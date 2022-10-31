https://ukraina.ru/20221031/1040321221.html
Андрей Кортунов: кто он
Андрей Кортунов: кто он - 31.10.2022 Украина.ру
Андрей Кортунов: кто он
Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД). Украина.ру, 31.10.2022
2022-10-31T11:54
2022-10-31T11:54
2022-10-31T11:54
эксперт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040320611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a48c87108817519d9b410e0b19d99c2f.jpg
Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД).Закончил МГИМО МИД СССР, аспирантуру Института США и Канады АН СССР, кандидат исторических наук.Работал в Институте США и Канады, в том числе директором Отдела внешней политики США и заместителем директора Института. Преподавал международные отношения в европейских и американских университетах. Возглавлял ряд российских общественных организаций и фондов в сферах высшего образования, общественных наук и социального развития.С 2011 г. — генеральный директор РСМД. Входит в экспертные, наблюдательные и попечительские советы многих российских и международных общественных организаций, член редакционных советов нескольких академических журналов. Имеет многочисленные публикации в России и за рубежом.Основные направления научной деятельности: международные отношения, внешняя и внутренняя политика России, российско-американские отношения.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040320611_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_410d0e2a76672a2e1bff89b410a6f2a2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт
Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД).
Закончил МГИМО МИД СССР, аспирантуру Института США и Канады АН СССР, кандидат исторических наук.
Работал в Институте США и Канады, в том числе директором Отдела внешней политики США и заместителем директора Института. Преподавал международные отношения в европейских и американских университетах.
Возглавлял ряд российских общественных организаций и фондов в сферах высшего образования, общественных наук и социального развития.
С 2011 г. — генеральный директор РСМД. Входит в экспертные, наблюдательные и попечительские советы многих российских и международных общественных организаций, член редакционных советов нескольких академических журналов. Имеет многочисленные публикации в России и за рубежом.
Основные направления научной деятельности: международные отношения, внешняя и внутренняя политика России, российско-американские отношения.