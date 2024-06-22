https://ukraina.ru/20240622/1055785079.html

"Мы проигрываем эту войну. Это очевидно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

"Мы проигрываем эту войну. Это очевидно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - 22.06.2024 Украина.ру

"Мы проигрываем эту войну. Это очевидно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

На этой неделе украинские военные и военные эксперты обсуждали, как на ситуации на фронте отразилась усиленная мобилизация, поскольку прошел месяц со дня вступления в силу нового закона.

2024-06-22T10:45

2024-06-22T10:45

2024-06-22T10:45

россия

украина

харьковская область

михаил чаплыга

вооруженные силы украины

"азов"

"голос"

f-16

эксклюзив

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В то же время украинские спикеры, недовольные качеством похищенных с улиц военнообязанных, призывают еще ниже опускать возраст мобилизации, поскольку на паритет с РФ в людских ресурсах они в любом случае рассчитывать не могут.Первым эту тему на днях поднял нардеп из партии "Голос" Роман Лозинский. Он считает, что снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет было не последним, хотя и признает непопулярность таких шагов. В качестве аргумента он заявляет, что это якобы "борьба за наше существование".В этом он откровенно лицемерит, так как мобилизованные юноши могут в прямом смысле перестать существовать, а вот депутату Рады гибель под артиллерийском обстрелом вряд ли грозит.Следующим эту тему поднял на днях комбат 3 ОШБр (часть неонацистского "Азова") Дмитрий Кухарчук, рассказав в интервью, что ВСУ необходимы молодые люди. По его словам, мужчины в ВСУ после 45-50 лет "рассыпаются". Поэтому, по его мнению, средний возраст в целом в армии должен быть 33 года, а для штурмовиков - до 30 лет.Его заместитель Родион Кудряшов из той же неонацистской бригады вообще предложил мобилизационный возраст снизить до 21 года включительно, а для этого разработать государственные программы подготовки к службе учащихся и студентов. "Я понимаю, что мы не переигрываем по численности. Россия имеет очень большой потенциал "новых орков", призываемых в армию. Нам нужно вливание свежего молодого мнения в ВСУ", - говорит Кудряшов. Очевидно, что как раз "мнение" им не нужно, а нужно "мясо".Сама бригада "Азова"* (3 ОШМБР) на днях начала в панике кричать, что россияне якобы готовят ударный кулак для наступления на Боровую в Харьковской области. "Противник наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБы и химическое оружие. На штурмы бросает целые взводы и роты личного состава", - жалуется 3 ОШМБР.Украинская журналистка Анна Калюжная затем написала, что бригада "Азова" просто хочет привлечь к себе внимание и перетянуть внимание украинского командования конкретно на этот участок, хотя ситуация, по ее словам, одинаково сложная на всем фронте. Она считает, что "азовцы" просто боятся, как ранее в Авдеевке, что ВС РФ будет к ним относиться с особым вниманием.В ответ на ее публикации вышеупомянутый Дмитрий Кухарчук пригрозил ей расправой. Она заявила, что с номера Кухарчука ей пришла смс с текстом: "Ты еще не сдохла?". А с других номеров поступили ночные звонки, оскорбления и угрозы изнасиловать ее родителей. Сам Кухарчук объяснил свои угрозы тем, что девушка якобы "обесценила их подвиг".В другом интервью Кухарчук на этой неделе также признал, что его подразделение использовалось как заградотряды для предотвращения отступления частей сил территориальной обороны (ТРО) Украины.Конфликт с журналисткой и паника по поводу возможного наступления в районе Боровой свидетельствует о том, что "Азов"* очень боится оказаться один на один с ВС РФ, не выставив перед собой заслон. Однако перебрасывать подкрепления на все возможные места удара у ВСУ нет возможности даже для распиаренных неонацистских подразделений."Нужно быть совершенным пони, чтоб не понимать что 3-я штурмовая - это доминанта в пиар пространстве Украины и руководится политиком. И нужно быть наивным пони, чтоб не понимать реалии и что бывает, если этим политикам и пиарщикам перечить", - комментирует конфликт с журналисткой украинский политолог Михаил Чаплыга.Однако сейчас, говорит Кухарчук в интервью "Украинской правде", Украина проигрывает войну. По его признанию, ползучее наступление ВС РФ "хорошо получается", а для Украины оно, может принести не просто неприятные, а критические последствия.Виталий Литвин, офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины в эфире телемарафона от 20 июня отмечает, что ВС РФ перебрасывает морскую пехоту на харьковское направление, которая может применить там какую-то новую тактику.Украинский политолог Андрей Золотарев утверждает, что российское командование легко перебрасывает резервы с одного участка на другой, создавая кризис для ВСУ то тут, то там. ВСУ и власти Украины вот уже который месяц бредят американскими истребителями F-16. Не проходит и дня, чтобы украинские СМИ не рапортовали, на какой стадии находится подготовка летчиков, когда и сколько самолетов передадут. Истребители должны стать таким же "вундерваффе", как в свое время "Джавелины", "Байрактары", Леопарды" и "Абрамсы".Однако украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире интернет-канала "Новости Live" говорит, что особой надежды на них возлагать не стоит. Он пеняет Министерству обороны Украины, что обучаемые летчики английского языка не знают, поэтому большую часть времени посещают языковые курсы. Кроме того, не готовят обслуживающий персонал, а на аэродромах нет защитных сооружений."Три года войны, почему эти пилоты не освоили хотя бы базовый уровень английского? Не мы с вами должны краснеть в студиях, слыша о том, что украинские пилоты приехали, но вместо того, чтобы осваивать F-16, они проходят языковые курсы, осваивают английский", - возмущается эксперт.По его словам, основное преимущество россиян – это тотальное господство в воздухе, массовое применение штурмовой авиации для нанесения ударов по позициям ВСУ с использованием ФАБов. И надо полагать, что после начала применения уже трехтонных ФАБов это господство только усилится.О том, как на Украине готовят "контрнаступ 2.0" и какие проблемы в связи с этим испытывают - в статье Павла Котова "Контрнаступ 2.0? Готовят ли Украина и Запад новую наступательную операцию"* Организация, признанная на территории РФ террористической

https://ukraina.ru/20240621/1055770087.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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россия, украина, харьковская область, михаил чаплыга, вооруженные силы украины, "азов", "голос", f-16, эксклюзив