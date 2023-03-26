https://ukraina.ru/20230326/1044730564.html

Глава Нацбанка Украины заявил об опасности эмиссия гривны для финансовой стабильности страны

Глава Нацбанка Украины заявил об опасности эмиссия гривны для финансовой стабильности страны - 26.03.2023 Украина.ру

Глава Нацбанка Украины заявил об опасности эмиссия гривны для финансовой стабильности страны

Эмиссия гривны для финансирования военного конфликта в условиях дефицита бюджета создала огромные риски для макрофинансовой стабильности на Украине, поэтому страна больше не будет прибегать к "опасному" денежному финансированию. Об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в интервью газете Financial Times

2023-03-26T13:07

2023-03-26T13:07

2023-03-26T13:07

новости

спецоперация

нацбанк

андрей пышный

экономика

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мвф

сша

financial times

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Он утверждал, что “открытый конфликт” между Нацбанком и правительством по поводу вопроса эмиссии, существовавший на момент его назначения главой учреждения, был урегулирован.На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Решение должен подтвердить совет фонда, который озвучит свою позицию в ближайшие недели.Газета отмечает, что условиями сделки, в частности, были прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и введение мер по увеличению налоговых поступлений.Ранее Нацбанк Украины пообещал посольству США с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета, об этом стало известно по итогам встречи Пышного и его заместителя Сергея Николайчука с послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США Хезер Гезерт.

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новости, спецоперация, нацбанк, андрей пышный, экономика, гривна, мвф, сша, financial times