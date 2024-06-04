Английский язык стал обязательным для некоторых украинцев – решение Рады - 04.06.2024 Украина.ру
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Английский язык стал обязательным для некоторых украинцев – решение Рады
Английский язык стал обязательным для некоторых украинцев – решение Рады - 04.06.2024 Украина.ру
Английский язык стал обязательным для некоторых украинцев – решение Рады
Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект об английском языке, сообщает 4 июня в своем телеграм-канале депутат ВР Алексей Гончаренко*
2024-06-04T15:41
2024-06-04T15:41
новости
украина
софия федина
алексей гончаренко
верховная рада
английский язык
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Законопроект, по его словам, предполагает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения на Украине.Гончаренко* уточняет, что на Украине появятся должности, соискатели на которые будут обязаны знать английский язык.Ранее двое депутатов Рады – София Федина и Владимир Вятрович сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заставил депутатов от "Слуги народа" найти средства для финансирования американского кино.Эта правка, по их словам, была добавлена в законопроект об английском языке."Зеленский заставил Комитет гуманитарной и информационной политики (большинство - "слуги") пересмотреть законопроект об английском языке и добавить правку, предусматривающую финансирование американского кино через финансовую поддержку англоязычных сеансов", - сообщила Федина.Зеленому "припекло финансировать американское кино", когда стране не хватает денег для финансирования армии, подчеркнула Федина.*Признан террористом и экстремистом в РФБольше о проблемах украинской экономики и коррупции - в материале В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики на сайте Украина.ру.
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452
60
новости, украина, софия федина, алексей гончаренко, верховная рада, английский язык
Новости, Украина, София Федина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, английский язык

Английский язык стал обязательным для некоторых украинцев – решение Рады

15:41 04.06.2024
 
© CC0, PixabayБритания Великобритания флаг
Британия Великобритания флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект об английском языке, сообщает 4 июня в своем телеграм-канале депутат ВР Алексей Гончаренко*
Законопроект, по его словам, предполагает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения на Украине.
Гончаренко* уточняет, что на Украине появятся должности, соискатели на которые будут обязаны знать английский язык.
Ранее двое депутатов Рады – София Федина и Владимир Вятрович сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заставил депутатов от "Слуги народа" найти средства для финансирования американского кино.
Эта правка, по их словам, была добавлена в законопроект об английском языке.
"Зеленский заставил Комитет гуманитарной и информационной политики (большинство - "слуги") пересмотреть законопроект об английском языке и добавить правку, предусматривающую финансирование американского кино через финансовую поддержку англоязычных сеансов", - сообщила Федина.
Зеленому "припекло финансировать американское кино", когда стране не хватает денег для финансирования армии, подчеркнула Федина.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
Больше о проблемах украинской экономики и коррупции - в материале В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСофия ФединаАлексей ГончаренкоВерховная Радаанглийский язык
 
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