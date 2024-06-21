https://ukraina.ru/20240621/1055750845.html
Эксперт рассказал, где США создают Анти-Китай по образцу Украины и разжигают следующую войну
Эксперт рассказал, где США создают Анти-Китай по образцу Украины и разжигают следующую войну - 21.06.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, где США создают Анти-Китай по образцу Украины и разжигают следующую войну
Американцы сейчас делают такую же ставку на Вьетнам, которую они делали на Китай в прошлом, когда Китай перешел на сторону Запада и стал противодействовать СССР, получая за это большую торговую, экономическую и технологическую помощь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед Юрий Тавровский.
2024-06-21T05:30
2024-06-21T05:30
2024-06-21T05:30
новости
сша
вьетнам
китай
украина
владимир путин
филиппины
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Но уже сейчас Вьетнам не позволит вовлечь себя в антикитайские и антироссийские соглашения, утверждает собеседник издания.Визит президента России Владимира Путина укрепляет независимость Вьетнама, российско-вьетнамские отношения.Сейчас после того, как тайваньская карта потеряла свою актуальность в результате неудачных для американцев выборов, США делают ставку на создание новых очагов напряженности на Филиппинах и в Южно-Китайском море, где есть пограничные споры между китайцами и вьетнамцами.Для США было бы идеально, чтобы в районе Парасельских островов возникло противостояние, желательно вооруженное. Тогда американцы будут ловить там ту самую рыбку в мутной воде, чтобы этого не случилось, нужны такие контакты, как визит Путина в Ханой, объяснил Юрий Тавровский.Полная версия интервью здесь.Подробнее о визите Владимира Путина в КНДР "Не США варят РФ на медленном огне, а наоборот". Россия и КНДР договорились о всеобъемлющем партнерстве
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, вьетнам, китай, украина, владимир путин, филиппины
Новости, США, Вьетнам, Китай, Украина, Владимир Путин, Филиппины
Эксперт рассказал, где США создают Анти-Китай по образцу Украины и разжигают следующую войну
Американцы сейчас делают такую же ставку на Вьетнам, которую они делали на Китай в прошлом, когда Китай перешел на сторону Запада и стал противодействовать СССР, получая за это большую торговую, экономическую и технологическую помощь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед Юрий Тавровский.
Но уже сейчас Вьетнам не позволит вовлечь себя в антикитайские и антироссийские соглашения, утверждает собеседник издания.
Визит президента России Владимира Путина
укрепляет независимость Вьетнама, российско-вьетнамские отношения.
"Одновременно это помогает Китаю предотвратить создание на его границах Анти-Китая. Как Украина стала Анти-Россией, американцы хотели бы, чтобы Вьетнам был Анти-Китаем. Опять же есть традиции китайско-вьетнамских войн Средневековья, пограничного столкновения 1979 года, поэтому американцы делают на это ставку. Визит Путина сыграет огромную роль в ослаблении напряжённости в этой части мира", - уверен эксперт.
Сейчас после того, как тайваньская карта потеряла свою актуальность в результате неудачных для американцев выборов, США делают ставку на создание новых очагов напряженности на Филиппинах и в Южно-Китайском море, где есть пограничные споры между китайцами и вьетнамцами.
Для США было бы идеально, чтобы в районе Парасельских островов возникло противостояние, желательно вооруженное. Тогда американцы будут ловить там ту самую рыбку в мутной воде, чтобы этого не случилось, нужны такие контакты, как визит Путина в Ханой, объяснил Юрий Тавровский.
Полная версия интервью здесь.