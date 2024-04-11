https://ukraina.ru/20240411/1054452968.html
Зеленский обсудил с президентами Чехии, Румынии, Латвии потребности Киева
Зеленский обсудил с президентами Чехии, Румынии, Латвии потребности Киева - 11.04.2024 Украина.ру
Зеленский обсудил с президентами Чехии, Румынии, Латвии потребности Киева
Латвия передаст Украине военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро. Лидеры двух стран 11 апреля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом
2024-04-11T16:26
2024-04-11T16:26
2024-04-11T16:26
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"Спасибо Латвии за готовность помогать Украине в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро. Латвия также будет помогать с восстановлением и защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью", – говорится в телеграм-канале Зеленского. Помимо этого сегодня украинский лидер встретился с президентом Чехии Петром Павелом и главой Румынии Клаусом Йоханнисом. Зеленский также обсудил с ними потребности Украины, которые в особенности заключаются в нехватке комплексов ПВО, а также усиление сотрудничества в области оборонно-промышленного комплекса. "Отдельно говорили о работе экспортного коридора Украины с Румынией и Молдовой. Ценим позицию Румынии в вопросе транзита украинской агропродукции", – добавил Зеленский. Ранее Европарламент согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров в Евросоюз.Напомним, Украина испытывает дефицит систем противовоздушной обороны из-за чего российские ракеты и беспилотники беспрепятственно наносят ещё более сокрушительные удары. Официальные лица Киева уже долгое время ищут установки для страны, но союзники не торопятся их поставлять.
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Украина.ру
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новости, латвия, румыния, украина, владимир зеленский, пво, военная помощь, военная техника, сво
Новости, Латвия, Румыния, Украина, Владимир Зеленский, ПВО, военная помощь, военная техника, СВО
Зеленский обсудил с президентами Чехии, Румынии, Латвии потребности Киева
Латвия передаст Украине военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро. Лидеры двух стран 11 апреля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом
"Спасибо Латвии за готовность помогать Украине в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро. Латвия также будет помогать с восстановлением и защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью", – говорится в телеграм-канале Зеленского.
Помимо этого сегодня украинский лидер встретился с президентом Чехии Петром Павелом и главой Румынии Клаусом Йоханнисом.
Зеленский также обсудил с ними потребности Украины, которые в особенности заключаются в нехватке комплексов ПВО, а также усиление сотрудничества в области оборонно-промышленного комплекса.
"Отдельно говорили о работе экспортного коридора Украины с Румынией и Молдовой. Ценим позицию Румынии в вопросе транзита украинской агропродукции", – добавил Зеленский.
Ранее Европарламент согласовал
более жесткие ограничения на импорт украинских товаров в Евросоюз.
Напомним, Украина испытывает дефицит систем противовоздушной обороны из-за чего российские ракеты и беспилотники беспрепятственно наносят ещё более сокрушительные удары. Официальные лица Киева уже долгое время ищут установки для страны, но союзники не торопятся их поставлять.