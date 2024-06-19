https://ukraina.ru/20240619/1055728424.html

"Не США варят РФ на медленном огне, а наоборот". Россия и КНДР договорились о всеобъемлющем партнерстве

"Не США варят РФ на медленном огне, а наоборот". Россия и КНДР договорились о всеобъемлющем партнерстве - 19.06.2024 Украина.ру

"Не США варят РФ на медленном огне, а наоборот". Россия и КНДР договорились о всеобъемлющем партнерстве

Владимир Путин находится с государственным визитом в Северной Корее. Один из главных его итогов – подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

2024-06-19T13:57

2024-06-19T13:57

2024-06-19T13:57

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Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне договорились о новом качестве сотрудничества на долгие годы вперед. Новый договор приходит на смену основополагающим документам — Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московским и Пхеньянским декларациям 2000 и 2001 годов. Что это значит для двух стран, и как договоренности России и КНДР изменят геостратегический баланс не только в регионе, но и во всем мире? Свои мнения по этому поводу высказали эксперты на своих страницах в соцсетях.Общественный деятель Татьяна ПопНам к торжественным и пафосным приемам нашего президента в других странах не привыкать, но приятно видеть, как Запад сфокусирован на происходящем в Пхеньяне. Изоляции России удалось так "хорошо", что визит Путина в Северную Корею – топ-тема в иностранных СМИ. Эксперты и прочие конспирологи обсуждают все детали: от красной дорожки до рукопожатия. Неполживая CNN, например, переживает, что Северная Корея и Россия теперь создадут единый фронт против Запада. На данный момент по итогам переговоров стороны подписали договор о стратегическом партнерстве. Кроме того, российский президент пригласил северокорейского лидера в Москву, а тот отметил роль Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, выразил поддержку Россию в проведении СВО. О Западе и его кознях в открытой части пока почти ни слова. Ну на переговорах тет-а-тет наверняка много чего обсуждали, что уронило бы Байдена. К примеру, южнокорейские СМИ давно нагнетают, якобы КНДР поставила в Россию больше снарядов, чем ЕС только обещал Киеву. Доказательств, правда, никаких нет, как это всегда бывает с марионетками США. Но, с другой стороны, если Западу можно использовать Украину как полигон, то почему бы в эту игру не поиграть вдвоем? Не знаю, есть ли на практике такая потребность, но сбить спесь с наших политических противников это бы помогло. А вообще Россия во внешней политике последовательно развивает и углубляет отношения со странами, уважающими себя и свой суверенитет. КНДР при всей оригинальности ее лидера и местной политической культуры - одна из них. Плюс играет не последнюю роль в стабильности Азии. Так что с нашей стороны всё логично. Кому не нравится - это их проблемы.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаГосударственный визит Путина в КНДР своими перспективами очень беспокоит США. Что обтекаемо дал понять Джон Кирби, курирующий в американском Совете по национальной безопасности стратегические коммуникации. Это легко объяснимо: стратегическая ось Россия — КНР — Иран — КНДР способна полностью изменить международное положение США. Штаты получат проблемы не только на Украине и Корейском полуострове, как жалуется Кирби, но и "далее везде" — во всех ключевых регионах мира. Может начаться эффект падающего домино, и в Вашингтоне пока не знают, что с этим делать. Решение России подписать с КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве — это радикальный поворот в российско-северокорейских отношениях, имеющий далеко идущие последствия. Какие бы детали ни были отражены в договоре, это определённо усилит экономический и военный потенциал обоих государств и будет работать против интересов США.... Проблема США в том, что они впервые не в состоянии предотвратить разрушение их стратегии "разделяй и властвуй". Они не могут остановить создание коалиций, мягко или жёстко направленных против них. Империя уже не в состоянии предотвратить объединение вассалов. Выражаясь языком Сунь-цзы, США не могут разрушить союзы, намерения и замыслы врагов и всё больше втягиваются в самый невыгодный вариант затяжной войны — "осаждать крепости".США теряют все стратегические ресурсы: время, энергию, эмоции, деньги, людей, территории. И чем дальше, тем больше. Их элита не видит выхода. Выскочить из этой убийственной для них петли эскалации они уже не могут. В мире появляется всё больше тех, кто видит дыры в могуществе Вашингтона и всё смелее пользуются этим. Даже Руанда отозвала свою подпись под американским проектом. Уже не боится. Кто бы ни стал следующим президентом США, его ждёт очень плохое наследство. Выбирать придётся между плохим и очень плохим. Многие на Западе полагают, что США "варят" Россию на медленном огне. А может, наоборот?Экономист Алексей АнтоновЗачем Путину ехать в КНДР?... Зачем нам КНДР-то? Там же ужас!Мудрый правитель рассуждает не так. Во-первых, локально. КНДР по уровню жизни может быть и (в яме -ред.), но не в такой сильной, как рисует западная/южнокорейская пропаганда. И не все ли нам равно? Если мы едем за промышленностью (снаряды), рабочими руками (их полно), различным торговым и техническим сотрудничеством?Во-вторых, глобально. Выигрышную стратегию во внешней политике мы можем смоделировать следующим образом. Представьте игру, где надо переманить на свою сторону (покрасить в нужный цвет) как можно больше стран. У кого больше стран покрашено, тот делает оппоненту больно и неприятно, а себе выгодно и приятно. Создает станционные картели, более эффективно производит всякое за счет распределения производственных цепочек и разделения труда, торгует всласть, организует дипломатические флешмобы (см. ООН), ставит везде свои военные базы и так далее. Чем больше стран "за тебя", тем лучше. "Покрасить" страну в свой цвет стоит сколько-то "очков цвета"). Есть выгодная "покраска", когда продал оружия и зерна в кредит, загрузил свое высокотехнологичное производство заказами, дал взятки правильным политикам, получил положительное сальдо торгового баланса или вообще сменил "под себя" правящий режим. Есть, напротив, "невыгодная" "покраска": когда делал всё то же самое, но дебет с кредитом не сошелся, одни тебя кинули, другие марионетки не справились, а сам ты развалился (примеров масса и один из них у вас точно на слуху).Внешняя политика сверхдержавы, таким образом, является постоянным процессом беготни по миру с ведром краски в попытках перекрасить как можно больше стран в своей цвет на выгодных для себя условиях, т.е. "подешевле". Цена "перекраски" варьируется в зависимости от спроса, то есть желания других сверхдержав "покрасить" в свой цвет данный регион и наиболее ценных его участников. Все кандидаты в сверхдержавы играют в эту же самую игру, и великой в геополитическом смысле страной ты не станешь, пока не достигнешь в этом деле значительных успехов. Ты просто не выдержишь конкуренцию с другими гегемонами и тебя задавят. Итого, поездка в КНДР со стратегической точки зрения оправдана, если мы получаем от КНДР желаемое за разумную для нас цену. Безотносительно того, как там живут северокорейцы, и насколько нам близки идеи Чучхе. Байден, вон, вообще на Украину ездит. Прикол.Украинский политический аналитик Михаил ЧаплыгаТаки подписали... Ну... этот день можно назвать окончательным разводом двух систем... США-Г7 и РФ-КНР... Засим... остался только ОДИН инструмент взаимного сдерживания - ТОЛЬКО силовой. Доктор политических наук Игорь СкурлатовВизит нашего Президента в красивый и ухоженный Пхеньян символизирует новый этап в отношениях наших стран, в которых, увы, была и поддержка решений проамериканского ООН по санкциям против Северной Кореи, лидер которой уже неоднократно доказал, что у него есть "яйца", заставив пойти на попятную США, которые периодически рвутся зачистить неугодный режим.России нужны как воздух новые геополитические партнёры. Не "вертихвосты" типа Китая и Индии, а настоящие, хотя в большой политике, поверьте мне, приходится общаться и улыбаться даже тем, кто у тебя вызывает омерзение и брезгливость.В ходе визита стороны подпишут очень важные документы, в том числе по военной, атомной сферах, которые будут взаимовыгодными как РФ, так и КНДР. Редко пишу положительные отзывы, но сегодня как раз именно такой случай.Философ Александр ДугинВот очень правильно все это. Давно бы так. Россия, если она субъект, то есть если она чучхэ, так и должна себя вести. И неважно, считаем ли мы себя цивилизацией Запада или нет. Если и Запада, то настоящего, византийского, православного, катехонического. Хотя лучше считать себя просто Континентом-Россией, Русской Цивилизацией. Цивилизация — это прежде всего иметь центр в себе, опираться только на собственные силы и на свой ум. Цивилизация это суверенный субъект, над которым лишь Небо, никакой власти, кроме небесной. Вот поэтому, цивилизация это чучхэ.Политический обозреватель Андрей ПерлаНу вот и покончено с "изоляцией Северной Кореи". Нету больше никакой изоляции, есть сплошная интеграция в экономику Российской империи. Привет глобалистам, эмигрантам и гегемону привет. Ещё привет экономистам, привыкшим измерять могущество страны в цифрах ВВП. ВВП - это про деньги. А деньги это бумага. А могущество - это снаряды калибра 152 мм и люди, готовые сражаться.О боевом потенциале ВС КНДР: "Отразить любую агрессию": что из себя представляет армия КНДР

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