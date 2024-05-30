https://ukraina.ru/20240530/1055377489.html

"Цены растут каждую неделю": Чехия не поставит Украине половину снарядов в срок - FT

"Цены растут каждую неделю": Чехия не поставит Украине половину снарядов в срок - FT - 30.05.2024 Украина.ру

"Цены растут каждую неделю": Чехия не поставит Украине половину снарядов в срок - FT

Чешский поставщик боеприпасов Czechoslovak Group (CSG) заявил, что из-за роста цен и низкого качества комплектующих Украина получит только половину от заявленного количества. Об этом сообщили журналисты Financial Times

2024-05-30T09:49

2024-05-30T09:49

2024-05-30T09:49

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Владелец и глава компании CSG Михал Стрнад рассказал, что около 50% деталей, приобретенных в Азии и Африке, оказались "недостаточно качественными" для отправки на Украину без дальнейшей доработки.Он также добавил, что конфликт на Украине привёл к росту цен на огромное количество снарядов. А заказы европейских производителей боеприпасов заполнены на срок до следующих восьми лет, в зависимости от типа деталей, а предприятия продолжают "наращивать производственные мощности".При этом глава чешского концерна подчеркнул, что "чешская инициатива" по закупке боеприпасов для Украины остается "на ходу" и компания намерена поставить отведенную ей часть боеприпасов.Стрнад заявил, что даже в случае завершения украинского конфликта сейчас, “нам предстоит огромная работа по пополнению стратегических запасов стран НАТО”.

https://ukraina.ru/20240125/1052902023.html

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новости, украина, чехия, financial times, снаряды