https://ukraina.ru/20240615/1055663759.html

"Давят по всей линии фронта". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на поле боя

"Давят по всей линии фронта". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на поле боя - 15.06.2024 Украина.ру

"Давят по всей линии фронта". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на поле боя

Украинские военные и военные эксперты на текущей неделе вновь жаловались на неумолимое продвижение ВС РФ, а также на неэффективную тактику ВСУ по удержанию невыгодных позиций ценой больших потерь.

2024-06-15T10:51

2024-06-15T10:51

2024-06-15T10:51

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украина

херсон

юрий бутусов

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Украинский командир батальона Иван Матейко в интервью изданию "Фокус" говорил, что их жестко наказывают за оставление позиций. Ради пиара ВСУ не выводят людей даже из окруженного последнего дома в селе, чтобы само село начальство еще могло считать "украинским"."Потеря позиции наказывается. Это когда ты держишь крайний дом в селе только потому, что пока ты в доме — село считается нашим. И плевать, сколько там людей ляжет за тот дом. И без разницы, что та хата уже в окружении неделю, туда нельзя довезти провизию, невозможно провести эвакуацию раненых и погибших", - говорит Матейко.По словам военного, когда ситуация патовая и людей не хватает на оборону, командиры принимают решение отправлять в бой всех без разбору. Матейко считает, что они отправляют людей на смерть из страха потерять должность или получить служебное взыскание.Главред издания "Цензор" Юрий Бутусов вновь акцентирует внимание на неэффективности тактики удержания каждой лесопосадки любой ценой, так как всё равно ВСУ приходится отступать. Особенно непонятно ему, зачем ВСУ отчаянно удерживать низины, когда высоты вокруг контролируют россияне. "Удерживать эти остатки руин просто для того, чтобы сказать, что на этой точке на карте кто-то из украинцев есть, - это абсолютно непродуманные вещи, так нельзя воевать. Это не моя мысль, а мысль тех, кто эти развалины держит, выполняя приказ", - заявил Бутусов.Боевик 12 бригады спецназа неонацистского "Азова" Василий Юзько на канале "Мы – Украина" жалуется на профессионализм российской армии. "У них есть серьёзные люди, специалисты своего дела, которые воевали не на одном континенте, которые умеют воевать. Я бы не недооценивал врага, потому что они серьёзные ребята", - говорит Юзько, потерявший ногу в боестолкновении. Ведущая телеканала с ним согласилась, сославшись на мнение других украинских военных. "Они – не люди, которые пришли с улицы: подавляющее большинство подготовленные, профессиональные", - отметила ведущая.Однако профессионализму российских военнослужащих украинские командиры пытаются противопоставить обучение воевать по роликам в Youtube. Подполковник Вооруженных сил Украины, командир батальона К2 Кирилл Верес обвинил военнообязанных украинцев в отсутствии военного опыта. Он призвал находящихся в тылу мобилизованных самостоятельно "готовиться даже по просмотру YouTube".В эфире телемарафона украинские военнослужащие также часто жалуются на низкое качество мобилизованных. В частности, так называемые "покупатели" – так называют представителей воинских подразделений, которые в учебных центрах пытаются забрать себе лучших бойцов – уже не находят достаточного количества физически подготовленных мужчин. Украинская армия в среднем старее российской, отмечают военные эксперты. В ВСУ средний возраст военнослужащих – 43 года, в ВС РФ – 35 лет. В связи с этим военные требуют опустить на Украине планку мобилизационного возраста до 18 лет, но это вряд ли существенно повлияет на соотношение сил, так как 18-20 лет назад Украина находилась уже в демографической яме.Telegram-канал 93 бригады ВСУ "Холодный яр", комментируя действуя ВС РФ на харьковском направлении, также считает, что смысл этих действий - в оттягивании резервов ВСУ, как это пыталась ранее делать Украина в Крынках под Херсоном."В немалой степени успешному замыслу россиян поспособствовала наша коррупция на местах (привет "линиям обороны"), а также тотальное отрицание имеющихся косяков вместо их исправления. На каком-то этапе у нашего руководства возникла дурная привычка решать все проблемы с помощью цензуры и закидывания людьми. Не нужно больше тактики, замыслов, хитростей - просто "забрасываем" и "затыкаем"!", - считают авторы telegram-канала.Логика действия украинского командования продиктована, по их мнению, лишь тем, что оно живет символами, что россияне успешно используют в своих целях.Украинский журналист из "Нового времени" Василий Пехньо тем временем жалуется на больше потери ВСУ в Волчанске, не понимая, впрочем, является ли это результатом второго этапа наступления РФ или "лютого обстрела территорий КАБами".Еще один украинский военный эксперт Иван Киричевский отмечает изменения в модификации российских ракет X-101. "Предыдущие две имели боевую часть — 450 кг, то есть один уровень разрушительного воздействия, а здесь уже третья модификация — с боевой частью 800 кг", - рассказывает Киричевский. Основная проблема, по его словам, заключается в том, когда одна из боеголовок имеет кассетное снаряжение, которое разлетается и взрывается на большой площади, даже если ракету собьют.Бывший полковник СБУ, а ныне военный эксперт Олег Стариков в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву говорит, что из-за наступления ВС РФ на харьковском направлении ВСУ пришлось снимать части с донецкого направления, в результате чего образовалась критическая ситуация в направлении Покровска."У нас образовался кризис на Покровском направлении с Авдеевки. Если мы сейчас его не локализуем, то он может перерасти в оперативно-тактический. А потом в оперативный. Почему к этому пришло? Потому что войска перебросили на укрепление Северного направления", - говорит эксперт.Украинский неонацист из "Айдара"* Игорь Лапин в интервью телеканалу "Прямой" тоже жалуется на продвижение россиян на покровском направлении. "Россияне давят по всей линии фронта. Если говорить о Покровском направлении, то там тоже есть колоссальное давление на наши ряды, и у них есть небольшое продвижение фактически ежедневно, направление Очеретино, трасса Константиновка-Покровск, там осталось им не так много, чтобы перебить эту трассу, а это – логистический момент. Практически вся логистика, из Днепра, она идет через Покровск по этой трассе к нашим группировкам, в том числе, и в Часов Яре", - сказал Лапин.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович также отмечает, что ВСУ ничему не учатся, в отличие от россиян, используя одну и ту же тактику, стачивая свои подразделения. "Армия давно едет по инерции и просто стирается без попытки осмыслить, без попытки сделать какие-то выводы", - заявил Арестович.В целом же украинские СМИ полны стенаний и жалоб военных и военных экспертов на продвижение россиян и самоубийственную тактику удержания каждой лесопосадки, чего требует командование ВСУ ради пиара Зеленского на Западе.О том, как и почему сдаются и бегут с боевых позиций военнослужащие ВСУ - в материале военного обозревателя издания Украина.ру Геннадий Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФЮ противник сопротивляется, но теряет боеспособность"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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россия, украина, херсон, юрий бутусов, алексей арестович, вадим карасев, вооруженные силы украины, youtube, "азов", эксклюзив