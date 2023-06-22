https://ukraina.ru/20230622/1047493752.html

"Хаос и криминал". Эксперт рассказал о судьбе Украины, когда её бросят западные спонсоры

"Хаос и криминал". Эксперт рассказал о судьбе Украины, когда её бросят западные спонсоры - 22.06.2023 Украина.ру

"Хаос и криминал". Эксперт рассказал о судьбе Украины, когда её бросят западные спонсоры

Одним из вариантов развития ситуации на Украине может быть афганский сценарий, в котором Украина будет брошена западными спонсорами. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований рассказал эксперт Центра прикладных исследований и программ Петр Скоробогатый, сообщают РИА Новости

2023-06-22T17:53

2023-06-22T17:53

2023-06-22T18:01

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Украина может повторить афганский сценарий, когда её просто бросят западные спонсоры, после чего на её месте образуется нацистское государство, рассказал Скоробогатый.По словам эксперта, вариант окрепшей Украины без Запада – "это единственный проект, на котором сегодня украинские элиты могут строить какою-то общность на тех границах, которые у них к тому моменту останутся". 22 июня в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол под названием "СВО: выученные уроки истории", организованный Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Он был приурочен к одной из самых печальных дат в истории России — Дню памяти и скорби и началу Великой Отечественной войны.

https://ukraina.ru/20230622/1047485123.html

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новости, украина, миа "россия сегодня", эксперты, спонсоры