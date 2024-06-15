https://ukraina.ru/20240615/1055656334.html

Грег Вайнер: В Латвии говорят по-русски под флагами Украины, Европа объединяется, США ждут сюрпризы

Грег Вайнер: В Латвии говорят по-русски под флагами Украины, Европа объединяется, США ждут сюрпризы - 15.06.2024 Украина.ру

Грег Вайнер: В Латвии говорят по-русски под флагами Украины, Европа объединяется, США ждут сюрпризы

Миграционные проблемы могут оттеснить вопросы поддержки Украины на второй план в Европе. Европейцы устали от "дорогих" украинцев и от скудного бюджета из-за поддержки Киева

2024-06-15T07:24

2024-06-15T07:24

2024-06-15T07:24

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европа

украина

латвия

урсула фон дер ляйен

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О том, что происходит в Прибалтике, что примечательного можно сказать о выборах в Европарламент и как они повлияют на процессы в США и на Украине, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Грег Вайнер. — Грег, расскажите, как обстановка и какие настроения в Латвии сейчас?— Город Рига пустой. Середина июня, разгар туристического сезона, а туристов нет. В Юрмале совершенно безлюдные пляжи, рестораны и шоппинг-центры. То есть туристическая Латвия находится в довольно грустном состоянии.Раньше по улицам шагали люди, были толпы туристов. Из России оттуда приезжало огромное число отдыхающих. Идут разговоры о прибытии девяти круизных судов. Но пока их не видно, не слышно.При всем при этом в Латвии, да и в Прибалтике в целом, никто не отказывается говорить по-русски. Я был в нескольких кафе, где юные официантки, 19-20 лет, прекрасно говорят на русском языке. На бытовом уровне преследования за русскую речь нет.Мало того, в Риге функционируют около 10 магазинов русской книги. О таком в других странах Европы и помыслить невозможно.С другой стороны, количество украинских флагов в Латвии с прошлой моей поездки так и не уменьшилось. Это, конечно, потрясает. Весь транспорт и иные объекты городской инфраструктуру буквально обвешаны украинской символикой.Еще один юморной момент — в Риге запретили курить в сигарных клубах. Зашел, отведал кофе или выпил виски, купил сигару и пошел с ней гулять на свежий воздух.— Какие у Латвии были ожидания от выборов в Европарламент и оправдались ли они?— Девять латвийских депутатов, как и ожидалось, прошли в Европарламент. Все состоялось без сюрпризов для этой страны. В числе прошедших — Нил Ушаков, бывший мэр Риги.В итоге Латвию в Европарламенте будут представлять семь политических сил. "Новому единству" и "Нацобъединению" досталось по два мандата, остальным пяти прошедшим партиям — по одному.— Издание Politico сообщило, что премьер Эстонии Каллас является, по мнению еврочиновников, идеальным кандидатом на пост следующего главы европейской дипломатии. А вы как оцениваете ее перспективы?— Во-первых, должность главы европейской дипломатии никуда не ведет. Это, в общем-то, пост, на который евродепутаты обычно идут на закате карьеры, пройдя предыдущие ступени.Каллас — достаточно молодая женщина, юрист, ей 46 лет. Куда она будет двигаться после должности главы европейской дипломатии? Мне лично непонятно.Кроме того, вряд ли Каллас и саму Эстонию можно отнести к категории тяжеловесов на мировой политической арене. Все-таки, чтобы занять такую позицию, необходимо быть сильным европейским тяжеловесом, представлять внушительную страну ЕС с серьезным удельным весом.Я не думаю, что Евросоюз готов представить Каллас такие полномочия. Тем более премьер-министр Эстонии заявила, что если военнослужащие стран НАТО пострадают на Украине, то можно проигнорировать 5 статью устава Альянса. На посту главы евродипломатии должен стоять трезвомыслящий человек.— Урсула фон дер Ляйен заявила, что уверена в своем переизбрании на новый срок во главе Еврокомиссии и что она будет работать в Европарламенте с теми, кто разделяет общие цели, в том числе поддержку Украины. Как считаете, изберется ли она на второй срок в Еврокомиссию?— Огромное число европейских политиков поддерживают фон дер Ляйен и ее желание остаться на второй срок. Я думаю, партийная дисциплина присутствует: при участии фон дер Ляйен Европейская народная партия успешно прошла выборы в Европарламент и, конечно, поддержит своего лидера.— Что еще вам показалось интересным в прошедших выборах в Европарламент?— Самое впечатляющее, на мой взгляд, то, что белая консервативная Европа подала свой голос — что люди устали от нелегальной миграции, от появления в Европе огромного числа мусульманских и украинских беженцев, которые не стремятся работать, а "садятся" на пособие по безработице. За все это платит обычный европеец из своего кармана.Это проявилось в том, какой результат показали на выборах в Европарламент правые партии, выступающие против иммиграции и усиления власти ЕС. Они получили беспрецедентно высокие цифры, и теперь в Европарламенте будет больше их представителей, чем когда-либо раньше.— Могут ли миграционные проблемы оттеснить вопросы поддержки Украины со стороны ЕС на второй план?— Учитывая, что от Украины в Европе накопилась большая усталость, а украинцы дорого обходятся населению — да, вполне. Европейцы к этой теме апатично настроены.Напомню, страны ЕС предоставили Украине за последние несколько лет 100 миллиардов евро. Это колоссальная сумма. Естественно, эти деньги сказываются на европейском бюджете, и электорат недоволен.Кроме того, миграция — это быт, который всегда перед глазами у граждан ЕС. Эта проблема никуда не уходит, а миграционный кризис лишь набирает обороты.Я думаю, что изменения по украинскому треку будут следующие. Это максимальное усиление подхода к окончанию кризиса на Украине, к мирным переговорам с Россией. Именно поэтому, на мой взгляд, Украину усиливают деньгами и оружием для того, чтобы она оказалась не в ситуации проигравшего и с этой позиции могла вести переговоры.— Наблюдаете ли вы повышение роли Европарламента, о котором говорят отдельные эксперты?— Если речь идет о единой конституции Европы, то тогда, да, роль Европарламента растет вне всякого сомнения. Если европейский континент превратится в Соединенные Штаты Европы со своей конституцией, законами и так далее, то в недалеком будущем, конечно, роль Европарламента вырастет.Если до этого не дойдет, тогда все останется как есть.Но я замечу, что многие евролидеры, в том числе Макрон и Франция, педалируют создание единой европейской армии, конституции, бюджетов.Кроме того, все больше людей, которые проживают в странах Евросоюза, говорят про себя I'm European ("Я европеец"). Результаты по участию населения ЕС в выборах говорят о том, что европейцы понимают, насколько важен и будет важен для них Европарламент. Я думаю, консолидация Европы явно ощущается.— Как выборы в ЕС перекликаются с тем, что происходит в США, где Хантеру Байдену предъявлены обвинения?— Начну со смешного момента. Главный оппозиционер Макрона — новый председатель партии Ле Пен и главный кандидат французских правых 28-летний Жордан Барделла. Премьер-министру Франции Габриэлю Атталю 35 лет.Когда мы после европейских возрастных категорий смотрим на Америку, где общий возраст двоих кандидатов в президенты 159 лет, конечно, становится несколько не по себе. Хотя, замечу, что американское общество изначально более консервативное, чем европейское.Что касается Хантера Байдена, которого присяжные Верховного суда признали виновным по всем трем пунктам обвинения. Отец его, Джо Байден, на процесс не приходил, давление не оказывал — видимо, хотел остаться в тени.В течение 120 дней приговор Хантеру будет вынесен, а он, бедный, будет ждать с замиранием сердца, сколько же ему дадут. Я думаю, что в Америке мы еще увидим какие-то электоральные сюрпризы в связи с этим и процессами против Трампа.О том, как проходит национализация имущества ряда украинских олигархов, и о боях в политической грязи Европарламента в интервью Дмитрий Выдрин: В Европарламенте "мать Кобру" обложили "мангусты", Украина не успеет войти в Евросоюз.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20240613/1055624552.html

https://ukraina.ru/20240613/1055623811.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, европа, украина, латвия, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, хантер байден, европарламент, ес, сша, миграционный кризис