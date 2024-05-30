https://ukraina.ru/20240530/1055377489.html
"Цены растут каждую неделю": Чехия не поставит Украине половину снарядов в срок - FT
"Цены растут каждую неделю": Чехия не поставит Украине половину снарядов в срок - FT - 30.05.2024 Украина.ру
"Цены растут каждую неделю": Чехия не поставит Украине половину снарядов в срок - FT
Чешский поставщик боеприпасов Czechoslovak Group (CSG) заявил, что из-за роста цен и низкого качества комплектующих Украина получит только половину от заявленного количества. Об этом сообщили журналисты Financial Times
2024-05-30T09:49
2024-05-30T09:49
2024-05-30T09:49
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снаряды
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Владелец и глава компании CSG Михал Стрнад рассказал, что около 50% деталей, приобретенных в Азии и Африке, оказались "недостаточно качественными" для отправки на Украину без дальнейшей доработки.Он также добавил, что конфликт на Украине привёл к росту цен на огромное количество снарядов. А заказы европейских производителей боеприпасов заполнены на срок до следующих восьми лет, в зависимости от типа деталей, а предприятия продолжают "наращивать производственные мощности".При этом глава чешского концерна подчеркнул, что "чешская инициатива" по закупке боеприпасов для Украины остается "на ходу" и компания намерена поставить отведенную ей часть боеприпасов.Стрнад заявил, что даже в случае завершения украинского конфликта сейчас, “нам предстоит огромная работа по пополнению стратегических запасов стран НАТО”.
https://ukraina.ru/20240125/1052902023.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, чехия, financial times, снаряды
Новости, Украина, Чехия, Financial Times, снаряды
"Цены растут каждую неделю": Чехия не поставит Украине половину снарядов в срок - FT
Чешский поставщик боеприпасов Czechoslovak Group (CSG) заявил, что из-за роста цен и низкого качества комплектующих Украина получит только половину от заявленного количества. Об этом сообщили журналисты Financial Times
Владелец и глава компании CSG Михал Стрнад рассказал, что около 50% деталей, приобретенных в Азии и Африке, оказались "недостаточно качественными" для отправки на Украину без дальнейшей доработки.
“Каждую неделю цены растут, и возникают большие проблемы с комплектующими […] Это нелегкая работа”, - сказал Стрнад.
Он также добавил, что конфликт на Украине привёл к росту цен на огромное количество снарядов. А заказы европейских производителей боеприпасов заполнены на срок до следующих восьми лет, в зависимости от типа деталей, а предприятия продолжают "наращивать производственные мощности".
При этом глава чешского концерна подчеркнул, что "чешская инициатива" по закупке боеприпасов для Украины
остается "на ходу" и компания намерена поставить отведенную ей часть боеприпасов.
Стрнад заявил, что даже в случае завершения украинского конфликта сейчас, “нам предстоит огромная работа по пополнению стратегических запасов стран НАТО”.