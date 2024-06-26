"Украинское общество толерантно даже к полной мразоте". О скандале вокруг кума Ермака - 26.06.2024 Украина.ру
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"Украинское общество толерантно даже к полной мразоте". О скандале вокруг кума Ермака
"Украинское общество толерантно даже к полной мразоте". О скандале вокруг кума Ермака - 26.06.2024 Украина.ру
"Украинское общество толерантно даже к полной мразоте". О скандале вокруг кума Ермака
Замешанному в скандале в Днепропетровске народному депутату Тищенко избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему вменяют незаконное лишение свободы бывшего военнослужащего. Но при обыске у него нашли целый склад наличности в долларах разными купюрами.
2024-06-26T14:38
2024-06-26T14:38
днепропетровск
украина
николай тищенко
андрей ермак
владимир зеленский
слуга народа
офис президента
вооруженные силы украины
скандал
коррупция
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Напомним, что Николай Тищенко не просто провластный народный депутат от партии Зеленского "Слуга народа", но и еще и кум Андрея Ермака – главы Офиса президента. Правда, Ермак после скандала открестился от своего кума и осудил его поступок. Напомним, Тищенко в Днепре развязал уличный конфликт с бывшим военнослужащим Павловым, в который оказались вовлечены полицейские и некие люди в камуфляже. Причиной драки (как утверждают эксперты) стал раздел нелегального рынка колл-центров. Почему арест соратника Зеленского, народного депутата Николая Тищенко — это политическое событие, рассказали эксперты на своих в своих соцсетях.Политик Олег ЦаревНа Украине продолжаются последствия визита депутата Тищенко в Днепропетровск по поводу мошеннических колл-центров. Тищенко объявили о подозрении в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего группой лиц по предварительному сговору с применением силы. Во время обыска Тищенко разбил два своих телефона, а на суде заявил, что сложит депутатский мандат, когда на Украине закроют все ботофермы и перестанут воровать лес. То есть никогда. Эксперты считают обыски и суд инсценировкой, которой Ермак пытается прикрыть своего кума от более серьёзных обвинений.Политический эксперт Сергей МарченкоСегодня Коля Тищенко – герой дня. Судя по комментам, Коля успешно задолбал ну очень большое количество людей. ... Может быть, отставка за рейдерство в Закарпатье? Или за выезд за границу во время войны? Может, возбуждено уголовное дело по факту записей, где Коля кошмарит колл-центры и требует с них деньги?Нет, Коля прекрасно себя чувствовал до самого момента, когда, не чувствуя дна под ногами, избил с титуханами ветерана. И высокие покровители посчитали, что выгоднее избавиться от Коли, чем продолжать притворяться, что они в домике и ничего не видят. Наше государство больное, потому что не способно очищаться даже от полной мразоты, на которой нигде клейма ставить. Наше общество больное, потому что толерантно к таким персонажам ради "единства" или другой причине, которую придумает себе, лишь бы не критиковать власть и не вмешиваться.Коля не смешон. Коля – наш диагноз. Очень плохой диагноз.Украинский военный блогер Юрий КасьяновРеакция власти на скандалы вокруг Содоля (экс-командующий Объединёнными силами ВСУ - ред.) и Тищенко – это и есть самое ценное, что мы увидели за последние три дня. Не оспаривая полное и абсолютное право верховного главнокомандующего на принятие кадровых решений в армии, и не отрицая большого и вечного значения кумовства в нашей политике (Тищенко - кум Ермака), однако стоит заметить, что в высоких кабинетах немного засуетились. Как выборы на носу.Это хорошо. Думаю, что скоро наверху "заметят" и кризис репрессивной мобилизации, и – а вдруг! – чрезвычайную необходимость дронов на войне. Вода камень точит.Адвокат Сергей ВеприцкийПрактически все подпрыгивают от радости по факту домашнего ареста Тищенко!... Вот он - "враг народа!" "Зажравшийся ботексный олигарх с часами, квартирой и деньгами!", к тому же, напал на героя с коляской! Народному возмущению нет предела! Да и наказание" гада" подоспело вовремя! Просто какой то "хепи-энд"! ... А теперь давайте зададим простые вопросы: виден ли ну просто голливудский сценарий? "Гад- олигарх"... нападает на воина с коляской! Это же надо! Все участники собрались именно в этом месте! Обыск в доме "олигарха", деньги, часы, интерьер?! А какое отношение к происшедшему имеют предметы роскоши и деньги? Неужели у всех "хулиганов" проводят обыски?! И так быстро?! А может, ответ проще? Может, просто депутаты ВР должны знать свое место? Так сказать, "бей своих, чтоб чужие боялись".Мне страшно! Народ, счастливо улюлюкающий происшедшему, повальное одобрямс, ну просто в лучших традициях! Я не знаком с Тищенко, я не его адвокат! По ком звонит колокол? По нам, по каждому по-разному, но он, колокол, звонит!Политтехнолог Карл ВолохЧто-то невероятно счастливое должно случиться в ближайшее время с зеленой командой. После, похоже, неизбежного удаления оттуда Каклеты (Тищенко - ред.) средний ай-кью там гарантированно резко подскочит. А если бы еще и от Зеленского избавились, то могли бы выйти и на средний по стране (по крайней мере, своих 73 процента).Украинский дипломат Валерий ЧалыйТолько, пожалуйста, послом в Таиланд его не отправляйте…На ту же тему: Мошеннические колл-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты
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днепропетровск, украина, николай тищенко, андрей ермак, владимир зеленский, слуга народа, офис президента, вооруженные силы украины, скандал, коррупция, эксклюзив
Днепропетровск, Украина, Николай Тищенко, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Слуга народа, Офис президента, Вооруженные силы Украины, скандал, коррупция, Эксклюзив

"Украинское общество толерантно даже к полной мразоте". О скандале вокруг кума Ермака

14:38 26.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NikolayTishenko
- РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NikolayTishenko
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Замешанному в скандале в Днепропетровске народному депутату Тищенко избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему вменяют незаконное лишение свободы бывшего военнослужащего. Но при обыске у него нашли целый склад наличности в долларах разными купюрами.
Напомним, что Николай Тищенко не просто провластный народный депутат от партии Зеленского "Слуга народа", но и еще и кум Андрея Ермака – главы Офиса президента. Правда, Ермак после скандала открестился от своего кума и осудил его поступок.
Напомним, Тищенко в Днепре развязал уличный конфликт с бывшим военнослужащим Павловым, в который оказались вовлечены полицейские и некие люди в камуфляже. Причиной драки (как утверждают эксперты) стал раздел нелегального рынка колл-центров. Почему арест соратника Зеленского, народного депутата Николая Тищенко — это политическое событие, рассказали эксперты на своих в своих соцсетях.
Политик Олег Царев
На Украине продолжаются последствия визита депутата Тищенко в Днепропетровск по поводу мошеннических колл-центров. Тищенко объявили о подозрении в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего группой лиц по предварительному сговору с применением силы.
Во время обыска Тищенко разбил два своих телефона, а на суде заявил, что сложит депутатский мандат, когда на Украине закроют все ботофермы и перестанут воровать лес. То есть никогда.
Эксперты считают обыски и суд инсценировкой, которой Ермак пытается прикрыть своего кума от более серьёзных обвинений.
Политический эксперт Сергей Марченко
Сегодня Коля Тищенко – герой дня. Судя по комментам, Коля успешно задолбал ну очень большое количество людей.
... Может быть, отставка за рейдерство в Закарпатье? Или за выезд за границу во время войны? Может, возбуждено уголовное дело по факту записей, где Коля кошмарит колл-центры и требует с них деньги?
Нет, Коля прекрасно себя чувствовал до самого момента, когда, не чувствуя дна под ногами, избил с титуханами ветерана. И высокие покровители посчитали, что выгоднее избавиться от Коли, чем продолжать притворяться, что они в домике и ничего не видят.
Наше государство больное, потому что не способно очищаться даже от полной мразоты, на которой нигде клейма ставить. Наше общество больное, потому что толерантно к таким персонажам ради "единства" или другой причине, которую придумает себе, лишь бы не критиковать власть и не вмешиваться.
Коля не смешон. Коля – наш диагноз. Очень плохой диагноз.
Украинский военный блогер Юрий Касьянов
Реакция власти на скандалы вокруг Содоля (экс-командующий Объединёнными силами ВСУ - ред.) и Тищенко – это и есть самое ценное, что мы увидели за последние три дня.
Вчера, 17:30
Передел бизнеса по-украински. Скандалист Тищенко и мафиози Балога – первые ласточки крупной экспроприацииКум главы ОП Андрея Ермака – Николай Тищенко – без сомнения, стал главной звездой украинской светской хроники в начале этой недели
Не оспаривая полное и абсолютное право верховного главнокомандующего на принятие кадровых решений в армии, и не отрицая большого и вечного значения кумовства в нашей политике (Тищенко - кум Ермака), однако стоит заметить, что в высоких кабинетах немного засуетились. Как выборы на носу.
Это хорошо. Думаю, что скоро наверху "заметят" и кризис репрессивной мобилизации, и – а вдруг! – чрезвычайную необходимость дронов на войне. Вода камень точит.
Адвокат Сергей Веприцкий
Практически все подпрыгивают от радости по факту домашнего ареста Тищенко!... Вот он - "враг народа!" "Зажравшийся ботексный олигарх с часами, квартирой и деньгами!", к тому же, напал на героя с коляской! Народному возмущению нет предела!
Да и наказание" гада" подоспело вовремя! Просто какой то "хепи-энд"!
... А теперь давайте зададим простые вопросы: виден ли ну просто голливудский сценарий? "Гад- олигарх"... нападает на воина с коляской! Это же надо! Все участники собрались именно в этом месте!
Обыск в доме "олигарха", деньги, часы, интерьер?! А какое отношение к происшедшему имеют предметы роскоши и деньги? Неужели у всех "хулиганов" проводят обыски?! И так быстро?!
А может, ответ проще? Может, просто депутаты ВР должны знать свое место? Так сказать, "бей своих, чтоб чужие боялись".
Мне страшно! Народ, счастливо улюлюкающий происшедшему, повальное одобрямс, ну просто в лучших традициях! Я не знаком с Тищенко, я не его адвокат! По ком звонит колокол? По нам, по каждому по-разному, но он, колокол, звонит!
Политтехнолог Карл Волох
Что-то невероятно счастливое должно случиться в ближайшее время с зеленой командой. После, похоже, неизбежного удаления оттуда Каклеты (Тищенко - ред.) средний ай-кью там гарантированно резко подскочит. А если бы еще и от Зеленского избавились, то могли бы выйти и на средний по стране (по крайней мере, своих 73 процента).
Украинский дипломат Валерий Чалый
Только, пожалуйста, послом в Таиланд его не отправляйте…
На ту же тему: Мошеннические колл-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты
 
ДнепропетровскУкраинаНиколай ТищенкоАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийСлуга народаОфис президентаВооруженные силы УкраиныскандалкоррупцияЭксклюзив
 
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