Зеленский запретил депутатам расследовать вопрос пропажи денег и фортификаций - 21.05.2024 Украина.ру
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Зеленский запретил депутатам расследовать вопрос пропажи денег и фортификаций
Зеленский запретил депутатам расследовать вопрос пропажи денег и фортификаций - 21.05.2024 Украина.ру
Зеленский запретил депутатам расследовать вопрос пропажи денег и фортификаций
Владимир Зеленский запретил депутатам из фракции "Слуга народа" голосовать за законопроект, предлагающий сформировать комиссию по вопросам фортификационных... Украина.ру, 21.05.2024
2024-05-21T15:56
2024-05-21T15:56
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Владимир Зеленский запретил депутатам из фракции "Слуга народа" голосовать за законопроект, предлагающий сформировать комиссию по вопросам фортификационных сооружений и обеспечению ВСУ дронами. Об этом сообщила депутат Рады Софья Федина, ссылаясь на анонимного парламентария из партии Зеленского. "... по дронам и фортификациям Зеленский и офис запретили им подписывать. Ну, просто, чтобы вы понимали: фортификации - на фиг, дроны - не надо. "Слуги народа" делают все, чтобы Украины не было", - сказала она. Большинство депутатов не понимают, что принять этот законопроект от парламента якобы требует общество. "В армии бардак с дронами, никто не понимает, кто отвечает за фортификации", заявила депутат Ирина Геращенко.21 мая депутаты из фракции "Евросолидарности" потребовали вынести на голосование законопроект о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата, создании комиссии по вопросам фортификаций и обеспечения беспилотниками ВСУ. В Раде объявили перерыв. Депутаты от "Евросолидарности" заблокировали трибуну, заседание объявили закрытым. В марте украинские власти объявили о строительстве укреплений на линии протяженностью в две тысячи километров. В начале апреля Владимир Зеленский посетил стройку фортификационных сооружений в Харьковской области. Зеленскому показали "зубы дракона", которыми ВСУ планировали остановить российское наступление. В мае российские войска начали продвижение на Харьковском направлении. Наступление происходило "с такой скоростью и силой", что украинская линия укреплений не смогла его сдержать, сообщали иностранные журналисты. Военнослужащие ВСУ заявляли, что первых линий обороны, как и минных полей, в Харьковской области просто не было.
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Новости, Рада, Владимир Зеленский, ВСУ, Украина

Зеленский запретил депутатам расследовать вопрос пропажи денег и фортификаций

15:56 21.05.2024
 
© president.gov.uaЗеленский Харьковская область ВСУ
Зеленский Харьковская область ВСУ
© president.gov.ua
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Владимир Зеленский запретил депутатам из фракции "Слуга народа" голосовать за законопроект, предлагающий сформировать комиссию по вопросам фортификационных сооружений и обеспечению ВСУ дронами. Об этом сообщила депутат Рады Софья Федина, ссылаясь на анонимного парламентария из партии Зеленского.
"... по дронам и фортификациям Зеленский и офис запретили им подписывать. Ну, просто, чтобы вы понимали: фортификации - на фиг, дроны - не надо. "Слуги народа" делают все, чтобы Украины не было", - сказала она.
Большинство депутатов не понимают, что принять этот законопроект от парламента якобы требует общество. "В армии бардак с дронами, никто не понимает, кто отвечает за фортификации", заявила депутат Ирина Геращенко.
21 мая депутаты из фракции "Евросолидарности" потребовали вынести на голосование законопроект о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата, создании комиссии по вопросам фортификаций и обеспечения беспилотниками ВСУ.
В Раде объявили перерыв. Депутаты от "Евросолидарности" заблокировали трибуну, заседание объявили закрытым.
В марте украинские власти объявили о строительстве укреплений на линии протяженностью в две тысячи километров.
В начале апреля Владимир Зеленский посетил стройку фортификационных сооружений в Харьковской области. Зеленскому показали "зубы дракона", которыми ВСУ планировали остановить российское наступление.
В мае российские войска начали продвижение на Харьковском направлении. Наступление происходило "с такой скоростью и силой", что украинская линия укреплений не смогла его сдержать, сообщали иностранные журналисты. Военнослужащие ВСУ заявляли, что первых линий обороны, как и минных полей, в Харьковской области просто не было.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
9 апреля, 16:37
Зеленского отвезли в Харьков посмотреть на фортификации ВСУ, он был немногословенПрезидент Украины Владимир Зеленский осмотрел в Харькове ход строительства новых фортификационных сооружений. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале главы государства
 
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