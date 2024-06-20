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На Западной Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу из-за действий военкомов

На Западной Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу из-за действий военкомов - 20.06.2024 Украина.ру

На Западной Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу из-за действий военкомов

Во Львовской области люди перекрыли трассу из-за мобилизации водителя автобуса. Об этом 20 июня сообщило издание "Страна.ua" в телеграм-канале

2024-06-20T15:43

2024-06-20T15:43

2024-06-20T15:43

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военкомат

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Около села Струтин Львовской области люди перекрыли трассу Тернополь – Львов.Местные паблики сообщают, что работники военкомата остановили водителя автобуса для проверки документов. После чего потребовали, чтобы водитель поехал с ними для обновления данных. Пассажиры вышли из транспорта и начали митинговать.Львовский областной военкомат прокомментировал ситуацию. По их словам, военкомы обнаружили, что у водителя отсутствуют военно-учетные документы. "Его (водителя. – Ред.) пригласили в Золочевский РТЦК, после чего вручили повестку на обновление данных", - говорится в сообщении.В военкомате заявили, что через некоторое время водителя вернули к автобусу, и он продолжил движение.По их информации, в салоне автобуса находился ещё один водитель, однако пассажиры заблокировали движение.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Многие уклонисты пытаются сбежать с Украины в Румынию или Венгрию через реку Тиса. 2 июня Госпогранслужба Украины сообщила, что там утонуло уже почти 45 мужчин.Подробнее об ужесточении мобилизации на Украине в материале Дмитрия Ковалевича Врываться в дома и отправлять уклонистов на убой. Зачем украинские власти создают военную полицию на сайте Украина.ру.

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новости, украина, львовская область, тернополь, владимир зеленский, мобилизация, автобус, военкомат, военком