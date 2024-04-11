Зеленский обсудил с президентами Чехии, Румынии, Латвии потребности Киева

Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко"

"Добрая" дипломатия не сработала и теперь следует перейти к жестким мерам по поиску систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба намерен "жестко" спрашивать с западных коллег наличие таких установок, передаёт The Washington Post