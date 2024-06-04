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Английский язык стал обязательным для некоторых украинцев – решение Рады
Английский язык стал обязательным для некоторых украинцев – решение Рады - 04.06.2024 Украина.ру
Английский язык стал обязательным для некоторых украинцев – решение Рады
Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект об английском языке, сообщает 4 июня в своем телеграм-канале депутат ВР Алексей Гончаренко*
2024-06-04T15:41
2024-06-04T15:41
2024-06-04T15:41
новости
украина
софия федина
алексей гончаренко
верховная рада
английский язык
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Законопроект, по его словам, предполагает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения на Украине.Гончаренко* уточняет, что на Украине появятся должности, соискатели на которые будут обязаны знать английский язык.Ранее двое депутатов Рады – София Федина и Владимир Вятрович сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заставил депутатов от "Слуги народа" найти средства для финансирования американского кино.Эта правка, по их словам, была добавлена в законопроект об английском языке."Зеленский заставил Комитет гуманитарной и информационной политики (большинство - "слуги") пересмотреть законопроект об английском языке и добавить правку, предусматривающую финансирование американского кино через финансовую поддержку англоязычных сеансов", - сообщила Федина.Зеленому "припекло финансировать американское кино", когда стране не хватает денег для финансирования армии, подчеркнула Федина.*Признан террористом и экстремистом в РФБольше о проблемах украинской экономики и коррупции - в материале В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, софия федина, алексей гончаренко, верховная рада, английский язык
Новости, Украина, София Федина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, английский язык
Английский язык стал обязательным для некоторых украинцев – решение Рады
Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект об английском языке, сообщает 4 июня в своем телеграм-канале депутат ВР Алексей Гончаренко*
Законопроект, по его словам, предполагает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения на Украине.
Гончаренко* уточняет, что на Украине появятся должности, соискатели на которые будут обязаны знать английский язык.
Ранее двое депутатов Рады – София Федина и Владимир Вятрович сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заставил депутатов от "Слуги народа" найти средства для финансирования американского кино.
Эта правка, по их словам, была добавлена в законопроект об английском языке.
"Зеленский заставил Комитет гуманитарной и информационной политики (большинство - "слуги") пересмотреть законопроект об английском языке и добавить правку, предусматривающую финансирование американского кино через финансовую поддержку англоязычных сеансов", - сообщила Федина.
Зеленому "припекло финансировать американское кино", когда стране не хватает денег для финансирования армии, подчеркнула Федина.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
Больше о проблемах украинской экономики и коррупции - в материале В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики
на сайте Украина.ру.