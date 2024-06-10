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"Решение последней надежды": Киев может пойти на девальвацию и эмиссию гривны

"Решение последней надежды": Киев может пойти на девальвацию и эмиссию гривны - 10.06.2024 Украина.ру

"Решение последней надежды": Киев может пойти на девальвацию и эмиссию гривны

Депутат украинского парламента Даниил Гетманцев допустил девальвацию и эмиссию национальной валюты страны, если ситуация на Украине будет развиваться по худшему сценарию

2024-06-10T19:05

2024-06-10T19:05

2024-06-10T19:11

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Помимо этого, депутат допустил дальнейшее сокращение украинского бюджета, хотя там уже и так "нечего сокращать", указал он. В то же время, Киев нуждается в сотнях миллиардов гривен, а из бюджета, если и удастся изъять, то только несколько миллиардов гривен. Ранее Нацбанк Украины сообщал, что Киев потратил еще 8% международных резервов страны, снизив их на 3,4 миллиарда долларов.В минувшем году глава Нацбанка заявлял, что эмиссия гривны для финансирования военного конфликта в условиях дефицита бюджета создала огромные риски для макрофинансовой стабильности на Украине, поэтому страна больше не будет прибегать к "опасному" денежному финансированию.О том, как власти США "порешали" бюджет для Украины читайте в интервью военного историка, автора книги "Битва за Донбасс" Александра Полищука.

https://ukraina.ru/20240605/1055483679.html

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новости, киев, украина, девальвация, валюта, сво, финансирование, финансовая помощь, запад