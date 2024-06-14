"Но всех они не убьют": военный эксперт раскрыл, что будет, если США выпустят по России тысячу ракет - 14.06.2024 Украина.ру
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"Но всех они не убьют": военный эксперт раскрыл, что будет, если США выпустят по России тысячу ракет
"Но всех они не убьют": военный эксперт раскрыл, что будет, если США выпустят по России тысячу ракет - 14.06.2024 Украина.ру
"Но всех они не убьют": военный эксперт раскрыл, что будет, если США выпустят по России тысячу ракет
Если теоретически США выпустят одновременно тысячу ракет, то этот эффект будет понижен благодаря работе российских систем ПВО/ПРО и РЭБ/РЭР. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-06-14T04:35
2024-06-14T04:35
новости
россия
сша
запад
алексей самойлов
нато
ракетный удар
пво
рэб
кассетные боеприпасы
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Ранее сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад могут пойти на прямое вмешательство в украинский конфликт, действуя в пределах признаваемых НАТО территорий Украины, чтобы не дать России повод использовать ядерное оружие.Дело в том, что в этом случае Запад будет преследовать одну конкретную цель: почти полностью уничтожить все объекты России военного и политического назначения в Крыму и на "новых территориях". При этом неизвестно, будут ли наноситься повторные удары, если после первого объекты не будут уничтожены, рассказал политолог.У России будет достаточно времени, чтобы сработали системы ПВО/ПРО. Степень поражения личного состава и техники не будет столь высокой, добавил он."Мы же видели, как бьют "Хаймарсы" по мосту в Херсоне. Они делают хорошие дырки в конструкции, но сам мост не разрушают. Да, они могут ударить кассетными боезарядами по технике и личному составу. Но всех они не убьют", - указал эксперт.Конечно, если они выпустят одновременно тысячу ракет, то эффект может быть. Но этот эффект будет понижен благодаря работе наших систем ПВО/ПРО и РЭБ/РЭР. Не надо думать, что они сначала нанесут удар, а мы - потом. Все будет взаимосвязано, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.руО том, какая из стран Запада может первой ощутить на себе "дружественные поставки из России" можно прочитать в интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк
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новости, россия, сша, запад, алексей самойлов, нато, ракетный удар, пво, рэб, кассетные боеприпасы, запорожское направление
Новости, Россия, США, Запад, Алексей Самойлов, НАТО, ракетный удар, ПВО, РЭБ, кассетные боеприпасы, Запорожское направление

"Но всех они не убьют": военный эксперт раскрыл, что будет, если США выпустят по России тысячу ракет

04:35 14.06.2024
 
© РИА Новости . Игорь Чуприн / Перейти в фотобанкБоевые корабли НАТО совершили деловой заход в порт Балтийска
Боевые корабли НАТО совершили деловой заход в порт Балтийска - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Игорь Чуприн
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Если теоретически США выпустят одновременно тысячу ракет, то этот эффект будет понижен благодаря работе российских систем ПВО/ПРО и РЭБ/РЭР. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад могут пойти на прямое вмешательство в украинский конфликт, действуя в пределах признаваемых НАТО территорий Украины, чтобы не дать России повод использовать ядерное оружие.
Дело в том, что в этом случае Запад будет преследовать одну конкретную цель: почти полностью уничтожить все объекты России военного и политического назначения в Крыму и на "новых территориях". При этом неизвестно, будут ли наноситься повторные удары, если после первого объекты не будут уничтожены, рассказал политолог.
"В Запорожской области в районе Орехова у нас сосредоточена крупная группировка. Запад может нанести по ней удар из акватории Средиземного моря, из района Одессы или с территории Румынии. От Одессы до Запорожской области около 300 километров. От Румынии – еще дальше. Из акватории Средиземного моря – совсем далеко", - подчеркнул Самойлов.
У России будет достаточно времени, чтобы сработали системы ПВО/ПРО. Степень поражения личного состава и техники не будет столь высокой, добавил он.
"Мы же видели, как бьют "Хаймарсы" по мосту в Херсоне. Они делают хорошие дырки в конструкции, но сам мост не разрушают. Да, они могут ударить кассетными боезарядами по технике и личному составу. Но всех они не убьют", - указал эксперт.
Конечно, если они выпустят одновременно тысячу ракет, то эффект может быть. Но этот эффект будет понижен благодаря работе наших систем ПВО/ПРО и РЭБ/РЭР. Не надо думать, что они сначала нанесут удар, а мы - потом. Все будет взаимосвязано, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.ру
О том, какая из стран Запада может первой ощутить на себе "дружественные поставки из России" можно прочитать в интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк
Сириль де Латтр - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Вчера, 05:50
Сириль де Латтр: Если бы Запад хотел помочь ВСУ, то дал бы вместо хрупкого самолета "охотника" из Ирака Если вы хотите обучить пилота F-16 от А до Я, чтобы он был способен управлять этим самолетом на 100% его возможностей, вам потребуется полтора года. И по истечении этого срока нет никаких гарантий, что этот пилот будет пригоден для участия в войне.
 
НовостиРоссияСШАЗападАлексей СамойловНАТОракетный ударПВОРЭБкассетные боеприпасыЗапорожское направление
 
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04:35"Но всех они не убьют": военный эксперт раскрыл, что будет, если США выпустят по России тысячу ракет
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