также усиление сотрудничества в области оборонно-промышленного комплекса. "Отдельно говорили о работе экспортного коридора Украины с Румынией и Молдовой. Ценим позицию Румынии в вопросе транзита украинской агропродукции", – добавил Зеленский. Ранее Европарламент согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров в Евросоюз.Напомним, Украина испытывает дефицит систем противовоздушной обороны из-за чего российские ракеты и беспилотники беспрепятственно наносят ещё более сокрушительные удары. Официальные лица Киева уже долгое время ищут установки для страны, но союзники не торопятся их поставлять.
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новости, латвия, румыния, украина, владимир зеленский, пво, военная помощь, военная техника, сво
Новости, Латвия, Румыния, Украина, Владимир Зеленский, ПВО, военная помощь, военная техника, СВО

Зеленский обсудил с президентами Чехии, Румынии, Латвии потребности Киева

16:26 11.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Латвия передаст Украине военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро. Лидеры двух стран 11 апреля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом
"Спасибо Латвии за готовность помогать Украине в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро. Латвия также будет помогать с восстановлением и защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью", – говорится в телеграм-канале Зеленского.
Помимо этого сегодня украинский лидер встретился с президентом Чехии Петром Павелом и главой Румынии Клаусом Йоханнисом.
Зеленский также обсудил с ними потребности Украины, которые в особенности заключаются в нехватке комплексов ПВО, а также усиление сотрудничества в области оборонно-промышленного комплекса.
"Отдельно говорили о работе экспортного коридора Украины с Румынией и Молдовой. Ценим позицию Румынии в вопросе транзита украинской агропродукции", – добавил Зеленский.
Ранее Европарламент согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров в Евросоюз.
Напомним, Украина испытывает дефицит систем противовоздушной обороны из-за чего российские ракеты и беспилотники беспрепятственно наносят ещё более сокрушительные удары. Официальные лица Киева уже долгое время ищут установки для страны, но союзники не торопятся их поставлять.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Вчера, 22:50
Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко""Добрая" дипломатия не сработала и теперь следует перейти к жестким мерам по поиску систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба намерен "жестко" спрашивать с западных коллег наличие таких установок, передаёт The Washington Post
 
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