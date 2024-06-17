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Как государство теряет граждан. Украинские эксперты с негодованием о происходящем в стране

Как государство теряет граждан. Украинские эксперты с негодованием о происходящем в стране - 17.06.2024 Украина.ру

Как государство теряет граждан. Украинские эксперты с негодованием о происходящем в стране

На Украине задумались, почему возникают такие трудности с мобилизацией, не потому ли, что все больше украинцев не ассоциируют себя с нынешним государством? Военкомам приходится действовать хитростью и силой, чтобы хоть кого-то загнать в армию.

2024-06-17T06:11

2024-06-17T06:11

2024-06-17T06:12

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Народ сопротивляется как может. Жгут машины с военными номерами, женщины отбивают своих мужчин, буквально вырывая их из рук сотрудников ТЦК. А в Одессе на днях произошла массовая драка между военкомами и их помощниками и работниками городской "скорой". Водители "скорой" не имеют брони, скоро некого будет сжать за руль, говорят врачи."Я никогда никому не желаю плохого, но я хотел бы посмотреть на кого-нибудь из (участвовавших в драке – Ред.) представителей ТЦК или их родственников, когда бы они вызвали "скорую"… и вот эта "скорая" бы не приехала, потому что нет водителей и нет фельдшеров", - сказал по этому поводу украинский политолог Дмитрий Спивак.По его словам, ситуация такова, что на Украине "все, кто может воевать, кто умеет, кто может, кто готовился, кто обучался, выбирая эту профессию добровольно – они все имеют бронь…". Он добавил, что не говорит уже обо всей украинской элите, там, разумеется, тоже у всех бронь.Политолог рассказал об инциденте, который наблюдал лично, а наблюдал он, как примерно 15 военкомов в форме и без запихивали в бусик одного человека."Что это за отлов людей (нецензурное – Ред.) в стране, как этих, я не знаю, как бездомных зараженных животных? Бездомных животных на Западе так не вылавливают, делают это более культурно и аккуратно", - заявил Спивак, добавив, что у него есть ощущение "какой-то спланированной диверсии"."Мы же не можем не видеть, как в отрицательную сторону ежедневно меняется отношение общества ко всему в форме, к военным, к службе в ВСУ. Через ТЦК все это. Мы же не можем это не видеть, мы не можем не понимать, что насильственная репрессивная машина, когда работает против своих граждан – ведет к плохим последствиям в стране и в обществе. Мы же не можем не осознавать, что такая мобилизация не делает нашу армию сильнее, а делает наше общество слабее?", - сказал политолог.Спивак подчеркнул, что "несправедливая, непрозрачная и репрессивная мобилизация ведет к прямо противоположному результату"."Никто из элиты, их детей и родственников не служит, никто из родственников майоров, подполковников и полковников – тоже. Все где-то записаны, все имеют документ. Поэтому у нас и арифметика не пляшет", - отметил эксперт. Он пояснил: когда-то сообщали, что около 900 000 человек в ВСУ, а воюют где-то 300 тысяч, но тогда ведь трудно понять, зачем в таком случае вообще проводится мобилизация?Спивак отметил, что эта самая мобилизация проводится так, что в стране скоро просто некому будет работать."Ну, это сюр, это королевство кривых зеркал", - опиcал ситуацию эксперт. И предостерег - если хоть одна капля крови прольется в ТЦК, то это может стать спусковым механизмом, тогда все может посыпаться, как карточный домик.Но пока система не обрушилась, и люди пытаются разными способами прорываться через границу, хотя это связано с большим риском. Десятки украинцев уже погибли, пытаясь переплыть Тису. Почему так происходит?Украинский политолог Андрей Золотарев считает, что "люди готовы защищать Украину, но не готовы защищать абсолютно паразитическую и безответственную систему"."В этом и проблема. Но система отождествляет себя с Украиной. Им стоит напомнить, что если государство практически ничего не должно гражданину, то и гражданин будет считать, что он ничего не должен этому государству", – отметил Золотарев.По его словам, потому-то и наблюдаются забеги через венгерскую границу, ралли-рейды, заплывы."И никакими собаками, колючей проволокой, увеличением нарядов, вы это не остановите. Надо менять систему", - сказал политолог в эфире интернет-канала "Политэксперт".А вот западные хозяева киевского режима уверены, что украинцы желают "сражаться снова и снова". Об этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун."Их (украинцев – Ред.) боевой дух непоколебим", - заявил Браун, добавив, что одной воли все же недостаточно, поэтому Запад продолжит усилия для поддержки Киева.А глава Пентагона Ллойд Остин на той же пресс-конференции раскрыл, за что гибнут украинцы. По его мнению, "если Украина окажется под сапогом Путина, Европа окажется в тени Путина".Остин добавил, что "если Путин потопит Украину, у него будет тогда поощрение идти дальше, а это перейдет в гораздо более опасную стадию" (так приводит слова Остина украинское агентство UNN)."Мы понимаем, на что сделаны ставки, и исход войны на Украине поможет определить траекторию глобальной безопасности на десятилетия вперёд", - сказал глава Пентагона.Почему Остин решил, что у России есть планы напасть на страны НАТО – загадка, на которую обратили внимание некоторые западные политики и даже военные. Как бы то ни было, получается, что граждане Украины должны сейчас воевать и гибнуть за некую "траекторию безопасности" для Запада.Что касается безопасности для самой Украины (точнее, для киевского режима – Ред.) то её в этой схеме нет по определению. Но потери в конфликте несут обе стороны. Западу это и нужно.О том, что происходит на Украине, читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Финальная распродажа страны". Титановые месторождения за копейки с "Украиной" в нагрузку"

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Сергей Зуев

украина, запад, одесса, ллойд остин, владимир путин, андрей золотарев, вооруженные силы украины, пентагон, контактная группа, эксклюзив