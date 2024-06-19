https://ukraina.ru/20240619/1055726906.html

Украинские военные признают поражение, Москва и Пхеньян подписали договор о партнерстве. Главное на 13.00

Украинские военные признают поражение, Москва и Пхеньян подписали договор о партнерстве. Главное на 13.00 - 19.06.2024 Украина.ру

Украинские военные признают поражение, Москва и Пхеньян подписали договор о партнерстве. Главное на 13.00

Украинские военкомы продолжают отлавливать людей и загонять их в ряды ВСУ, а сами украинские военные начинают говорить о том, что проигрывают войну

2024-06-19T13:17

2024-06-19T13:17

2024-06-19T13:17

эксклюзив

сво

украина

потери всу

россия

кндр

владимир путин

ким чен ын

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Спецоперация, обстрелыБоевые действия продолжаются по всей линии фронта. Экипажи российской штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Об этом сообщает 19 июня пресс-служба Минобороны РФ.Также сообщается, что утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", отметили в военном ведомстве.Подразделения группировки войск "Восток" в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Никольского, Дорожнянки и Чаривного, сообщает пресс-центр группировки. Поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники ВСУ и нацгвардии Украины в районах Доброволья, Зализничного, Нескучного и Октября. Противник понес серьезные потери в живой силе и технике.ВСУ продолжают обстреливать Донецк, с начала суток 19 июня украинские войска выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 мм. Об этом сообщает в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинский дрон врезался в многоэтажку в Новой Каховке Херсонской области, повреждены несколько балконов и окон, пострадавших нет, сообщил 19 июня губернатор Владимир Сальдо. Он в телеграм-канале отметил, что "киевский режим продолжает воевать с мирными жителями и обстреливать жилые кварталы на левом берегу Днепра".В Киеве гадают, чем Пхеньян поможет РоссииУкраинские СМИ выражают обеспокоенность в связи с визитом президента России Владимира Путина в КНДР и просчитывают, как укрепление сотрудничества двух стран могут повлиять на ход военных действий на Украине. Предполагается, что КНДР продолжит помогать России."Наличие большого количества артиллерийских снарядов позволяет российским войскам продолжать оказывать давление на фронте, а северокорейские баллистические ракеты позволят истощать запасы западных систем ПВО, предназначенных для защиты крупнейших городов Украины", - пишет 19 июня украинское издание "Обозреватель".В публикации также отмечается, что "рост поставок северокорейского оружия в РФ увеличит потребность Украины в военной помощи со стороны партнеров, которую в последнее время и так трудно получить".Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в среду в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА Новости.Президент РФ также отметил, что "корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса".Украина: "нет единства"Украинские военные обеспокоены отсутствием единства в обществе и его "расслаблением". Так, комбат 3-й штурмовой Дмитрий Кухарчук заявил в интервью "Украинской правде", что для него сейчас наступил "самый критический этап войны", потому что в обществе наблюдается "момент расслабления"."Сейчас люди в очередной раз подумают, что ситуацию на фронте удалось стабилизировать, ну куда они еще максимум пройдут, еще может там, где-то в Донецкой и Луганской областях завоюют, где-то еще немного, а давайте переговоры мутить, а давайте еще что-то сделаем. Нет единения в обществе, к большому сожалению", - сказал Кухарчук, чьи слова приводит украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале."Это очевидно. Мы теряем территории, мы теряем лучших людей. Если никакие выводы не будут сделаны, работу над ошибками не проведут, мы проиграем эту войну", - пояснил он. По мнению военнослужащего, "ползучее" наступление ВС РФ может иметь для ВСУ "не просто неприятные, а критические последствия".Мобилизация под дулом пистолетаВСУ нужны люди любой ценой, потому мобилизация продолжается теми же беспредельными методами. В украинских пабликах каждый день появляются свидетельства незаконных действий сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования). Так, телеграм-канал "Резидент" публикует видео, на котором очередному отловленному гражданину угрожают пистолетом."Земобилизация не перестает удивлять. В Закарпатской области сотрудник ТЦК достал пистолет (!!!), чтобы, по всей видимости, застрелить "уклониста" (парня из Луганской области). В последний момент он передумал", - описывают ситуацию авторы канала.Оппозиционные телеграм-каналы приводят слова депутата Верховной Рады Романа Лозинского, сказавшего, что "снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, вероятнее всего, не последнее изменение касаемо возраста призывников". Нардеп признает, что это не будет поддержано обществом, но считает такую меру необходимой.По мнению авторов канала "Легитимный", Банковая продолжает со всех своих СМИ прогревать кейс понижения возраста мобилизации.Кроме того, в среду, 19 июня Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №6569-д о военной полиции.О том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в материале "Пока не поздно": Небензя призвал Запад принять мирное предложение РФ по Украине"

https://ukraina.ru/20240619/1055726620.html

https://ukraina.ru/20240619/1055718310.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, россия, кндр, владимир путин, ким чен ын