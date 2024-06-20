Где на Украине русская авиация чувствует себя вольготнее всего — генерал-майор Попов - 20.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240620/1055750684.html
Где на Украине русская авиация чувствует себя вольготнее всего — генерал-майор Попов
Где на Украине русская авиация чувствует себя вольготнее всего — генерал-майор Попов - 20.06.2024 Украина.ру
Где на Украине русская авиация чувствует себя вольготнее всего — генерал-майор Попов
Генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов в студии Украина.ру рассказал об эффективном применении ВС РФ на фронте новой партии Су-34, а также о возможности пилотирования F-16 украинскими лётчиками и вероятности их поставки
2024-06-20T15:00
2024-06-20T15:00
видео
украина
россия
сша
впк
ес
f-16
су-34
авиация
летчики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/14/1055750565_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9807ddae621a6d826f29258ad4a025d5.jpg
00:46 - О применении на фронте новой партии Су-34; 08:02 - Использование F-16 украинскими лётчиками; 12:40 - Кто будет пилотировать поставленные Украине F-16? 16:38 - Методы и вид доставки F-16 на Украину; 21:17 - Про антирекламу американского ВПК; 23:54 - О войне дронов и классификации БПЛА.
украина
россия
сша
запад
дания
нидерланды
европа
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/14/1055750565_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6fb5aa8984c688754ec1368bc49bab54.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, сша, впк, ес, f-16, су-34, авиация, летчики, сво, спецоперация, пво, истребитель, бомбардировщик, рэб, рсзо, авиабомбы, ракеты, ростех, противник, войска, война, самолет, поставки, запад, нато, дания, нидерланды, европа, фронт, победа, пилоты, пилотаж, польша, аэродромы, разведка, диверсия, бпла, ввс, видео
Видео, Украина, Россия, США, ВПК, ЕС, F-16, Су-34, авиация, летчики, СВО, Спецоперация, ПВО, истребитель, бомбардировщик, РЭБ, РСЗО, авиабомбы, ракеты, Ростех, противник, войска, война, самолет, поставки, Запад, НАТО, Дания, Нидерланды, Европа, фронт, победа, пилоты, пилотаж, Польша, аэродромы, разведка, диверсия, БПЛА, ВВС

Где на Украине русская авиация чувствует себя вольготнее всего — генерал-майор Попов

15:00 20.06.2024
 
Читать в
Генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов в студии Украина.ру рассказал об эффективном применении ВС РФ на фронте новой партии Су-34, а также о возможности пилотирования F-16 украинскими лётчиками и вероятности их поставки
00:46 - О применении на фронте новой партии Су-34;
08:02 - Использование F-16 украинскими лётчиками;
12:40 - Кто будет пилотировать поставленные Украине F-16?
16:38 - Методы и вид доставки F-16 на Украину;
21:17 - Про антирекламу американского ВПК;
23:54 - О войне дронов и классификации БПЛА.
 
ВидеоУкраинаРоссияСШАВПКЕСF-16Су-34авиациялетчикиСВОСпецоперацияПВОистребительбомбардировщикРЭБРСЗОавиабомбыракетыРостехпротивниквойскавойнасамолетпоставкиЗападНАТОДанияНидерландыЕвропафронтпобедапилотыпилотажПольшааэродромыразведкадиверсияБПЛАВВС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:43На Западной Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу из-за действий военкомов
15:00Где на Украине русская авиация чувствует себя вольготнее всего — генерал-майор Попов
14:31Южная Корея рассматривает возможность начать поставлять оружие Украине из-за договора РФ и КНДР
14:14Удобрения и стейки вместо оружия. Почему у Милея не все гладко с Украиной
13:45"Приоритетная задача": Белоусов поручил реконструировать крупнейший военный санаторий на Дальнем Востоке
13:27Врываться в дома и отправлять уклонистов на убой. Зачем украинские власти создают военную полицию
13:25Неизвестная женщина с флагом Грузии надругалась над могилами украинских военных и националистов
13:18Советник Пушилина Ян Гагин получил ранение при атаке беспилотника в ДНР
13:03В СВР рассказали, когда и кем Штаты заменят Зеленского
13:00В США нашли замену Зеленскому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 июня
12:38Скандал в Турции. Почему Анкара недовольна активностью патриарха Варфоломея на Украине
12:24Постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций
12:23Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ объявлен в розыск в РФ
12:12Выкрикнул "Ахмат-сила": киевскому подростку грозит до 8 лет тюрьмы
10:59Польша с июля отменит некоторые выплаты для беженцев с Украины
10:40Наступление мира или предвестник Третьей мировой: Дудчак о подписанном Договоре между РФ и КНДР
10:32Жительницу Хабаровска накажут за помощь спецслужбам Украины — ФСБ
10:14"Выражаем сожаление": в Сеуле высказались по поводу договора между Россией и КНДР
09:56В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
09:40Лидеры России и Вьетнама начали двусторонние переговоры в Ханое
Лента новостейМолния