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Английский язык стал обязательным для некоторых украинцев – решение Рады

Английский язык стал обязательным для некоторых украинцев – решение Рады - 04.06.2024 Украина.ру

Английский язык стал обязательным для некоторых украинцев – решение Рады

Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект об английском языке, сообщает 4 июня в своем телеграм-канале депутат ВР Алексей Гончаренко*

2024-06-04T15:41

2024-06-04T15:41

2024-06-04T15:41

новости

украина

софия федина

алексей гончаренко

верховная рада

английский язык

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Законопроект, по его словам, предполагает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения на Украине.Гончаренко* уточняет, что на Украине появятся должности, соискатели на которые будут обязаны знать английский язык.Ранее двое депутатов Рады – София Федина и Владимир Вятрович сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заставил депутатов от "Слуги народа" найти средства для финансирования американского кино.Эта правка, по их словам, была добавлена в законопроект об английском языке."Зеленский заставил Комитет гуманитарной и информационной политики (большинство - "слуги") пересмотреть законопроект об английском языке и добавить правку, предусматривающую финансирование американского кино через финансовую поддержку англоязычных сеансов", - сообщила Федина.Зеленому "припекло финансировать американское кино", когда стране не хватает денег для финансирования армии, подчеркнула Федина.*Признан террористом и экстремистом в РФБольше о проблемах украинской экономики и коррупции - в материале В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики на сайте Украина.ру.

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новости, украина, софия федина, алексей гончаренко, верховная рада, английский язык