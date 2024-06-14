"Но всех они не убьют": военный эксперт раскрыл, что будет, если США выпустят по России тысячу ракет
© РИА Новости . Игорь Чуприн / Перейти в фотобанкБоевые корабли НАТО совершили деловой заход в порт Балтийска
Если теоретически США выпустят одновременно тысячу ракет, то этот эффект будет понижен благодаря работе российских систем ПВО/ПРО и РЭБ/РЭР. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад могут пойти на прямое вмешательство в украинский конфликт, действуя в пределах признаваемых НАТО территорий Украины, чтобы не дать России повод использовать ядерное оружие.
Дело в том, что в этом случае Запад будет преследовать одну конкретную цель: почти полностью уничтожить все объекты России военного и политического назначения в Крыму и на "новых территориях". При этом неизвестно, будут ли наноситься повторные удары, если после первого объекты не будут уничтожены, рассказал политолог.
"В Запорожской области в районе Орехова у нас сосредоточена крупная группировка. Запад может нанести по ней удар из акватории Средиземного моря, из района Одессы или с территории Румынии. От Одессы до Запорожской области около 300 километров. От Румынии – еще дальше. Из акватории Средиземного моря – совсем далеко", - подчеркнул Самойлов.
У России будет достаточно времени, чтобы сработали системы ПВО/ПРО. Степень поражения личного состава и техники не будет столь высокой, добавил он.
"Мы же видели, как бьют "Хаймарсы" по мосту в Херсоне. Они делают хорошие дырки в конструкции, но сам мост не разрушают. Да, они могут ударить кассетными боезарядами по технике и личному составу. Но всех они не убьют", - указал эксперт.
Конечно, если они выпустят одновременно тысячу ракет, то эффект может быть. Но этот эффект будет понижен благодаря работе наших систем ПВО/ПРО и РЭБ/РЭР. Не надо думать, что они сначала нанесут удар, а мы - потом. Все будет взаимосвязано, заключил собеседник издания.
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