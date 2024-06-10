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МО Украины начало напрямую сотрудничать с мировыми производителями оружия

МО Украины начало напрямую сотрудничать с мировыми производителями оружия - 10.06.2024 Украина.ру

МО Украины начало напрямую сотрудничать с мировыми производителями оружия

В рамках так называемой стратегии Министерства обороны Украины по расширению международного сотрудничества, ведомство отчиталось о начале прямого взаимодействия с мировыми производителями вооружения. Соответствующее заявление сделал замминистра обороны Дмитрий Клименков во время выступления на Балкано-украинском форуме оборонной промышленности

2024-06-10T23:12

2024-06-10T23:12

2024-06-10T23:16

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Он утверждает, что такое сотрудничество повысит боеспособность Вооруженных сил Украины и расширит контакты Киева с союзниками. Так, теперь ВСУ якобы получат оружие, соответствующее международным стандартам. Ранее глава Минобороны Рустем Умеров заявлял, что технологические гиганты мира: BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle должны поддержать боевые действия, инвестировав средства в украинский военно-промышленный комплекс.Почему США меняют подход к ядерному оружию читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.

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новости, украина, вооруженные силы украины, минобороны, киев, сво, всу, оружие, торговля оружием, огнестрельное оружие