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"Пока не поздно": Небензя призвал Запад принять мирное предложение РФ по Украине
"Пока не поздно": Небензя призвал Запад принять мирное предложение РФ по Украине - 19.06.2024 Украина.ру
"Пока не поздно": Небензя призвал Запад принять мирное предложение РФ по Украине
Россия призывает западные страны принять мирное предложение по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя
2024-06-19T09:30
2024-06-19T09:30
2024-06-19T09:39
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Он отметил, что российское предложение нацелено не на заморозку конфликта, а на его реальное завершение. По словам Небензи, это позволит "перевернуть трагическую страницу в истории" и постепенно, шаг за шагом, восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом Европой. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Запад, Василий Небензя, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Совет Безопасности ООН, НАТО
"Пока не поздно": Небензя призвал Запад принять мирное предложение РФ по Украине
09:30 19.06.2024 (обновлено: 09:39 19.06.2024)
Россия призывает западные страны принять мирное предложение по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя
Он отметил, что российское предложение нацелено не на заморозку конфликта, а на его реальное завершение.
По словам Небензи, это позволит "перевернуть трагическую страницу в истории" и постепенно, шаг за шагом, восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом Европой.
"Но для этого необходимы кардинальные изменения вектора мышления западных политических элит, их принципиальный отказ от использования украинского проекта против России, отказ НАТО от агрессивной милитаристской политики, возвращение к нормального обстоятельному диалогу по всему комплексу глобальной безопасности при обязательном учете интересов всех государств-членов. Это единственный путь, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Призываем ему последовать, пока не поздно", – сказал Небензя.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Украинская сторона инициативу отвергла.
Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.