Две глобальные задачи: Скоробогатый о новом курсе российской оборонки - 23.06.2024 Украина.ру
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Две глобальные задачи: Скоробогатый о новом курсе российской оборонки
Две глобальные задачи: Скоробогатый о новом курсе российской оборонки - 23.06.2024 Украина.ру
Две глобальные задачи: Скоробогатый о новом курсе российской оборонки
Пока говорить о глобальной реорганизации российского военного хозяйства. Чисток, которых все ожидали, не произошло. Однако перед новым министром обороны РФ Андреем Белоусовым и его заместителями, назначенными на днях, стоят как минимум две масштабные задачи
2024-06-23T04:14
2024-06-23T04:14
новости
андрей белоусов
пётр скоробогатый
украина.ру
россия
министр
министр обороны
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.По его мнению, обновленному Минобороны РФ, во-первых, предстоит эффективно тратить гигантские деньги, которые выделяются на ВПК, и насыщать фронт как можно скорее, при условии, что времени на раскачку нет.Вторая задача - развитие большой военной экономики в формате государственного капитализма, которая даст внушительный драйв гражданской экономике страны.Ранее в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь отметил, что результат принятых Белоусовым решений будет виден только осенью, "потому что армия — это машина, а время — показатель того, насколько эта машина быстро едет и хорошо маневрирует".Еще раньше в беседе с журналистами издания Украина.ру и военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что Белоусов "востребован на посту министра обороны в том смысле, что он может наладить взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти".Также эксперт обратил внимание, что человек с таким внушительным экономическим опытом сможет не только разобраться, на что расходуются военные финансы и насколько эффективно это делается, но и сможет обеспечить всем необходимым "наши войска на линии огня".Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТОАндрею Белоусову 65 лет. Он экономист по образованию, закончил МГУ. С 2006 года работал в экономическом блоке российского правительства. C 2012 по 2013 год был министром экономического развития РФ, потом помощником президента, а с 2020 года - вице-премьером. 14 мая 2024 года Андрей Белоусов был назначен министром обороны РФ.На днях стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил команду Андрея Белоусова: Леонид Горнин был назначен первым замминистра обороны, Анна Цивилева и Павел Фрадков — заместителями министра.Анна Цивилева теперь отвечает за социальное и жилищное обеспечение военных, в ведении Павла Фрадкова вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны РФ и народного хозяйства.Леонид Горнин курирует весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ, а его главными задачами названы повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.
https://ukraina.ru/20240620/1055738388.html
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новости, андрей белоусов, пётр скоробогатый, украина.ру, россия, министр, министр обороны
Новости, Андрей Белоусов, Пётр Скоробогатый, Украина.ру, Россия, министр, министр обороны

Две глобальные задачи: Скоробогатый о новом курсе российской оборонки

04:14 23.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Кузьмин / Перейти в фотобанкКурганский машиностроительный завод
Курганский машиностроительный завод - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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Пока говорить о глобальной реорганизации российского военного хозяйства. Чисток, которых все ожидали, не произошло. Однако перед новым министром обороны РФ Андреем Белоусовым и его заместителями, назначенными на днях, стоят как минимум две масштабные задачи
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
По его мнению, обновленному Минобороны РФ, во-первых, предстоит эффективно тратить гигантские деньги, которые выделяются на ВПК, и насыщать фронт как можно скорее, при условии, что времени на раскачку нет.
Вторая задача - развитие большой военной экономики в формате государственного капитализма, которая даст внушительный драйв гражданской экономике страны.
"Для меня самый приятный момент в этой истории – назначение Анны Цивилевой, которая ранее возглавляла фонд "Защитники Отечества". Я не знаю, насколько сейчас оправданы комплименты в ее адрес. Но сам факт, что ближайшим помощником Белоусова станет человек, который уже работал с военными людьми, говорит о многом. Учитывая, что за два года этой затяжной войны у нас через фронт прошли сотни тысяч человек, нам предстоит решать вопросы их реабилитации и поддержки их семей. Надеюсь, что из этого вырастет что-то большое", - сказал эксперт в интервью Россия вырвалась из локального фокуса США, чтобы отобрать у ВСУ их последнее счастье.
Ранее в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь отметил, что результат принятых Белоусовым решений будет виден только осенью, "потому что армия — это машина, а время — показатель того, насколько эта машина быстро едет и хорошо маневрирует".
Виктор Кутырь интервью
20 июня, 05:30
Виктор Кутырь: Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам Сейчас видно, насколько в обществе возросла поддержка СВО. Мы видим, как люди плетут противодронные сетки и шьют для бойцов теплую одежду. Это уже было в начале Великой Отечественной войны. Сначала был шок, а потом на колхозные деньги изготавливались танки и самолеты
Еще раньше в беседе с журналистами издания Украина.ру и военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что Белоусов "востребован на посту министра обороны в том смысле, что он может наладить взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти".
Также эксперт обратил внимание, что человек с таким внушительным экономическим опытом сможет не только разобраться, на что расходуются военные финансы и насколько эффективно это делается, но и сможет обеспечить всем необходимым "наши войска на линии огня".
Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО
Андрею Белоусову 65 лет. Он экономист по образованию, закончил МГУ. С 2006 года работал в экономическом блоке российского правительства. C 2012 по 2013 год был министром экономического развития РФ, потом помощником президента, а с 2020 года - вице-премьером. 14 мая 2024 года Андрей Белоусов был назначен министром обороны РФ.
На днях стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил команду Андрея Белоусова: Леонид Горнин был назначен первым замминистра обороны, Анна Цивилева и Павел Фрадков — заместителями министра.
Анна Цивилева теперь отвечает за социальное и жилищное обеспечение военных, в ведении Павла Фрадкова вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны РФ и народного хозяйства.
Леонид Горнин курирует весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ, а его главными задачами названы повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
17 июня, 17:23
"Качественно новый уровень": в Минобороны прокомментировали кадровые перестановкиПрезидент России Владимир Путин назначил нового первого замминистра обороны и заместителей министра обороны, сообщает 17 июня пресс-служба военного ведомства
 
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