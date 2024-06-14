"Сколько надо перебить украинцев, столько Зеленский и перебьёт". Украинские эксперты о происходящем - 14.06.2024 Украина.ру
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"Сколько надо перебить украинцев, столько Зеленский и перебьёт". Украинские эксперты о происходящем
"Сколько надо перебить украинцев, столько Зеленский и перебьёт". Украинские эксперты о происходящем - 14.06.2024 Украина.ру
"Сколько надо перебить украинцев, столько Зеленский и перебьёт". Украинские эксперты о происходящем
В украинском экспертном сообществе обсуждают, нужно ли экономическое бронирование от призыва в ВСУ, чьими слугами оказались на самом деле "Слуги народа" и что интересно США на Украине
2024-06-14T06:15
2024-06-14T06:15
эксклюзив
сво
украина
всу
мобилизация
сша
линдси грэм
константин бондаренко
соскин
политика
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Граждане Украины пытаются покинуть страну, даже рискуя жизнью. Украинская Госпогранслужба меланхолично сообщает в своем телеграм-канале об обнаружении очередного (уже тридцать пятого с февраля этого года!) тела утонувшего в Тисе беглеца-уклониста. Сколько украинцев смогли преодолеть реку и тем самым спастись - точных данных нет.Но понятно, что риск попасть в ВСУ и затем в мясорубку на фронте многие и многие на Украине оценивают как более серьезный. Потери ВСУ растут, в чем каждый может убедиться, посетив украинские кладбища или просто посмотрев на фото… Горе пришло в десятки и сотни тысяч семей.Бегут те, у кого нет денег откупиться, а у кого деньги есть, те спокойно откупаются. В Верховной Раде обсуждают возможность экономического бронирования: плати деньги и в армию тебя не призовут.Как сообщает популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада, получен инсайд, что обсуждают несколько моделей. Одна из них предусматривает, что каждое предприятие, которое платит повышенный военный сбор в 20 000 гривен в месяц за одного работника, имеет возможность его забронировать."Именно бизнес, а не работник, платит этот сбор, и сам бизнес определяет, кого бронировать в соответствии с его важностью в компании", - уточняют авторы канала. Есть и резервные модели, например, бронирование по уровню зарплаты более 35 000 гривен в месяц,По мнению известного украинского политолога Константина Бондаренко, такое бронирование действует и сегодня, просто деньги сейчас идут не в бюджет, а в карманы высокопоставленных чиновников, пограничников и пр."В данной ситуации все те, кто рвет на себе рубаху, кричат, что закон должен быть один для всех без каких-то там поблажек, нельзя откупаться и прочее — это те, кто хотят, чтобы дальше деньги рекой текли в их карманы в первую очередь, а не шли в государственный бюджет", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*.Что внутри страны? На подконтрольной Киеву территории Украины независимые СМИ уничтожены, границы закрыты, людоловы-военкомы свирепствуют на улицах."Диктатура Зеленского-Ермака-Шмыгаля крепчает. "Слуги народа", конечно, еще теми "слугами" оказались, только какого народа, конечно, чьи слуги", - описал в своем блоге ситуацию в стране экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.Когда все это закончится? Зеленский заявил, что никаких компромиссов с Россией не будет. Значит, не исключено, что война продолжится действительно "до последнего украинца". Разве что с самим Зеленским что-нибудь случится. Но если и так, то это не обязательно остановит конфликт, многие эксперты на Украине и в России прямо говорят, что командует Украиной, точнее, киевским режимом, вовсе не Зеленский.Комментируя заявление Зеленского, Олег Соскин отметил, что тот фактически обещает "выполнить любой приказ вашингтонского обкома, лондонского и брюссельского - и сколько надо украинцев, столько и перебьёт, и не отступит, и власть свою никому не отдаст… их капиталы будут надёжно защищены".То есть, украинцы гибнут за чьи-то капиталы. Заинтересованность США в продолжении украинского конфликта вполне откровенно объяснил сенатор-республиканец Линдси Грэм**."Они (украинцы — Ред.) сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. И этими активами Путин хочет поделиться с КНР. Если мы сейчас поможем Украине, они могут стать лучшим бизнес-партнером. Давайте поможем украинцам выиграть эту войну. Мы не можем позволить себе проиграть", - заявил он.Сенатор также сказал, что Киев может начать новое контрнаступление уже этим летом, надо только хорошо его вооружить. Ранее Грэм уже предлагал помогать Киеву в кредит или в счет полезных ископаемых.Напомним, ранее сенатор уже прославился заявлением, что "русские умирают", а "мы (США — Ред.) ещё никогда не тратили деньги так удачно".Хотя некоторые политологи на Украине считают Грэма не вполне серьезным политиком, даже "изгоем" в своей политсиле, но, думается, что в данном случае к его словам надо отнестись серьезно. По сути, сенатор говорит о том, что США и транснациональные корпорации уже считают украинские недра своей собственностью.Подробнее об интересах США на Украине читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Под клёкот стервятников. Что американцам интересно из украинских ресурсов" * Признан иноагентом в РФ** Признан террористом и экстремистом в РФ.
https://ukraina.ru/20240612/1055612381.html
https://ukraina.ru/20240611/1055581904.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, сша, линдси грэм, константин бондаренко, соскин, политика, экономика, эксперты, уклонисты
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, мобилизация, США, Линдси Грэм, Константин Бондаренко, Соскин, политика, экономика, эксперты, уклонисты

"Сколько надо перебить украинцев, столько Зеленский и перебьёт". Украинские эксперты о происходящем

06:15 14.06.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В украинском экспертном сообществе обсуждают, нужно ли экономическое бронирование от призыва в ВСУ, чьими слугами оказались на самом деле "Слуги народа" и что интересно США на Украине
Граждане Украины пытаются покинуть страну, даже рискуя жизнью. Украинская Госпогранслужба меланхолично сообщает в своем телеграм-канале об обнаружении очередного (уже тридцать пятого с февраля этого года!) тела утонувшего в Тисе беглеца-уклониста. Сколько украинцев смогли преодолеть реку и тем самым спастись - точных данных нет.
Но понятно, что риск попасть в ВСУ и затем в мясорубку на фронте многие и многие на Украине оценивают как более серьезный. Потери ВСУ растут, в чем каждый может убедиться, посетив украинские кладбища или просто посмотрев на фото… Горе пришло в десятки и сотни тысяч семей.
Бегут те, у кого нет денег откупиться, а у кого деньги есть, те спокойно откупаются. В Верховной Раде обсуждают возможность экономического бронирования: плати деньги и в армию тебя не призовут.
Как сообщает популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада, получен инсайд, что обсуждают несколько моделей. Одна из них предусматривает, что каждое предприятие, которое платит повышенный военный сбор в 20 000 гривен в месяц за одного работника, имеет возможность его забронировать.
"Именно бизнес, а не работник, платит этот сбор, и сам бизнес определяет, кого бронировать в соответствии с его важностью в компании", - уточняют авторы канала. Есть и резервные модели, например, бронирование по уровню зарплаты более 35 000 гривен в месяц,
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
12 июня, 06:38
Абсолютно порочная система. Украинские эксперты с негодованием о методах военкоматов и доверии к власти В украинских околополитических кругах и в экспертном сообществе обсуждают, чем может закончиться беспредел военкомов и думают над тем, почему люди ненавидят военных и отчего все меньше доверяют власти.
По мнению известного украинского политолога Константина Бондаренко, такое бронирование действует и сегодня, просто деньги сейчас идут не в бюджет, а в карманы высокопоставленных чиновников, пограничников и пр.
"В данной ситуации все те, кто рвет на себе рубаху, кричат, что закон должен быть один для всех без каких-то там поблажек, нельзя откупаться и прочее — это те, кто хотят, чтобы дальше деньги рекой текли в их карманы в первую очередь, а не шли в государственный бюджет", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Что внутри страны? На подконтрольной Киеву территории Украины независимые СМИ уничтожены, границы закрыты, людоловы-военкомы свирепствуют на улицах.
"Диктатура Зеленского-Ермака-Шмыгаля крепчает. "Слуги народа", конечно, еще теми "слугами" оказались, только какого народа, конечно, чьи слуги", - описал в своем блоге ситуацию в стране экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.
Когда все это закончится? Зеленский заявил, что никаких компромиссов с Россией не будет. Значит, не исключено, что война продолжится действительно "до последнего украинца". Разве что с самим Зеленским что-нибудь случится. Но если и так, то это не обязательно остановит конфликт, многие эксперты на Украине и в России прямо говорят, что командует Украиной, точнее, киевским режимом, вовсе не Зеленский.
Комментируя заявление Зеленского, Олег Соскин отметил, что тот фактически обещает "выполнить любой приказ вашингтонского обкома, лондонского и брюссельского - и сколько надо украинцев, столько и перебьёт, и не отступит, и власть свою никому не отдаст… их капиталы будут надёжно защищены".
То есть, украинцы гибнут за чьи-то капиталы. Заинтересованность США в продолжении украинского конфликта вполне откровенно объяснил сенатор-республиканец Линдси Грэм**.
киев - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
11 июня, 06:00
На место нынешних украинцев придут новые, с непонятным языком и верой. Украинские эксперты о перспективахНа Украине спорят, что лучше, война или мир, думают над тем, как перезимуют без тепла и света, и обсуждают, кого, собственно, следует считать украинцем
"Они (украинцы — Ред.) сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. И этими активами Путин хочет поделиться с КНР. Если мы сейчас поможем Украине, они могут стать лучшим бизнес-партнером. Давайте поможем украинцам выиграть эту войну. Мы не можем позволить себе проиграть", - заявил он.
Сенатор также сказал, что Киев может начать новое контрнаступление уже этим летом, надо только хорошо его вооружить. Ранее Грэм уже предлагал помогать Киеву в кредит или в счет полезных ископаемых.
Напомним, ранее сенатор уже прославился заявлением, что "русские умирают", а "мы (США — Ред.) ещё никогда не тратили деньги так удачно".
Хотя некоторые политологи на Украине считают Грэма не вполне серьезным политиком, даже "изгоем" в своей политсиле, но, думается, что в данном случае к его словам надо отнестись серьезно. По сути, сенатор говорит о том, что США и транснациональные корпорации уже считают украинские недра своей собственностью.
Подробнее об интересах США на Украине читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Под клёкот стервятников. Что американцам интересно из украинских ресурсов"
* Признан иноагентом в РФ
** Признан террористом и экстремистом в РФ.
 
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