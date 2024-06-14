https://ukraina.ru/20240614/1055631592.html

"Сколько надо перебить украинцев, столько Зеленский и перебьёт". Украинские эксперты о происходящем

"Сколько надо перебить украинцев, столько Зеленский и перебьёт". Украинские эксперты о происходящем - 14.06.2024 Украина.ру

"Сколько надо перебить украинцев, столько Зеленский и перебьёт". Украинские эксперты о происходящем

В украинском экспертном сообществе обсуждают, нужно ли экономическое бронирование от призыва в ВСУ, чьими слугами оказались на самом деле "Слуги народа" и что интересно США на Украине

2024-06-14T06:15

2024-06-14T06:15

2024-06-14T06:15

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Граждане Украины пытаются покинуть страну, даже рискуя жизнью. Украинская Госпогранслужба меланхолично сообщает в своем телеграм-канале об обнаружении очередного (уже тридцать пятого с февраля этого года!) тела утонувшего в Тисе беглеца-уклониста. Сколько украинцев смогли преодолеть реку и тем самым спастись - точных данных нет.Но понятно, что риск попасть в ВСУ и затем в мясорубку на фронте многие и многие на Украине оценивают как более серьезный. Потери ВСУ растут, в чем каждый может убедиться, посетив украинские кладбища или просто посмотрев на фото… Горе пришло в десятки и сотни тысяч семей.Бегут те, у кого нет денег откупиться, а у кого деньги есть, те спокойно откупаются. В Верховной Раде обсуждают возможность экономического бронирования: плати деньги и в армию тебя не призовут.Как сообщает популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада, получен инсайд, что обсуждают несколько моделей. Одна из них предусматривает, что каждое предприятие, которое платит повышенный военный сбор в 20 000 гривен в месяц за одного работника, имеет возможность его забронировать."Именно бизнес, а не работник, платит этот сбор, и сам бизнес определяет, кого бронировать в соответствии с его важностью в компании", - уточняют авторы канала. Есть и резервные модели, например, бронирование по уровню зарплаты более 35 000 гривен в месяц,По мнению известного украинского политолога Константина Бондаренко, такое бронирование действует и сегодня, просто деньги сейчас идут не в бюджет, а в карманы высокопоставленных чиновников, пограничников и пр."В данной ситуации все те, кто рвет на себе рубаху, кричат, что закон должен быть один для всех без каких-то там поблажек, нельзя откупаться и прочее — это те, кто хотят, чтобы дальше деньги рекой текли в их карманы в первую очередь, а не шли в государственный бюджет", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*.Что внутри страны? На подконтрольной Киеву территории Украины независимые СМИ уничтожены, границы закрыты, людоловы-военкомы свирепствуют на улицах."Диктатура Зеленского-Ермака-Шмыгаля крепчает. "Слуги народа", конечно, еще теми "слугами" оказались, только какого народа, конечно, чьи слуги", - описал в своем блоге ситуацию в стране экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.Когда все это закончится? Зеленский заявил, что никаких компромиссов с Россией не будет. Значит, не исключено, что война продолжится действительно "до последнего украинца". Разве что с самим Зеленским что-нибудь случится. Но если и так, то это не обязательно остановит конфликт, многие эксперты на Украине и в России прямо говорят, что командует Украиной, точнее, киевским режимом, вовсе не Зеленский.Комментируя заявление Зеленского, Олег Соскин отметил, что тот фактически обещает "выполнить любой приказ вашингтонского обкома, лондонского и брюссельского - и сколько надо украинцев, столько и перебьёт, и не отступит, и власть свою никому не отдаст… их капиталы будут надёжно защищены".То есть, украинцы гибнут за чьи-то капиталы. Заинтересованность США в продолжении украинского конфликта вполне откровенно объяснил сенатор-республиканец Линдси Грэм**."Они (украинцы — Ред.) сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. И этими активами Путин хочет поделиться с КНР. Если мы сейчас поможем Украине, они могут стать лучшим бизнес-партнером. Давайте поможем украинцам выиграть эту войну. Мы не можем позволить себе проиграть", - заявил он.Сенатор также сказал, что Киев может начать новое контрнаступление уже этим летом, надо только хорошо его вооружить. Ранее Грэм уже предлагал помогать Киеву в кредит или в счет полезных ископаемых.Напомним, ранее сенатор уже прославился заявлением, что "русские умирают", а "мы (США — Ред.) ещё никогда не тратили деньги так удачно".Хотя некоторые политологи на Украине считают Грэма не вполне серьезным политиком, даже "изгоем" в своей политсиле, но, думается, что в данном случае к его словам надо отнестись серьезно. По сути, сенатор говорит о том, что США и транснациональные корпорации уже считают украинские недра своей собственностью.Подробнее об интересах США на Украине читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Под клёкот стервятников. Что американцам интересно из украинских ресурсов" * Признан иноагентом в РФ** Признан террористом и экстремистом в РФ.

https://ukraina.ru/20240612/1055612381.html

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