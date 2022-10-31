Андрей Кортунов: кто он - 31.10.2022 Украина.ру
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Андрей Кортунов: кто он
Андрей Кортунов: кто он - 31.10.2022 Украина.ру
Андрей Кортунов: кто он
Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД). Украина.ру, 31.10.2022
2022-10-31T11:54
2022-10-31T11:54
эксперт
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Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД).Закончил МГИМО МИД СССР, аспирантуру Института США и Канады АН СССР, кандидат исторических наук.Работал в Институте США и Канады, в том числе директором Отдела внешней политики США и заместителем директора Института. Преподавал международные отношения в европейских и американских университетах. Возглавлял ряд российских общественных организаций и фондов в сферах высшего образования, общественных наук и социального развития.С 2011 г. — генеральный директор РСМД. Входит в экспертные, наблюдательные и попечительские советы многих российских и международных общественных организаций, член редакционных советов нескольких академических журналов. Имеет многочисленные публикации в России и за рубежом.Основные направления научной деятельности: международные отношения, внешняя и внутренняя политика России, российско-американские отношения.
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эксперт
эксперт

Андрей Кортунов: кто он

11:54 31.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкАндрей Кортунов
Андрей Кортунов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
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Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД).
Закончил МГИМО МИД СССР, аспирантуру Института США и Канады АН СССР, кандидат исторических наук.
Работал в Институте США и Канады, в том числе директором Отдела внешней политики США и заместителем директора Института. Преподавал международные отношения в европейских и американских университетах.
Возглавлял ряд российских общественных организаций и фондов в сферах высшего образования, общественных наук и социального развития.
С 2011 г. — генеральный директор РСМД. Входит в экспертные, наблюдательные и попечительские советы многих российских и международных общественных организаций, член редакционных советов нескольких академических журналов. Имеет многочисленные публикации в России и за рубежом.
Основные направления научной деятельности: международные отношения, внешняя и внутренняя политика России, российско-американские отношения.
 
эксперт
 
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