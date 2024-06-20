https://ukraina.ru/20240620/1055750684.html

Где на Украине русская авиация чувствует себя вольготнее всего — генерал-майор Попов

Где на Украине русская авиация чувствует себя вольготнее всего — генерал-майор Попов - 20.06.2024 Украина.ру

Где на Украине русская авиация чувствует себя вольготнее всего — генерал-майор Попов

Генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов в студии Украина.ру рассказал об эффективном применении ВС РФ на фронте новой партии Су-34, а также о возможности пилотирования F-16 украинскими лётчиками и вероятности их поставки

2024-06-20T15:00

2024-06-20T15:00

2024-06-20T15:00

видео

украина

россия

сша

впк

ес

f-16

су-34

авиация

летчики

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00:46 - О применении на фронте новой партии Су-34; 08:02 - Использование F-16 украинскими лётчиками; 12:40 - Кто будет пилотировать поставленные Украине F-16? 16:38 - Методы и вид доставки F-16 на Украину; 21:17 - Про антирекламу американского ВПК; 23:54 - О войне дронов и классификации БПЛА.

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