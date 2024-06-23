https://ukraina.ru/20240623/1055775250.html

Две глобальные задачи: Скоробогатый о новом курсе российской оборонки

Две глобальные задачи: Скоробогатый о новом курсе российской оборонки - 23.06.2024 Украина.ру

Две глобальные задачи: Скоробогатый о новом курсе российской оборонки

Пока говорить о глобальной реорганизации российского военного хозяйства. Чисток, которых все ожидали, не произошло. Однако перед новым министром обороны РФ Андреем Белоусовым и его заместителями, назначенными на днях, стоят как минимум две масштабные задачи

2024-06-23T04:14

2024-06-23T04:14

2024-06-23T04:14

новости

андрей белоусов

пётр скоробогатый

украина.ру

россия

министр

министр обороны

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.По его мнению, обновленному Минобороны РФ, во-первых, предстоит эффективно тратить гигантские деньги, которые выделяются на ВПК, и насыщать фронт как можно скорее, при условии, что времени на раскачку нет.Вторая задача - развитие большой военной экономики в формате государственного капитализма, которая даст внушительный драйв гражданской экономике страны.Ранее в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь отметил, что результат принятых Белоусовым решений будет виден только осенью, "потому что армия — это машина, а время — показатель того, насколько эта машина быстро едет и хорошо маневрирует".Еще раньше в беседе с журналистами издания Украина.ру и военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что Белоусов "востребован на посту министра обороны в том смысле, что он может наладить взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти".Также эксперт обратил внимание, что человек с таким внушительным экономическим опытом сможет не только разобраться, на что расходуются военные финансы и насколько эффективно это делается, но и сможет обеспечить всем необходимым "наши войска на линии огня".Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТОАндрею Белоусову 65 лет. Он экономист по образованию, закончил МГУ. С 2006 года работал в экономическом блоке российского правительства. C 2012 по 2013 год был министром экономического развития РФ, потом помощником президента, а с 2020 года - вице-премьером. 14 мая 2024 года Андрей Белоусов был назначен министром обороны РФ.На днях стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил команду Андрея Белоусова: Леонид Горнин был назначен первым замминистра обороны, Анна Цивилева и Павел Фрадков — заместителями министра.Анна Цивилева теперь отвечает за социальное и жилищное обеспечение военных, в ведении Павла Фрадкова вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны РФ и народного хозяйства.Леонид Горнин курирует весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ, а его главными задачами названы повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.

https://ukraina.ru/20240620/1055738388.html

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новости, андрей белоусов, пётр скоробогатый, украина.ру, россия, министр, министр обороны