В Киеве обнаружен труп атташе американского посольства – СМИ

Эпоха криминала: почему она заканчивается в России и никогда не закончится на Украине

Дмитрий Выдрин, известный украинский и российский политолог и политтехнолог, рассуждает о разнице пост-силовой и пост-криминальных элит, а также о затянувшейся эпохе на Украине и, похоже, заканчивающейся эпохе в России