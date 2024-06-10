МО Украины начало напрямую сотрудничать с мировыми производителями оружия - 10.06.2024 Украина.ру
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МО Украины начало напрямую сотрудничать с мировыми производителями оружия
МО Украины начало напрямую сотрудничать с мировыми производителями оружия - 10.06.2024 Украина.ру
МО Украины начало напрямую сотрудничать с мировыми производителями оружия
В рамках так называемой стратегии Министерства обороны Украины по расширению международного сотрудничества, ведомство отчиталось о начале прямого взаимодействия с мировыми производителями вооружения. Соответствующее заявление сделал замминистра обороны Дмитрий Клименков во время выступления на Балкано-украинском форуме оборонной промышленности
2024-06-10T23:12
2024-06-10T23:16
новости
украина
вооруженные силы украины
минобороны
киев
сво
всу
оружие
торговля оружием
огнестрельное оружие
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Он утверждает, что такое сотрудничество повысит боеспособность Вооруженных сил Украины и расширит контакты Киева с союзниками. Так, теперь ВСУ якобы получат оружие, соответствующее международным стандартам. Ранее глава Минобороны Рустем Умеров заявлял, что технологические гиганты мира: BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle должны поддержать боевые действия, инвестировав средства в украинский военно-промышленный комплекс.Почему США меняют подход к ядерному оружию читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
https://ukraina.ru/20230423/1045573725.html
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новости, украина, вооруженные силы украины, минобороны, киев, сво, всу, оружие, торговля оружием, огнестрельное оружие
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Киев, СВО, ВСУ, оружие, торговля оружием, огнестрельное оружие

МО Украины начало напрямую сотрудничать с мировыми производителями оружия

23:12 10.06.2024 (обновлено: 23:16 10.06.2024)
 
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Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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В рамках так называемой стратегии Министерства обороны Украины по расширению международного сотрудничества, ведомство отчиталось о начале прямого взаимодействия с мировыми производителями вооружения. Соответствующее заявление сделал замминистра обороны Дмитрий Клименков во время выступления на Балкано-украинском форуме оборонной промышленности
Он утверждает, что такое сотрудничество повысит боеспособность Вооруженных сил Украины и расширит контакты Киева с союзниками. Так, теперь ВСУ якобы получат оружие, соответствующее международным стандартам.
"Это новый этап сотрудничества, который позволит нам получать современное вооружение непосредственно от производителей, что, безусловно, будет способствовать быстрой и эффективной модернизации ВСУ", – приводит его слова пресс-служба МО.
Ранее глава Минобороны Рустем Умеров заявлял, что технологические гиганты мира: BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle должны поддержать боевые действия, инвестировав средства в украинский военно-промышленный комплекс.
Почему США меняют подход к ядерному оружию читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
FIM-92 Stinger - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
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Все знают, но молчат. Херш о торговле оружием с Украины на черных рынкахНа черных рынках процветает торговля оружием, которым Запад снабжает Украину, но информация об этом скрывается. Об этом заявил воскресенье американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью RT
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныМинобороныКиевСВОВСУоружиеторговля оружиемогнестрельное оружие
 
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Заголовок открываемого материала
23:12МО Украины начало напрямую сотрудничать с мировыми производителями оружия
22:47В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА, воюющий с русскими с 2014 года
22:21В Польше украинским беженцам существенно урезали льготы
21:52Поставщики электроэнергии для МО РФ и их подельники получили от 3,5 до 9 лет тюрьмы
21:26В Белгородской области ранения от атак дронов получили еще 3 мирных жителя
21:12Премьер-министр Польши объявил о создании буферной зоны на границе с Белоруссией
20:46Около 1,5 млн украинцев и украинок обновили свои данные для мобилизации в ВСУ
20:17Белоусов впервые провел встречу с военкорами
19:45В МИД РФ оценили ход выборов в ЕП: жёсткие ограничения, отсутствие конкурентной борьбы, зачистки в СМИ
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