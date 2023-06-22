"Хаос и криминал". Эксперт рассказал о судьбе Украины, когда её бросят западные спонсоры
17:53 22.06.2023 (обновлено: 18:01 22.06.2023)
Одним из вариантов развития ситуации на Украине может быть афганский сценарий, в котором Украина будет брошена западными спонсорами. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований рассказал эксперт Центра прикладных исследований и программ Петр Скоробогатый, сообщают РИА Новости
Украина может повторить афганский сценарий, когда её просто бросят западные спонсоры, после чего на её месте образуется нацистское государство, рассказал Скоробогатый.
"Возможно, из этого появится какой-то крепкий проект. Возможно, на этом месте будет просто хаос, дезорганизация, криминал и так далее. Если этот крепкий проект будет на этих землях создан, то конечно, это будет не исламский Афганистан. Это будет нацистская Украина", - подчеркнул эксперт.
По словам эксперта, вариант окрепшей Украины без Запада – "это единственный проект, на котором сегодня украинские элиты могут строить какою-то общность на тех границах, которые у них к тому моменту останутся".
"Я думаю, это большая проблема не только для представителей России, но и для Европы", - добавил он.
22 июня в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол под названием "СВО: выученные уроки истории", организованный Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Он был приурочен к одной из самых печальных дат в истории России — Дню памяти и скорби и началу Великой Отечественной войны.
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