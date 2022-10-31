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Андрей Кортунов: кто он

Андрей Кортунов: кто он - 31.10.2022 Украина.ру

Андрей Кортунов: кто он

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД). Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T11:54

2022-10-31T11:54

2022-10-31T11:54

эксперт

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Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД).Закончил МГИМО МИД СССР, аспирантуру Института США и Канады АН СССР, кандидат исторических наук.Работал в Институте США и Канады, в том числе директором Отдела внешней политики США и заместителем директора Института. Преподавал международные отношения в европейских и американских университетах. Возглавлял ряд российских общественных организаций и фондов в сферах высшего образования, общественных наук и социального развития.С 2011 г. — генеральный директор РСМД. Входит в экспертные, наблюдательные и попечительские советы многих российских и международных общественных организаций, член редакционных советов нескольких академических журналов. Имеет многочисленные публикации в России и за рубежом.Основные направления научной деятельности: международные отношения, внешняя и внутренняя политика России, российско-американские отношения.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт