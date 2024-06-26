В Киеве обнаружен труп атташе американского посольства – СМИ - 26.06.2024 Украина.ру
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В Киеве обнаружен труп атташе американского посольства – СМИ
В Киеве обнаружен труп атташе американского посольства – СМИ - 26.06.2024 Украина.ру
В Киеве обнаружен труп атташе американского посольства – СМИ
В пятизвездочном отеле Hilton, расположенном в украинской столице, найден мертвым атташе посольства США. Об этом пишет телеграм-канал "Политика страны", ссылаясь на свои источники в полиции
2024-06-26T16:07
2024-06-26T16:13
новости
киев
посольство сша
атташе
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По данным СМИ, атташе приехал в Киев 15 июля. Утверждается, что во время обнаружения тела следов насилия якобы зафиксировано не было. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что наиболее подходящим кандидатом вместо Владимира Зеленского в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.Какой будет судьба Украины после ее оставления кураторами читайте в интервью эксперта Центра прикладных исследований и программ Петра Скоробогатого на Украина.ру.
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новости, киев, посольство сша, атташе
Новости, Киев, посольство США, атташе

В Киеве обнаружен труп атташе американского посольства – СМИ

16:07 26.06.2024 (обновлено: 16:13 26.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Фурман / Перейти в фотобанкотель Украина гостиница
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© РИА Новости . Алексей Фурман
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В пятизвездочном отеле Hilton, расположенном в украинской столице, найден мертвым атташе посольства США. Об этом пишет телеграм-канал "Политика страны", ссылаясь на свои источники в полиции
По данным СМИ, атташе приехал в Киев 15 июля. Утверждается, что во время обнаружения тела следов насилия якобы зафиксировано не было.
"Согласно медицинским показателям, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина", – уточнил источник.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что наиболее подходящим кандидатом вместо Владимира Зеленского в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Какой будет судьба Украины после ее оставления кураторами читайте в интервью эксперта Центра прикладных исследований и программ Петра Скоробогатого на Украина.ру.
Выдрин коллаж
15 сентября 2021, 16:03
Эпоха криминала: почему она заканчивается в России и никогда не закончится на УкраинеДмитрий Выдрин, известный украинский и российский политолог и политтехнолог, рассуждает о разнице пост-силовой и пост-криминальных элит, а также о затянувшейся эпохе на Украине и, похоже, заканчивающейся эпохе в России
 
НовостиКиевпосольство СШАатташе
 
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