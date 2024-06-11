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Украинский националист Мыкола Коханивский в Харьковской области отправился на свидание к Бандере

Украинский националист Мыкола Коханивский в Харьковской области отправился на свидание к Бандере - 11.06.2024 Украина.ру

Украинский националист Мыкола Коханивский в Харьковской области отправился на свидание к Бандере

Под Волчанском погиб один из самых омерзительных украинских необандеровцев по имени Мыкола Коханивский/Николай Кохановский, лидер военизированной организации "Добровольческое движение "ОУН". Воевал с 2014 года. Ему было 53 года в момент смерти. Причем не прошло и месяца, как он в мае отпраздновал свой день рождения

2024-06-11T06:12

2024-06-11T06:12

2024-06-11T06:12

эксклюзив

сво

спецоперация

николай кохановский

украинские националисты

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Неонацист родом из села Приазовское в Запорожской области, которое находится в 20 км от Азовского моря. Уже почти 2 года как этот населенный пункт входит в состав России.До 32 лет Кохановский был русскоязычным. Потом перешел на мову по идейным соображениям.. Участник, как первого, так и второго майданов.Одному из украинских специалистов по истории бандеровцев X (он попросил не называть в печати его имя) корреспондент издания Украина.ру задал такой вопрос: почему самые известные, непримиримые и лютые современные бандеровцы не из Западной Украины, а из самой что ни на есть Новороссии? Мало того, они все у томц же сплошь русскоязычны. Например Семен Семенченко (Константин Гришин), командир нацбата "Донбас", родом из Севастополя, долгое время жил в Донецке, главный "азовец" Андрей Белецкий из Харькова; днепропетровец Юрий Береза, командир нацбата "Днепр-1"; Руслан Онищенко (Абальмаз), командир карательного батальона "Торнадо" из ДНР; Дмитрий Ярош, руководитель "Правого сектора"* из Днепродзержинска.Наш собеседник следующим образом пояснил этот феномен:"Повышенная пассионарность требует идеологической окраски. Пассионариями в Новороссии были не только украинские националисты.Вообще Новороссия - бунтарский край. Он дал России таких "крутых ребят" как Андрей Желябов, Троцкий, Ворошилов, Артем, Махно, Мишка Япончик, Котовский, Шкуро. Кто к кому пристал, чем подпитался, какие книги прочитал - туда и направил естественные задатки.Мифология Сечи и казачества довольно сильная, она очень легко ложится на миф Украины. Поэтому ряд новороссов - от Донцова до Коханивского - и осознали украинский национализм как нечто своё. Поэтому Кохановский и стал украиноязычным".Во время третьего тура Кохановский был главой избирательной комиссии в родном городе Виктора Януковича – Енакиево. В 2006 году держал голодовку в знак протеста против политреформы, которая сделала из Украины парламентско-президентскую республику вместо президентско-парламентской. После того, как во второй половине нулевых разбил памятник одному из большевицких руководителей Григорию Петровскому, против него было возбуждено первое уголовное дело. А после того, как он повредил памятник Ленину в Киеве напротив Бессарабки, против него не только возбудили уголовное дело, но посадили в Лукьяновское СИЗО, где он провел короткое время.В 2014 году он со своим подразделением присоединился к "Азову" и помогал тому в установлении в Мариуполе террористического режима, направленного против пророссийски настроенных граждан."Кохановский – один из самых агрессивных, мерзких и отвратительных негодяев во всем украинском радикально-националистическом движении. Все, кто его, знал лично, знали, что он всегда в политическом противостоянии вел себя как последнее быдло. Он в отличие от своих коллег всегда действовал агрессивно – нападал на оппонентов. Никто его при этом не провоцировал. Например, в 2010 году он выставил пикет рядом с Министерством образования, которое возглавил Дмитрий Табачник. Сторонники последнего во главе с Виктором Вороновым выставили контрпикет в поддержку министра. На многих была Георгиевская лента.Так Кохановский напал на Воронина, порвал плакат, ударил его. Этот момент, кстати, снимал Олесь Бузина. А вспомним, как этот негодяй нападал на крестные ходы верующих Московского патриархата и тех, кто пришел на 9 мая в Парк Славы почтить память советских солдат, погибших на войне. А за то, что он нападал на филиалы российских банков, он даже получил реальный двухгодичный срок, но с отсрочкой приговора", - рассказал изданию Украина.ру один из киевских пророссийских активистов также попросивших не называть его имени.Как и многие украинские нацики через какое-то время Кохановский стал брать у разного рода бизнесменов и политиков деньги за проведение силовых политических акций. Например, за попытку погрома киевского офиса Рината Ахметова напротив МИДа. На пленку были сняты его переговоры с заказчиком. Как только последний дал команду, Кохановский прекратил нападение на офис.Опасность таких как Кохановский заключается в том, что они принадлежат к крикливому радикально-нацоналистическому меньшинству, которое мешает жить пассивному или просто неагрессивному большинству, навязывая ему свою волю. Именно украинские нацики навязали Украине майданы, госпереворот, так называемую антитеррористическую операцию, срыв выполнения Минских соглашений и, наконец, войну, которая прекратиться, когда украинское общество прекратит их бояться, как оно больше не будет бояться Мыколу Коханивского,Читайте материалы на ту же тему: Чей проект "Арестович*": Ахметова, одесского контрабандиста или днепропетровского авторитета?

https://ukraina.ru/20230916/1049419506.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, николай кохановский, украинские националисты