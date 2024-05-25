https://ukraina.ru/20240525/1055251851.html
"Больной человек Европы": политолог рассказал, почему Чехия выступает за мирные переговоры по Украине
"Больной человек Европы": политолог рассказал, почему Чехия выступает за мирные переговоры по Украине - 25.05.2024 Украина.ру
"Больной человек Европы": политолог рассказал, почему Чехия выступает за мирные переговоры по Украине
Экономика Чехии пострадала после многочисленных поставок вооружения Киеву, поэтому власти выступают за мирные переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев
2024-05-25T10:00
2024-05-25T10:00
2024-05-25T10:00
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чехия
украина
польша
трухачев
европарламент
вооруженные силы украины
переговоры
конфликт
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Президент Чехии Петер Павел ранее заявил, что пришло время заканчивать конфликт на Украине, а утраченные территории Киев не вернёт.Эксперт обратил внимание, что заявления любого чешского политика надо привязывать к выборам в Европарламент.Президент Чехии делает примирительные заявления, чтобы остудить воинственный пыл премьера.Политолог отметил, что Чехия – это не Польша. Чешское общество нельзя назвать русофильским, но и степень русофобии там не та, что в Польше. По словам эксперта, большинство чехов выступает за переговоры по Украине.Трухачев привел статистику, что на душу населения Чехия больше всех приняла украинских беженцев. "И им это надоело. Поэтому точка зрения о начале переговоров, пусть и ценой территориальных потерь для Украины, очень популярна в чешском обществе", заявил он. По его сведениям, две трети чехов выступают за санкции против России, но две трети выступают за переговоры.Полный текст интервью Вадим Трухачев о покушении на Фицо и о том, как ВСУ превратили Чехию в "больного человека Европы" читайте на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20240516/1055108076.html
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новости, чехия, украина, польша, трухачев, европарламент, вооруженные силы украины, переговоры, конфликт
Новости, Чехия, Украина, Польша, Трухачев, Европарламент, Вооруженные силы Украины, переговоры, конфликт
"Больной человек Европы": политолог рассказал, почему Чехия выступает за мирные переговоры по Украине
Экономика Чехии пострадала после многочисленных поставок вооружения Киеву, поэтому власти выступают за мирные переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев
Президент Чехии Петер Павел
ранее заявил, что пришло время заканчивать конфликт на Украине, а утраченные территории Киев не вернёт.
Эксперт обратил внимание, что заявления любого чешского политика надо привязывать к выборам в Европарламент.
"Безудержное вооружение Украины, которое превратило экономику Чехии в больного человека Европы, хотя страна до прихода к власти правительства Фиалы очень успешно развивалась, естественно, ведет к тому, что популярность нынешнего правительства, которое поддерживает Павел, падает", - заявил Трухачев.
Президент Чехии делает примирительные заявления, чтобы остудить воинственный пыл премьера.
Политолог отметил, что Чехия – это не Польша. Чешское общество нельзя назвать русофильским, но и степень русофобии там не та, что в Польше. По словам эксперта, большинство чехов выступает за переговоры по Украине.
Трухачев привел статистику, что на душу населения Чехия больше всех приняла украинских беженцев. "И им это надоело. Поэтому точка зрения о начале переговоров, пусть и ценой территориальных потерь для Украины, очень популярна в чешском обществе", заявил он.
По его сведениям, две трети чехов выступают за санкции против России, но две трети выступают за переговоры.