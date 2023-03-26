Глава Нацбанка Украины заявил об опасности эмиссия гривны для финансовой стабильности страны
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0/Zozuliadv / Перейти в фотобанкАндрей Пышный — украинский политик и государственный деятель, глава Ощадбанка
Эмиссия гривны для финансирования военного конфликта в условиях дефицита бюджета создала огромные риски для макрофинансовой стабильности на Украине, поэтому страна больше не будет прибегать к "опасному" денежному финансированию. Об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в интервью газете Financial Times
Он утверждал, что “открытый конфликт” между Нацбанком и правительством по поводу вопроса эмиссии, существовавший на момент его назначения главой учреждения, был урегулирован.
"Это было быстрое средство, но очень опасное", — сказал Пышный по поводу прошлогодней эмиссии гривны.
На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Решение должен подтвердить совет фонда, который озвучит свою позицию в ближайшие недели.
Газета отмечает, что условиями сделки, в частности, были прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и введение мер по увеличению налоговых поступлений.
Ранее Нацбанк Украины пообещал посольству США с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета, об этом стало известно по итогам встречи Пышного и его заместителя Сергея Николайчука с послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США Хезер Гезерт.
27 ноября 2022, 14:53Нацбанк Украины пообещал посольству США перестать разгонять инфляцию в странеНациональный банк Украины пообещал американскому посольству в Киеве со следующего года полностью прекратить эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета. Об этом говорится в статье, опубликованной 27 ноября украинским изданием "Страна.ua"