"Решение последней надежды": Киев может пойти на девальвацию и эмиссию гривны
19:05 10.06.2024 (обновлено: 19:11 10.06.2024)
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Депутат украинского парламента Даниил Гетманцев допустил девальвацию и эмиссию национальной валюты страны, если ситуация на Украине будет развиваться по худшему сценарию
"Одно из плохих (решений - Ред.) – сверхплановая девальвация гривны и худшее – эмиссия гривны. Это те решения, которые возможны, хотя мы от них будем всячески воздерживаться. Я бы сказал, что это решение последней надежды", – цитирует его издание "Телеграф".
Помимо этого, депутат допустил дальнейшее сокращение украинского бюджета, хотя там уже и так "нечего сокращать", указал он. В то же время, Киев нуждается в сотнях миллиардов гривен, а из бюджета, если и удастся изъять, то только несколько миллиардов гривен.
Ранее Нацбанк Украины сообщал, что Киев потратил еще 8% международных резервов страны, снизив их на 3,4 миллиарда долларов.
В минувшем году глава Нацбанка заявлял, что эмиссия гривны для финансирования военного конфликта в условиях дефицита бюджета создала огромные риски для макрофинансовой стабильности на Украине, поэтому страна больше не будет прибегать к "опасному" денежному финансированию.
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