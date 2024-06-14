https://ukraina.ru/20240614/1055630239.html

"Но всех они не убьют": военный эксперт раскрыл, что будет, если США выпустят по России тысячу ракет

"Но всех они не убьют": военный эксперт раскрыл, что будет, если США выпустят по России тысячу ракет - 14.06.2024 Украина.ру

"Но всех они не убьют": военный эксперт раскрыл, что будет, если США выпустят по России тысячу ракет

Если теоретически США выпустят одновременно тысячу ракет, то этот эффект будет понижен благодаря работе российских систем ПВО/ПРО и РЭБ/РЭР. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-06-14T04:35

2024-06-14T04:35

2024-06-14T04:35

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пво

рэб

кассетные боеприпасы

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Ранее сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад могут пойти на прямое вмешательство в украинский конфликт, действуя в пределах признаваемых НАТО территорий Украины, чтобы не дать России повод использовать ядерное оружие.Дело в том, что в этом случае Запад будет преследовать одну конкретную цель: почти полностью уничтожить все объекты России военного и политического назначения в Крыму и на "новых территориях". При этом неизвестно, будут ли наноситься повторные удары, если после первого объекты не будут уничтожены, рассказал политолог.У России будет достаточно времени, чтобы сработали системы ПВО/ПРО. Степень поражения личного состава и техники не будет столь высокой, добавил он."Мы же видели, как бьют "Хаймарсы" по мосту в Херсоне. Они делают хорошие дырки в конструкции, но сам мост не разрушают. Да, они могут ударить кассетными боезарядами по технике и личному составу. Но всех они не убьют", - указал эксперт.Конечно, если они выпустят одновременно тысячу ракет, то эффект может быть. Но этот эффект будет понижен благодаря работе наших систем ПВО/ПРО и РЭБ/РЭР. Не надо думать, что они сначала нанесут удар, а мы - потом. Все будет взаимосвязано, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.руО том, какая из стран Запада может первой ощутить на себе "дружественные поставки из России" можно прочитать в интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк

https://ukraina.ru/20240613/1055615701.html

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новости, россия, сша, запад, алексей самойлов, нато, ракетный удар, пво, рэб, кассетные боеприпасы, запорожское направление