https://ukraina.ru/20240623/1055800282.html

"Китай – это вирус". В борьбе с ее врагами Америке дозволено всё

"Китай – это вирус". В борьбе с ее врагами Америке дозволено всё - 23.06.2024 Украина.ру

"Китай – это вирус". В борьбе с ее врагами Америке дозволено всё

Агентство Reuters провело расследование, которое добавило характерные штрихи к моральному портрету западной демократии.

2024-06-23T16:24

2024-06-23T16:24

2024-06-23T16:26

сша

филиппины

китай

барак обама (старший)

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джо байден

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пентагон

эксклюзив

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Как выяснили журналисты, во время коронавирусной пандемии 2020 года США запустили на Филлиппинах секретную операцию по дезинформации, направленную на то, чтобы дискредитировать вакцину китайского производства – и в целом опорочить медицинскую помощь со стороны Поднебесной.Президентом Филиппин был Родриго Дутерте – президент с противоречивой популистской политикой, который в начале своего правления вызывал в Вашингтоне определенные опасения.Дутерте заявлял, что его страна не является марионеткой Запада. Он сделал некоторые шаги, чтобы наладить отношения с Китаем, публично призывал своих соотечественников "попрощаться с США", которые управляли Филиппинами до 1946 года и с тех пор сохраняют там огромное политическое влияние.Однажды Дутерте даже позволил себе нецензурно высказаться в адрес американского президента Барака Обамы – хотя впоследствии извинился.В период пандемии Пекин оказывал Маниле большую и бесплатную помощь, поставляя филиппинцам вакцины и медикаменты.Важно отметить, что альтернативы этой поддержке, фактически, не было. Западные вакцины, прежде всего, реализовывались в западных странах и продавались за серьезные деньги. А небогатые Филиппины – бывшая колония США – не могут похвастаться развитой медицинской системой. Так что для больных очень часто не хватало самого необходимого.Филиппинское правительство опиралось на поддержку Китая, спасая жизни своих сограждан с помощью китайских вакцин. Однако такая солидарность была не по нраву американцам.В Белом доме считали, что она укрепляет влияние Китайской Народной Республики на Филиппинах. А США рассчитывали использовать островную республику для так называемого сдерживания Пекина – в качестве одного из основных плацдармов своей агрессивной антикитайской политики.В результате американцы развернули информационную операцию под эгидой Пентагона, направленную против медицинской помощи из Китая. Как выяснили Reuters, для этого были созданы сотни поддельных аккаунтов в социальных сетях, которые велись анонимными ботами от имени простых филиппинцев.Фейковые пользователи писали множество комментариев, осуждая качество китайской вакцины, и другой медицинской продукции из КНР – например, масок для лица и наборов для тестирования на заражение. А также сеяли различные страхи и в целом негативно высказывались в адрес Пекина.Подрывная кампания проводилась на местном тагальском языке, под общим хэштегом #Chinaangvirus ("Китай – это вирус").Когда Reuters запросила у одной из крупнейших западных соцсетей информацию об этих антикитайских и антивакцинаторских профилях, компания начала удалять такие страницы. Хотя раньше она не мешала их деятельности, которая началась еще при Дональде Трампе, и благополучно продолжалась во время президентства Джо Байдена.Подрывная работа в интернете давала свои плоды. Филиппинцы, среди которых было немало людей с недостаточным уровнем образования, очень часто старались уклониться от вакцинации китайскими вакцинами, и это забирало множество жизней.Филиппинские власти были шокированы таким уровнем недоверия. "В этой стране кризис… Меня просто раздражает то, что филиппинцы не прислушиваются к аргументам правительства", – говорил по этому поводу президент Филиппин Родриго Дутерте, который даже угрожал сажать в тюрьму за массовые отказы от вакцинации.А теперь известно, что дело было в работе множества фальшивых сетевых пользователей, которые оказывали целенаправленное влияние на общественное сознание филиппинцев.Расследование Reuters позволяет понять, что похожая американская спецоперация также проводилась на Ближнем Востоке, и закончилась только в середине 2021 года. Причем, американские боты старались убедить мусульман в том, что китайская вакцина якобы содержит свиной желатин, и это делает ее запрещенными с точки зрения религиозных канонов ислама.Такая фантастическая подлость воспринимается американской элитой как нормальная стратегия в борьбе за пресловутые ценности демократии. Хотя лживые призывы к отказу от доступных вакцин убили множество людей в разных странах мира.Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США практически открыто признался журналистам, что американские военные занимались тайной пропагандой против китайской вакцины в развивающихся странах мира. Потому что в рамках борьбы с врагами Америки сейчас дозволено делать практически все.Эксперты в области здравоохранения, к которым обратились журналисты Reuters, единодушно отмечают – попытки посеять недоверие к китайским прививкам подрывали общее доверие общественности к деятельности органов здравоохранения и мешали преодолеть ковид.Эта пропаганда,в конечном счете, работала против любых вакцин – включая и западные. Но американские власти совершенно не волновали сопутствующие потери."В наших интересах было сделать так, чтобы как можно больше вакцин попало в руки людей. [То, что сделал Пентагон], переходит все границы", – отмечает бывший председатель Национального разведывательного совета США Грег Тревертон.Остается добавить, что эта история напоминает о компании дезинформации против российских вакцин, которую активно проводили во времена пандемии на Украине – заявляя о том, что эти препараты якобы неэффективны или опасны.Вполне очевидно, что за этим тоже стояла скоординированная подрывная деятельность Запада, о которой нам еще предстоит узнать после новых расследований.О том, в чем особенность нынешнего противостояния России и Запада - в интервью Сергея Караганова "Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада"

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Александр Савко

сша, филиппины, китай, барак обама (старший), дональд трамп, джо байден, reuters, пентагон, эксклюзив