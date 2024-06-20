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Где на Украине русская авиация чувствует себя вольготнее всего — генерал-майор Попов
Где на Украине русская авиация чувствует себя вольготнее всего — генерал-майор Попов - 20.06.2024 Украина.ру
Где на Украине русская авиация чувствует себя вольготнее всего — генерал-майор Попов
Генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов в студии Украина.ру рассказал об эффективном применении ВС РФ на фронте новой партии Су-34, а также о возможности пилотирования F-16 украинскими лётчиками и вероятности их поставки
2024-06-20T15:00
2024-06-20T15:00
2024-06-20T15:00
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сша
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00:46 - О применении на фронте новой партии Су-34; 08:02 - Использование F-16 украинскими лётчиками; 12:40 - Кто будет пилотировать поставленные Украине F-16? 16:38 - Методы и вид доставки F-16 на Украину; 21:17 - Про антирекламу американского ВПК; 23:54 - О войне дронов и классификации БПЛА.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Где на Украине русская авиация чувствует себя вольготнее всего — генерал-майор Попов
Генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов в студии Украина.ру рассказал об эффективном применении ВС РФ на фронте новой партии Су-34, а также о возможности пилотирования F-16 украинскими лётчиками и вероятности их поставки
00:46 - О применении на фронте новой партии Су-34;
08:02 - Использование F-16 украинскими лётчиками;
12:40 - Кто будет пилотировать поставленные Украине F-16?
16:38 - Методы и вид доставки F-16 на Украину;
21:17 - Про антирекламу американского ВПК;
23:54 - О войне дронов и классификации БПЛА.