Глава Нацбанка Украины заявил об опасности эмиссия гривны для финансовой стабильности страны - 26.03.2023 Украина.ру
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Глава Нацбанка Украины заявил об опасности эмиссия гривны для финансовой стабильности страны
Глава Нацбанка Украины заявил об опасности эмиссия гривны для финансовой стабильности страны - 26.03.2023 Украина.ру
Глава Нацбанка Украины заявил об опасности эмиссия гривны для финансовой стабильности страны
Эмиссия гривны для финансирования военного конфликта в условиях дефицита бюджета создала огромные риски для макрофинансовой стабильности на Украине, поэтому страна больше не будет прибегать к "опасному" денежному финансированию. Об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в интервью газете Financial Times
2023-03-26T13:07
2023-03-26T13:07
новости
спецоперация
нацбанк
андрей пышный
экономика
гривна
мвф
сша
financial times
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Он утверждал, что “открытый конфликт” между Нацбанком и правительством по поводу вопроса эмиссии, существовавший на момент его назначения главой учреждения, был урегулирован.На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Решение должен подтвердить совет фонда, который озвучит свою позицию в ближайшие недели.Газета отмечает, что условиями сделки, в частности, были прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и введение мер по увеличению налоговых поступлений.Ранее Нацбанк Украины пообещал посольству США с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета, об этом стало известно по итогам встречи Пышного и его заместителя Сергея Николайчука с послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США Хезер Гезерт.
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452
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новости, спецоперация, нацбанк, андрей пышный, экономика, гривна, мвф, сша, financial times
Новости, Спецоперация, Нацбанк, Андрей Пышный, экономика, Гривна, МВФ, США, Financial Times

Глава Нацбанка Украины заявил об опасности эмиссия гривны для финансовой стабильности страны

13:07 26.03.2023
 
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0/Zozuliadv / Перейти в фотобанкАндрей Пышный — украинский политик и государственный деятель, глава Ощадбанка
Андрей Пышный — украинский политик и государственный деятель, глава Ощадбанка - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0/Zozuliadv
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Эмиссия гривны для финансирования военного конфликта в условиях дефицита бюджета создала огромные риски для макрофинансовой стабильности на Украине, поэтому страна больше не будет прибегать к "опасному" денежному финансированию. Об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в интервью газете Financial Times
Он утверждал, что “открытый конфликт” между Нацбанком и правительством по поводу вопроса эмиссии, существовавший на момент его назначения главой учреждения, был урегулирован.

"Это было быстрое средство, но очень опасное", — сказал Пышный по поводу прошлогодней эмиссии гривны.

На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Решение должен подтвердить совет фонда, который озвучит свою позицию в ближайшие недели.
Газета отмечает, что условиями сделки, в частности, были прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и введение мер по увеличению налоговых поступлений.
Ранее Нацбанк Украины пообещал посольству США с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета, об этом стало известно по итогам встречи Пышного и его заместителя Сергея Николайчука с послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США Хезер Гезерт.
Гривна коллаж
27 ноября 2022, 14:53
Нацбанк Украины пообещал посольству США перестать разгонять инфляцию в странеНациональный банк Украины пообещал американскому посольству в Киеве со следующего года полностью прекратить эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета. Об этом говорится в статье, опубликованной 27 ноября украинским изданием "Страна.ua"
 
НовостиСпецоперацияНацбанкАндрей ПышныйэкономикаГривнаМВФСШАFinancial Times
 
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