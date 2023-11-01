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На Украине запустят "всеобъемлющую" программу по изучению английского языка

На Украине запустят "всеобъемлющую" программу по изучению английского языка - 01.11.2023 Украина.ру

На Украине запустят "всеобъемлющую" программу по изучению английского языка

Сегодня лишь 20% украинцев владеют английским языком и правительство озаботилось этим вопросом. Для того, чтобы процент умеющих общаться с иностранцами возрос, в стране намерены запустить "всеобъемлющую и доступную программу по изучению английского языка", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2023-11-01T19:33

2023-11-01T19:33

2023-11-01T19:33

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английский язык

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По его словам, обучающая программа будет доступна каждому украинцу, вне зависимости от его финансового состояния или места жительства. Такие меры необходимы для "популяризации английского языка на Украине". Премьер-министр Украины также считает, что именно знание иностранного языка станет "двигателем продвижения" жителей страны, "драйвером успеха и залогом самореализации". В сети уже успели отреагировать на правительственную инициативу со скепсисом. В частности, украинцы считают, что знать английский им будет полезно лишь в том случае, если они собираются уезжать из Украины и намерены обосноваться на Западе. Не исключено, что популяризируют иностранный в стране именно поэтому. Помимо прочего, досконально изучать английский язык будут дети и все госслужащие Украины, уточнил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. В конце прошлого года уже сообщалось, что правительство на Украине обяжет выучить английский язык всех публичных государственных служащих. Летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об обязательном изучении английского языка чиновниками и военными.

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новости, украина, английский язык, обучение, сша