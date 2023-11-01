На Украине запустят "всеобъемлющую" программу по изучению английского языка - 01.11.2023 Украина.ру
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На Украине запустят "всеобъемлющую" программу по изучению английского языка
На Украине запустят "всеобъемлющую" программу по изучению английского языка - 01.11.2023 Украина.ру
На Украине запустят "всеобъемлющую" программу по изучению английского языка
Сегодня лишь 20% украинцев владеют английским языком и правительство озаботилось этим вопросом. Для того, чтобы процент умеющих общаться с иностранцами возрос, в стране намерены запустить "всеобъемлющую и доступную программу по изучению английского языка", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2023-11-01T19:33
2023-11-01T19:33
новости
украина
английский язык
обучение
сша
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По его словам, обучающая программа будет доступна каждому украинцу, вне зависимости от его финансового состояния или места жительства. Такие меры необходимы для "популяризации английского языка на Украине". Премьер-министр Украины также считает, что именно знание иностранного языка станет "двигателем продвижения" жителей страны, "драйвером успеха и залогом самореализации". В сети уже успели отреагировать на правительственную инициативу со скепсисом. В частности, украинцы считают, что знать английский им будет полезно лишь в том случае, если они собираются уезжать из Украины и намерены обосноваться на Западе. Не исключено, что популяризируют иностранный в стране именно поэтому. Помимо прочего, досконально изучать английский язык будут дети и все госслужащие Украины, уточнил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. В конце прошлого года уже сообщалось, что правительство на Украине обяжет выучить английский язык всех публичных государственных служащих. Летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об обязательном изучении английского языка чиновниками и военными.
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новости, украина, английский язык, обучение, сша
Новости, Украина, английский язык, обучение, США

На Украине запустят "всеобъемлющую" программу по изучению английского языка

19:33 01.11.2023
 
© president.gov.uaДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© president.gov.ua
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Сегодня лишь 20% украинцев владеют английским языком и правительство озаботилось этим вопросом. Для того, чтобы процент умеющих общаться с иностранцами возрос, в стране намерены запустить "всеобъемлющую и доступную программу по изучению английского языка", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
По его словам, обучающая программа будет доступна каждому украинцу, вне зависимости от его финансового состояния или места жительства. Такие меры необходимы для "популяризации английского языка на Украине".

"Президент Украины Владимир Зеленский уже подал в парламент законопроект, который официально закрепляет статус (прим. ред. - английского) как языка международного общения на Украине. Уже сейчас украинцы, владеющие английским языком, имеют преимущества на рынке труда. Это более высокая зарплата, больше карьерных возможностей, способность быстрее развиваться и в случае необходимости получать новую специальность", – отметил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины также считает, что именно знание иностранного языка станет "двигателем продвижения" жителей страны, "драйвером успеха и залогом самореализации".
В сети уже успели отреагировать на правительственную инициативу со скепсисом. В частности, украинцы считают, что знать английский им будет полезно лишь в том случае, если они собираются уезжать из Украины и намерены обосноваться на Западе. Не исключено, что популяризируют иностранный в стране именно поэтому.
Помимо прочего, досконально изучать английский язык будут дети и все госслужащие Украины, уточнил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Дети будут изучать английский с детского сада, в школах будут преподавать носители языка. Учителя получат бесплатное обучение, стажировку, учебные курсы и многое другое, чтобы выучить английский язык. Английский станет обязательным для каждого госслужащего", – написал Фёдоров в сети.
В конце прошлого года уже сообщалось, что правительство на Украине обяжет выучить английский язык всех публичных государственных служащих. Летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об обязательном изучении английского языка чиновниками и военными.
 
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