"Цены растут каждую неделю": Чехия не поставит Украине половину снарядов в срок - FT - 30.05.2024 Украина.ру
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"Цены растут каждую неделю": Чехия не поставит Украине половину снарядов в срок - FT
"Цены растут каждую неделю": Чехия не поставит Украине половину снарядов в срок - FT - 30.05.2024 Украина.ру
"Цены растут каждую неделю": Чехия не поставит Украине половину снарядов в срок - FT
Чешский поставщик боеприпасов Czechoslovak Group (CSG) заявил, что из-за роста цен и низкого качества комплектующих Украина получит только половину от заявленного количества. Об этом сообщили журналисты Financial Times
2024-05-30T09:49
2024-05-30T09:49
новости
украина
чехия
financial times
снаряды
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Владелец и глава компании CSG Михал Стрнад рассказал, что около 50% деталей, приобретенных в Азии и Африке, оказались "недостаточно качественными" для отправки на Украину без дальнейшей доработки.Он также добавил, что конфликт на Украине привёл к росту цен на огромное количество снарядов. А заказы европейских производителей боеприпасов заполнены на срок до следующих восьми лет, в зависимости от типа деталей, а предприятия продолжают "наращивать производственные мощности".При этом глава чешского концерна подчеркнул, что "чешская инициатива" по закупке боеприпасов для Украины остается "на ходу" и компания намерена поставить отведенную ей часть боеприпасов.Стрнад заявил, что даже в случае завершения украинского конфликта сейчас, “нам предстоит огромная работа по пополнению стратегических запасов стран НАТО”.
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новости, украина, чехия, financial times, снаряды
Новости, Украина, Чехия, Financial Times, снаряды

"Цены растут каждую неделю": Чехия не поставит Украине половину снарядов в срок - FT

09:49 30.05.2024
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP / Matt Rourke
Читать в
Чешский поставщик боеприпасов Czechoslovak Group (CSG) заявил, что из-за роста цен и низкого качества комплектующих Украина получит только половину от заявленного количества. Об этом сообщили журналисты Financial Times
Владелец и глава компании CSG Михал Стрнад рассказал, что около 50% деталей, приобретенных в Азии и Африке, оказались "недостаточно качественными" для отправки на Украину без дальнейшей доработки.
“Каждую неделю цены растут, и возникают большие проблемы с комплектующими […] Это нелегкая работа”, - сказал Стрнад.
Он также добавил, что конфликт на Украине привёл к росту цен на огромное количество снарядов. А заказы европейских производителей боеприпасов заполнены на срок до следующих восьми лет, в зависимости от типа деталей, а предприятия продолжают "наращивать производственные мощности".
При этом глава чешского концерна подчеркнул, что "чешская инициатива" по закупке боеприпасов для Украины остается "на ходу" и компания намерена поставить отведенную ей часть боеприпасов.
Стрнад заявил, что даже в случае завершения украинского конфликта сейчас, “нам предстоит огромная работа по пополнению стратегических запасов стран НАТО”.
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
25 января, 15:45
"Нужно быть сумасшедшими". Как Европа готовится воевать с Россией31 января на территории на территории Германии, Польши и Прибалтики начнутся масштабные военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник-2024"), в которых примут участие около 90 тысяч военнослужащих из стран НАТО
 
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Заголовок открываемого материала
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09:49"Цены растут каждую неделю": Чехия не поставит Украине половину снарядов в срок - FT
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