Абсолютно порочная система. Украинские эксперты с негодованием о методах военкоматов и доверии к власти
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
В украинских околополитических кругах и в экспертном сообществе обсуждают, чем может закончиться беспредел военкомов и думают над тем, почему люди ненавидят военных и отчего все меньше доверяют власти.
Сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, т.е. военкоматов) продолжают охоту на людей, в украинских пабликах ежедневно появляются новые видео — потрясающие свидетельства этой охоты. Соответственно, об отношении народа к ТЦК гадать не приходится. Это признают и в Минобороны Украины, объясняя эксцессы состоянием психики многих из тех, кто сейчас занят в ТЦК.
"Там много людей, которые были на фронте, которые имеют ранения, контузии, которые имеют посттравматическое стрессовое расстройство. Люди, которые еще полгода назад приезжали в Киев, во Львов, и так далее, и граждане Украины прикладывали руку к сердцу и говорили - "благодарим за службу", сейчас их ненавидят, на них ругаются", - сказал представитель украинского военного ведомства Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио НВ". Он призвал украинцев вести себя "максимально корректно" в общении с сотрудниками ТЦК, так как большинство из них, по его словам, участники боевых действий.
Впрочем, сотрудников ТЦК в Минобороны Украины к какой-либо корректности в общении с гражданами не призывают.
10 июня, 20:46Около 1,5 млн украинцев и украинок обновили свои данные для мобилизации в ВСУ В приложении для военнообязанных на Украине "Резерв+" к 10 июня обновили свои данные 1 миллион 480 тысяч военнообязанных, в том числе 220 тысяч женщин. Такие данные в понедельник привел спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире общенационального телемарафона
А те подходят к делу отлова украинцев иной раз даже и креативно. "В Полтаве военкомы начали использовать новую технологию при охоте на людей. Если местные жители пытаются отбить схваченного человека, в дело вступает переодетый в гражданское сотрудник. Он защищает военкомов и истерично кричит, что надо защищать страну, он сам воевал, дети и родные тоже воюют и так далее. Скоро в такой роли начнут выступать и женщины", - читаем в телеграм-канале экс-депутата Верховной Рады Олега Царева.
Это работает. Как заявил в эфире "Радио НВ" секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, полковник СБУ Роман Костенко, темпы мобилизации на Украине выросли, за последний месяц "набрали как за последние четыре месяца". В то же время он выразил обеспокоенность по тому поводу, что под горячую руку ТЦК попало много ценных для украинской оборонки специалистов.
Поэтому те, кого набрали в ВСУ, рискуют остаться "без каких-то боеприпасов или дронов, потому что инженеры, которые (должны это создавать – Ред.) будут с ними на поле боя биться", - отметил Костенко.
А нынешняя власть рисковала бы остаться совсем без избирателей, если бы вовремя не догадалась отменить выборы. Доверие к Зеленскому падает, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Опрос проводился с 16 по 22 мая методом телефонных интервью с гражданами старше 18 лет. Всего опрошено 1002 респондента, проживающих на территории Украины.
"После президентских и парламентских выборов 2019 года 80% граждан Украины доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37%. После (24 февраля 2022 года) уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, а к февралю 2024 года – до 64%. По состоянию на май 2024 года 59% доверяют Зеленскому, 36% – не доверяют", сообщается на сайте КМИС.
10 июня, 06:28"Будут переворачивать кровати". Украинские эксперты о мобилизации и о том, как будут искать уклонистовВ украинском экспертном сообществе думают о том, насколько велика может быть цена иллюзий. Обсуждают, куда может привести эскалация вокруг украинского кризиса и размышляют над тем, удастся ли вытащить страну из тьмы.
Деятельность пропрезидентской партии "Слуга народа" одобряют сегодня всего 7% респондентов, тогда как плохо или очень плохо относятся к ней 55% опрошенных.
Комментируя эти цифры, известный украинский политолог Константин Бондаренко отметил в эфире интернет-канала "Вышка", что на самом деле "недоверие к власти — тотальное".
"Некоторые граждане попросту не понимают, с какой стороны находится враг, они оказались сегодня заложниками, между двух огней, между крокодилом и львом,что называется", - сказал политолог, пояснив, что для них "с одной стороны — Путин со своими войсками, с другой стороны — система, государство, которое фактически пренебрегает интересами граждан и ставит выше свои интересы, чем жизни граждан".
Бондаренко также отметил, что народ не видит справедливости в процессе мобилизации. По его словам, Зеленский сделал ставку на определенную касту, на тех, кто зарабатывает на войне или делает карьеру на этом - "это члены ТЦК, это члены ВЛК (военно-лечебных комиссий - ред.), это разного рода пограничники и прочие, и прочие, те, кто сегодня фактически создали абсолютно порочную, абсолютно преступную систему в Украине, работающую против собственных граждан".
Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в статье Павла Котова "Провал агентов: что стоит за скандалом с Мустафой Найемом"