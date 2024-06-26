В Киеве обнаружен труп атташе американского посольства – СМИ
16:07 26.06.2024 (обновлено: 16:13 26.06.2024)
В пятизвездочном отеле Hilton, расположенном в украинской столице, найден мертвым атташе посольства США. Об этом пишет телеграм-канал "Политика страны", ссылаясь на свои источники в полиции
По данным СМИ, атташе приехал в Киев 15 июля. Утверждается, что во время обнаружения тела следов насилия якобы зафиксировано не было.
"Согласно медицинским показателям, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина", – уточнил источник.
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