https://ukraina.ru/20240620/1055750976.html
На Западной Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу из-за действий военкомов
На Западной Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу из-за действий военкомов - 20.06.2024 Украина.ру
На Западной Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу из-за действий военкомов
Во Львовской области люди перекрыли трассу из-за мобилизации водителя автобуса. Об этом 20 июня сообщило издание "Страна.ua" в телеграм-канале
2024-06-20T15:43
2024-06-20T15:43
2024-06-20T15:43
новости
украина
львовская область
тернополь
владимир зеленский
мобилизация
автобус
военкомат
военком
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Около села Струтин Львовской области люди перекрыли трассу Тернополь – Львов.Местные паблики сообщают, что работники военкомата остановили водителя автобуса для проверки документов. После чего потребовали, чтобы водитель поехал с ними для обновления данных. Пассажиры вышли из транспорта и начали митинговать.Львовский областной военкомат прокомментировал ситуацию. По их словам, военкомы обнаружили, что у водителя отсутствуют военно-учетные документы. "Его (водителя. – Ред.) пригласили в Золочевский РТЦК, после чего вручили повестку на обновление данных", - говорится в сообщении.В военкомате заявили, что через некоторое время водителя вернули к автобусу, и он продолжил движение.По их информации, в салоне автобуса находился ещё один водитель, однако пассажиры заблокировали движение.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Многие уклонисты пытаются сбежать с Украины в Румынию или Венгрию через реку Тиса. 2 июня Госпогранслужба Украины сообщила, что там утонуло уже почти 45 мужчин.Подробнее об ужесточении мобилизации на Украине в материале Дмитрия Ковалевича Врываться в дома и отправлять уклонистов на убой. Зачем украинские власти создают военную полицию на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, львовская область, тернополь, владимир зеленский, мобилизация, автобус, военкомат, военком
Новости, Украина, Львовская область, Тернополь, Владимир Зеленский, мобилизация, автобус, военкомат, военком
На Западной Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу из-за действий военкомов
Во Львовской области люди перекрыли трассу из-за мобилизации водителя автобуса. Об этом 20 июня сообщило издание "Страна.ua" в телеграм-канале
Около села Струтин Львовской области люди перекрыли трассу Тернополь – Львов.
Местные паблики сообщают, что работники военкомата остановили водителя автобуса для проверки документов. После чего потребовали, чтобы водитель поехал с ними для обновления данных. Пассажиры вышли из транспорта и начали митинговать.
Львовский областной военкомат прокомментировал ситуацию. По их словам, военкомы обнаружили, что у водителя отсутствуют военно-учетные документы. "Его (водителя. – Ред.) пригласили в Золочевский РТЦК, после чего вручили повестку на обновление данных", - говорится в сообщении.
В военкомате заявили, что через некоторое время водителя вернули к автобусу, и он продолжил движение.
По их информации, в салоне автобуса находился ещё один водитель, однако пассажиры заблокировали движение.
Владимир Зеленский
16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
Многие уклонисты пытаются сбежать с Украины в Румынию или Венгрию через реку Тиса. 2 июня Госпогранслужба Украины сообщила
, что там утонуло уже почти 45 мужчин.
Подробнее об ужесточении мобилизации на Украине в материале Дмитрия Ковалевича Врываться в дома и отправлять уклонистов на убой. Зачем украинские власти создают военную полицию на сайте Украина.ру.