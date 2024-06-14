https://ukraina.ru/20240614/1055632116.html

"Мы не будет бить по Жешуву": эксперт объяснил, почему не нужно расширять конфликт на территорию НАТО

"Мы не будет бить по Жешуву": эксперт объяснил, почему не нужно расширять конфликт на территорию НАТО - 14.06.2024 Украина.ру

"Мы не будет бить по Жешуву": эксперт объяснил, почему не нужно расширять конфликт на территорию НАТО

России нет смысла расширять географию конфликта на Украине и переносить его на территорию стран НАТО. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-06-14T03:00

2024-06-14T03:00

2024-06-14T03:00

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Ранее сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад могут пойти на прямое вмешательство в украинский конфликт, действуя в пределах признаваемых НАТО территорий Украины, чтобы не дать России повод использовать ядерное оружие.Также в своем интервью Полетаев выразил мнение, что России нет смысла расширять конфликт и бить по странам НАТО, потому что она уже побеждает Украину на поле боя.России действительно нет смысла расширять географию конфликта на Украине и переносить его на территорию стран НАТО. Российское руководство делает шаги, которые дают максимальный результат с минимальными потерями в живой силе и технике, рассказал политолог.Запад это прекрасно понимает и не будет переходить наши красные линии. Можно сколько угодно смеяться над этим выражением, потому что смеяться всегда легко, а разбираться в сути вопроса – очень непросто, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.руО том, что произойдет, если Трамп снова станет президентом США можно узнать из интервью Константина Блохина о том, сядет ли Хантер Байден в тюрьму и кто будет следующим президентом США

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новости, россия, украина, сша, алексей самойлов, нато, война, сво, конфликт, польша, красные линии