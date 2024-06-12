https://ukraina.ru/20240612/1055587486.html

Превратить местность в лунный пейзаж: Поликарпов о том, почему дроны не всегда выручают

Превратить местность в лунный пейзаж: Поликарпов о том, почему дроны не всегда выручают - 12.06.2024 Украина.ру

Превратить местность в лунный пейзаж: Поликарпов о том, почему дроны не всегда выручают

В общественном пространстве активно обсуждается угроза киевского режима о том, что на каждого российского бойца у ВСУ будет по 5 БПЛА, а против тяжелой техники - по 15. Однако значимость этого вида вооружения преувеличена

2024-06-12T04:50

2024-06-12T04:50

2024-06-12T05:38

новости

украина.ру

украина

россия

вс рф

дроны

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1f/1052997863_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_948646a205258419447247e445ff63db.jpg

Этот факт в интервью изданию Украина.ру разъяснил военный историк и писатель Михаил Поликарпов."Дроны очень полезны, если вы хотите остановить наступательные действия противника. Когда солдаты вылезают из окопов и когда на ЛБС (линия боевого соприкосновения. - Ред.) движется бронетехника, они становятся мишенями для дронов. Но в случае вашего собственного наступления дроны не имеют такой эффективности. Основная задача дронов состоит в том, чтобы выбивать транспорт, в том числе эвакуационный, который движется к ЛБС. А против пехоты, которая закопалась в дотах и блиндажах, вам нужен тяжелый козырь в виде тысячи снарядов и корректируемых авиабомб, которые превращают местность в лунный пейзаж, тем самым выбивая личный состав противника и подавляя его моральный дух", - рассказал он в интервью России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный волонтер Роман Алехин также констатировал, что противник превосходит по числу дронов. Однако, отметил эксперт, новый министр обороны России Андрей Белоусов решит эту проблему.Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец уточнил, что сражения с участием беспилотников становятся одним из ключевых факторов в достижении победы, поэтому "если мы сможем эффективно снимать с неба эти тучи украинских беспилотников, мы быстрее добьемся своих целей".Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин отметил, что украинские дроны действительно являются проблемой для ВС РФ, однако и российские БПЛА серьезно мешают врагу, и противостояние "птичек" - "обычная реальность войны".Он добавил, что недооценивать этот факт нельзя, и нужно предпринимать соответствующие меры: по организации защиты от ударов дронов (сетки, системы РЭБ и детекторы) и их уничтожения (тактическая ПВО, дробовики и сетки, которые выстреливаются с квадрокоптеров, мощные подавители и дроны-камикадзе для атаки на вражеские дроны).С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено."В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240609/1055541681.html

https://ukraina.ru/20240609/1055557496.html

https://ukraina.ru/20240608/1055523884.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, украина, россия, вс рф, дроны, бпла