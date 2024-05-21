https://ukraina.ru/20240521/1055197950.html

Зеленский запретил депутатам расследовать вопрос пропажи денег и фортификаций

Зеленский запретил депутатам расследовать вопрос пропажи денег и фортификаций - 21.05.2024 Украина.ру

Зеленский запретил депутатам расследовать вопрос пропажи денег и фортификаций

Владимир Зеленский запретил депутатам из фракции "Слуга народа" голосовать за законопроект, предлагающий сформировать комиссию по вопросам фортификационных... Украина.ру, 21.05.2024

2024-05-21T15:56

2024-05-21T15:56

2024-05-21T15:56

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Владимир Зеленский запретил депутатам из фракции "Слуга народа" голосовать за законопроект, предлагающий сформировать комиссию по вопросам фортификационных сооружений и обеспечению ВСУ дронами. Об этом сообщила депутат Рады Софья Федина, ссылаясь на анонимного парламентария из партии Зеленского. "... по дронам и фортификациям Зеленский и офис запретили им подписывать. Ну, просто, чтобы вы понимали: фортификации - на фиг, дроны - не надо. "Слуги народа" делают все, чтобы Украины не было", - сказала она. Большинство депутатов не понимают, что принять этот законопроект от парламента якобы требует общество. "В армии бардак с дронами, никто не понимает, кто отвечает за фортификации", заявила депутат Ирина Геращенко.21 мая депутаты из фракции "Евросолидарности" потребовали вынести на голосование законопроект о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата, создании комиссии по вопросам фортификаций и обеспечения беспилотниками ВСУ. В Раде объявили перерыв. Депутаты от "Евросолидарности" заблокировали трибуну, заседание объявили закрытым. В марте украинские власти объявили о строительстве укреплений на линии протяженностью в две тысячи километров. В начале апреля Владимир Зеленский посетил стройку фортификационных сооружений в Харьковской области. Зеленскому показали "зубы дракона", которыми ВСУ планировали остановить российское наступление. В мае российские войска начали продвижение на Харьковском направлении. Наступление происходило "с такой скоростью и силой", что украинская линия укреплений не смогла его сдержать, сообщали иностранные журналисты. Военнослужащие ВСУ заявляли, что первых линий обороны, как и минных полей, в Харьковской области просто не было.

https://ukraina.ru/20240409/1054403513.html

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новости, рада, владимир зеленский, всу, украина