Украинский националист Мыкола Коханивский в Харьковской области отправился на свидание к Бандере - 11.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240611/1055593891.html
Украинский националист Мыкола Коханивский в Харьковской области отправился на свидание к Бандере
Украинский националист Мыкола Коханивский в Харьковской области отправился на свидание к Бандере - 11.06.2024 Украина.ру
Украинский националист Мыкола Коханивский в Харьковской области отправился на свидание к Бандере
Под Волчанском погиб один из самых омерзительных украинских необандеровцев по имени Мыкола Коханивский/Николай Кохановский, лидер военизированной организации "Добровольческое движение "ОУН". Воевал с 2014 года. Ему было 53 года в момент смерти. Причем не прошло и месяца, как он в мае отпраздновал свой день рождения
2024-06-11T06:12
2024-06-11T06:12
эксклюзив
сво
спецоперация
николай кохановский
украинские националисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0b/1055595579_0:0:824:464_1920x0_80_0_0_4e878bfd697e5449986d4a61779035f9.jpg
Неонацист родом из села Приазовское в Запорожской области, которое находится в 20 км от Азовского моря. Уже почти 2 года как этот населенный пункт входит в состав России.До 32 лет Кохановский был русскоязычным. Потом перешел на мову по идейным соображениям.. Участник, как первого, так и второго майданов.Одному из украинских специалистов по истории бандеровцев X (он попросил не называть в печати его имя) корреспондент издания Украина.ру задал такой вопрос: почему самые известные, непримиримые и лютые современные бандеровцы не из Западной Украины, а из самой что ни на есть Новороссии? Мало того, они все у томц же сплошь русскоязычны. Например Семен Семенченко (Константин Гришин), командир нацбата "Донбас", родом из Севастополя, долгое время жил в Донецке, главный "азовец" Андрей Белецкий из Харькова; днепропетровец Юрий Береза, командир нацбата "Днепр-1"; Руслан Онищенко (Абальмаз), командир карательного батальона "Торнадо" из ДНР; Дмитрий Ярош, руководитель "Правого сектора"* из Днепродзержинска.Наш собеседник следующим образом пояснил этот феномен:"Повышенная пассионарность требует идеологической окраски. Пассионариями в Новороссии были не только украинские националисты.Вообще Новороссия - бунтарский край. Он дал России таких "крутых ребят" как Андрей Желябов, Троцкий, Ворошилов, Артем, Махно, Мишка Япончик, Котовский, Шкуро. Кто к кому пристал, чем подпитался, какие книги прочитал - туда и направил естественные задатки.Мифология Сечи и казачества довольно сильная, она очень легко ложится на миф Украины. Поэтому ряд новороссов - от Донцова до Коханивского - и осознали украинский национализм как нечто своё. Поэтому Кохановский и стал украиноязычным".Во время третьего тура Кохановский был главой избирательной комиссии в родном городе Виктора Януковича – Енакиево. В 2006 году держал голодовку в знак протеста против политреформы, которая сделала из Украины парламентско-президентскую республику вместо президентско-парламентской. После того, как во второй половине нулевых разбил памятник одному из большевицких руководителей Григорию Петровскому, против него было возбуждено первое уголовное дело. А после того, как он повредил памятник Ленину в Киеве напротив Бессарабки, против него не только возбудили уголовное дело, но посадили в Лукьяновское СИЗО, где он провел короткое время.В 2014 году он со своим подразделением присоединился к "Азову" и помогал тому в установлении в Мариуполе террористического режима, направленного против пророссийски настроенных граждан."Кохановский – один из самых агрессивных, мерзких и отвратительных негодяев во всем украинском радикально-националистическом движении. Все, кто его, знал лично, знали, что он всегда в политическом противостоянии вел себя как последнее быдло. Он в отличие от своих коллег всегда действовал агрессивно – нападал на оппонентов. Никто его при этом не провоцировал. Например, в 2010 году он выставил пикет рядом с Министерством образования, которое возглавил Дмитрий Табачник. Сторонники последнего во главе с Виктором Вороновым выставили контрпикет в поддержку министра. На многих была Георгиевская лента.Так Кохановский напал на Воронина, порвал плакат, ударил его. Этот момент, кстати, снимал Олесь Бузина. А вспомним, как этот негодяй нападал на крестные ходы верующих Московского патриархата и тех, кто пришел на 9 мая в Парк Славы почтить память советских солдат, погибших на войне. А за то, что он нападал на филиалы российских банков, он даже получил реальный двухгодичный срок, но с отсрочкой приговора", - рассказал изданию Украина.ру один из киевских пророссийских активистов также попросивших не называть его имени.Как и многие украинские нацики через какое-то время Кохановский стал брать у разного рода бизнесменов и политиков деньги за проведение силовых политических акций. Например, за попытку погрома киевского офиса Рината Ахметова напротив МИДа. На пленку были сняты его переговоры с заказчиком. Как только последний дал команду, Кохановский прекратил нападение на офис.Опасность таких как Кохановский заключается в том, что они принадлежат к крикливому радикально-нацоналистическому меньшинству, которое мешает жить пассивному или просто неагрессивному большинству, навязывая ему свою волю. Именно украинские нацики навязали Украине майданы, госпереворот, так называемую антитеррористическую операцию, срыв выполнения Минских соглашений и, наконец, войну, которая прекратиться, когда украинское общество прекратит их бояться, как оно больше не будет бояться Мыколу Коханивского,Читайте материалы на ту же тему: Чей проект "Арестович*": Ахметова, одесского контрабандиста или днепропетровского авторитета?
https://ukraina.ru/20230916/1049419506.html
https://ukraina.ru/20240128/1052926726.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0b/1055595579_0:0:808:605_1920x0_80_0_0_f988433f930342793ba39795cd90bfbf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, николай кохановский, украинские националисты
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Николай Кохановский, украинские националисты

Украинский националист Мыкола Коханивский в Харьковской области отправился на свидание к Бандере

06:12 11.06.2024
 
Николай Кохановский
Николай Кохановский
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Под Волчанском погиб один из самых омерзительных украинских необандеровцев по имени Мыкола Коханивский/Николай Кохановский, лидер военизированной организации "Добровольческое движение "ОУН". Воевал с 2014 года. Ему было 53 года в момент смерти. Причем не прошло и месяца, как он в мае отпраздновал свой день рождения
Неонацист родом из села Приазовское в Запорожской области, которое находится в 20 км от Азовского моря. Уже почти 2 года как этот населенный пункт входит в состав России.
До 32 лет Кохановский был русскоязычным. Потом перешел на мову по идейным соображениям.. Участник, как первого, так и второго майданов.
Одному из украинских специалистов по истории бандеровцев X (он попросил не называть в печати его имя) корреспондент издания Украина.ру задал такой вопрос: почему самые известные, непримиримые и лютые современные бандеровцы не из Западной Украины, а из самой что ни на есть Новороссии? Мало того, они все у томц же сплошь русскоязычны. Например Семен Семенченко (Константин Гришин), командир нацбата "Донбас", родом из Севастополя, долгое время жил в Донецке, главный "азовец" Андрей Белецкий из Харькова; днепропетровец Юрий Береза, командир нацбата "Днепр-1"; Руслан Онищенко (Абальмаз), командир карательного батальона "Торнадо" из ДНР; Дмитрий Ярош, руководитель "Правого сектора"* из Днепродзержинска.
Наш собеседник следующим образом пояснил этот феномен:
"Повышенная пассионарность требует идеологической окраски. Пассионариями в Новороссии были не только украинские националисты.
Вообще Новороссия - бунтарский край. Он дал России таких "крутых ребят" как Андрей Желябов, Троцкий, Ворошилов, Артем, Махно, Мишка Япончик, Котовский, Шкуро. Кто к кому пристал, чем подпитался, какие книги прочитал - туда и направил естественные задатки.
Мифология Сечи и казачества довольно сильная, она очень легко ложится на миф Украины. Поэтому ряд новороссов - от Донцова до Коханивского - и осознали украинский национализм как нечто своё. Поэтому Кохановский и стал украиноязычным".
пацификация Восточной Малопольши
16 сентября 2023, 08:00История
"Пацификация". Как бандеровцы получили аргумент для оправдания "Волынской резни"Военно-полицейская репрессивная акция властей Польши против украинского населения Восточной Галичины, вошедшая в историю как "пацификация Восточной Малопольши" началась 16 сентября 1930 года. Удивительно, но её итогами были удовлетворены и польские власти и украинских радикалы, против которых она вроде бы была направлена
Во время третьего тура Кохановский был главой избирательной комиссии в родном городе Виктора Януковича – Енакиево. В 2006 году держал голодовку в знак протеста против политреформы, которая сделала из Украины парламентско-президентскую республику вместо президентско-парламентской.
После того, как во второй половине нулевых разбил памятник одному из большевицких руководителей Григорию Петровскому, против него было возбуждено первое уголовное дело. А после того, как он повредил памятник Ленину в Киеве напротив Бессарабки, против него не только возбудили уголовное дело, но посадили в Лукьяновское СИЗО, где он провел короткое время.
В 2014 году он со своим подразделением присоединился к "Азову" и помогал тому в установлении в Мариуполе террористического режима, направленного против пророссийски настроенных граждан.
"Кохановский – один из самых агрессивных, мерзких и отвратительных негодяев во всем украинском радикально-националистическом движении. Все, кто его, знал лично, знали, что он всегда в политическом противостоянии вел себя как последнее быдло.
Он в отличие от своих коллег всегда действовал агрессивно – нападал на оппонентов. Никто его при этом не провоцировал. Например, в 2010 году он выставил пикет рядом с Министерством образования, которое возглавил Дмитрий Табачник. Сторонники последнего во главе с Виктором Вороновым выставили контрпикет в поддержку министра. На многих была Георгиевская лента.
Так Кохановский напал на Воронина, порвал плакат, ударил его. Этот момент, кстати, снимал Олесь Бузина. А вспомним, как этот негодяй нападал на крестные ходы верующих Московского патриархата и тех, кто пришел на 9 мая в Парк Славы почтить память советских солдат, погибших на войне. А за то, что он нападал на филиалы российских банков, он даже получил реальный двухгодичный срок, но с отсрочкой приговора", - рассказал изданию Украина.ру один из киевских пророссийских активистов также попросивших не называть его имени.
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
28 января, 04:20
Лариса Шеслер: Зеленский сделал реверанс потомкам бандеровцев и решил отомстить миллионам украинцевЗападу выгодно было бы получить несколько десятков тысяч граждан Канады или США, которые имеют украинский паспорт, считает экс-депутат Николаевского городского Совета, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
Как и многие украинские нацики через какое-то время Кохановский стал брать у разного рода бизнесменов и политиков деньги за проведение силовых политических акций. Например, за попытку погрома киевского офиса Рината Ахметова напротив МИДа. На пленку были сняты его переговоры с заказчиком. Как только последний дал команду, Кохановский прекратил нападение на офис.
Опасность таких как Кохановский заключается в том, что они принадлежат к крикливому радикально-нацоналистическому меньшинству, которое мешает жить пассивному или просто неагрессивному большинству, навязывая ему свою волю.
Именно украинские нацики навязали Украине майданы, госпереворот, так называемую антитеррористическую операцию, срыв выполнения Минских соглашений и, наконец, войну, которая прекратиться, когда украинское общество прекратит их бояться, как оно больше не будет бояться Мыколу Коханивского,
Читайте материалы на ту же тему: Чей проект "Арестович*": Ахметова, одесского контрабандиста или днепропетровского авторитета?
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияНиколай Кохановскийукраинские националисты
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:12Украинский националист Мыкола Коханивский в Харьковской области отправился на свидание к Бандере
06:00На место нынешних украинцев придут новые, с непонятным языком и верой. Украинские эксперты о перспективах
05:54Хроника энергетической войны: Газ для Средней Азии и водород для Китая
05:50Даниил Безсонов: Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк
05:40Алексей Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей
05:30Алексей Кузнецов: В Германии досрочных выборов не будет, во Франции Макрон ответит за возрождение нацизма
05:20"Идите сюда, мы вас всех убьем": эксперт объяснил, что будет, если Запад решится воевать с Россией
05:10"У нас большой поток контрактников": Полетаев сообщил, почему новая мобилизация – это крайняя мера
05:00"ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво": эксперт назвал два самых перспективных направления фронта
04:50Сергей Полетаев объяснил, почему нужно ликвидировать враждебную Украину вместе с идеологией "украинства"
04:40За 100 дней до капитуляции ВСУ: Полетаев раскрыл, какой вариант интервенции НАТО будет самым болезненным
04:35Алексей Кузнецов: кто он
04:30Воюем на свои: сооснователь проекта "Ватфор" о том, чем может обернуться для экономики новая мобилизация
04:20Военный эксперт: со времен СССР на складах хранятся несколько тысяч законсервированных танков
04:10Военный эксперт раскрыл, почему натовские "Патриоты" не смогут "закрыть" с Польши территорию Украины
04:00Эксперт о том, сколько солдат и танков нужно России, чтобы победить и решить по-новому "задачу Сталина"
03:45Интервенция НАТО: Полетаев о том, сможет ли западное ПВО прикрыть фронт ВСУ и правобережную Украину
03:30Эксперт рассказал, почему Украина "выжимает все соки" и похожа на боксера, который "обкололся допингом"
03:20Сергей Полетаев о том, что будет, если НАТО применит против России ударные ракеты на 1000 километров
03:10Эксперт объяснил, почему Западу нужно придумать "что-то другое", чтобы переломить ситуацию на поле боя
Лента новостейМолния