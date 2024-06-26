https://ukraina.ru/20240626/1055860356.html

"Украинское общество толерантно даже к полной мразоте". О скандале вокруг кума Ермака

"Украинское общество толерантно даже к полной мразоте". О скандале вокруг кума Ермака - 26.06.2024 Украина.ру

"Украинское общество толерантно даже к полной мразоте". О скандале вокруг кума Ермака

Замешанному в скандале в Днепропетровске народному депутату Тищенко избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему вменяют незаконное лишение свободы бывшего военнослужащего. Но при обыске у него нашли целый склад наличности в долларах разными купюрами.

2024-06-26T14:38

2024-06-26T14:38

2024-06-26T14:38

днепропетровск

украина

николай тищенко

андрей ермак

владимир зеленский

слуга народа

офис президента

вооруженные силы украины

скандал

коррупция

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Напомним, что Николай Тищенко не просто провластный народный депутат от партии Зеленского "Слуга народа", но и еще и кум Андрея Ермака – главы Офиса президента. Правда, Ермак после скандала открестился от своего кума и осудил его поступок. Напомним, Тищенко в Днепре развязал уличный конфликт с бывшим военнослужащим Павловым, в который оказались вовлечены полицейские и некие люди в камуфляже. Причиной драки (как утверждают эксперты) стал раздел нелегального рынка колл-центров. Почему арест соратника Зеленского, народного депутата Николая Тищенко — это политическое событие, рассказали эксперты на своих в своих соцсетях.Политик Олег ЦаревНа Украине продолжаются последствия визита депутата Тищенко в Днепропетровск по поводу мошеннических колл-центров. Тищенко объявили о подозрении в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего группой лиц по предварительному сговору с применением силы. Во время обыска Тищенко разбил два своих телефона, а на суде заявил, что сложит депутатский мандат, когда на Украине закроют все ботофермы и перестанут воровать лес. То есть никогда. Эксперты считают обыски и суд инсценировкой, которой Ермак пытается прикрыть своего кума от более серьёзных обвинений.Политический эксперт Сергей МарченкоСегодня Коля Тищенко – герой дня. Судя по комментам, Коля успешно задолбал ну очень большое количество людей. ... Может быть, отставка за рейдерство в Закарпатье? Или за выезд за границу во время войны? Может, возбуждено уголовное дело по факту записей, где Коля кошмарит колл-центры и требует с них деньги?Нет, Коля прекрасно себя чувствовал до самого момента, когда, не чувствуя дна под ногами, избил с титуханами ветерана. И высокие покровители посчитали, что выгоднее избавиться от Коли, чем продолжать притворяться, что они в домике и ничего не видят. Наше государство больное, потому что не способно очищаться даже от полной мразоты, на которой нигде клейма ставить. Наше общество больное, потому что толерантно к таким персонажам ради "единства" или другой причине, которую придумает себе, лишь бы не критиковать власть и не вмешиваться.Коля не смешон. Коля – наш диагноз. Очень плохой диагноз.Украинский военный блогер Юрий КасьяновРеакция власти на скандалы вокруг Содоля (экс-командующий Объединёнными силами ВСУ - ред.) и Тищенко – это и есть самое ценное, что мы увидели за последние три дня. Не оспаривая полное и абсолютное право верховного главнокомандующего на принятие кадровых решений в армии, и не отрицая большого и вечного значения кумовства в нашей политике (Тищенко - кум Ермака), однако стоит заметить, что в высоких кабинетах немного засуетились. Как выборы на носу.Это хорошо. Думаю, что скоро наверху "заметят" и кризис репрессивной мобилизации, и – а вдруг! – чрезвычайную необходимость дронов на войне. Вода камень точит.Адвокат Сергей ВеприцкийПрактически все подпрыгивают от радости по факту домашнего ареста Тищенко!... Вот он - "враг народа!" "Зажравшийся ботексный олигарх с часами, квартирой и деньгами!", к тому же, напал на героя с коляской! Народному возмущению нет предела! Да и наказание" гада" подоспело вовремя! Просто какой то "хепи-энд"! ... А теперь давайте зададим простые вопросы: виден ли ну просто голливудский сценарий? "Гад- олигарх"... нападает на воина с коляской! Это же надо! Все участники собрались именно в этом месте! Обыск в доме "олигарха", деньги, часы, интерьер?! А какое отношение к происшедшему имеют предметы роскоши и деньги? Неужели у всех "хулиганов" проводят обыски?! И так быстро?! А может, ответ проще? Может, просто депутаты ВР должны знать свое место? Так сказать, "бей своих, чтоб чужие боялись".Мне страшно! Народ, счастливо улюлюкающий происшедшему, повальное одобрямс, ну просто в лучших традициях! Я не знаком с Тищенко, я не его адвокат! По ком звонит колокол? По нам, по каждому по-разному, но он, колокол, звонит!Политтехнолог Карл ВолохЧто-то невероятно счастливое должно случиться в ближайшее время с зеленой командой. После, похоже, неизбежного удаления оттуда Каклеты (Тищенко - ред.) средний ай-кью там гарантированно резко подскочит. А если бы еще и от Зеленского избавились, то могли бы выйти и на средний по стране (по крайней мере, своих 73 процента).Украинский дипломат Валерий ЧалыйТолько, пожалуйста, послом в Таиланд его не отправляйте…На ту же тему: Мошеннические колл-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты

https://ukraina.ru/20240625/1055843070.html

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