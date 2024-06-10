МО Украины начало напрямую сотрудничать с мировыми производителями оружия
23:12 10.06.2024 (обновлено: 23:16 10.06.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
В рамках так называемой стратегии Министерства обороны Украины по расширению международного сотрудничества, ведомство отчиталось о начале прямого взаимодействия с мировыми производителями вооружения. Соответствующее заявление сделал замминистра обороны Дмитрий Клименков во время выступления на Балкано-украинском форуме оборонной промышленности
Он утверждает, что такое сотрудничество повысит боеспособность Вооруженных сил Украины и расширит контакты Киева с союзниками. Так, теперь ВСУ якобы получат оружие, соответствующее международным стандартам.
"Это новый этап сотрудничества, который позволит нам получать современное вооружение непосредственно от производителей, что, безусловно, будет способствовать быстрой и эффективной модернизации ВСУ", – приводит его слова пресс-служба МО.
Ранее глава Минобороны Рустем Умеров заявлял, что технологические гиганты мира: BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle должны поддержать боевые действия, инвестировав средства в украинский военно-промышленный комплекс.
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