Киев освоил еще 8% международных резервов Украины, снизив их на $3,4 млрд – Нацбанк
16:21 06.06.2024 (обновлено: 16:24 06.06.2024)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВооруженные люди заняли здание управления Нацбанка Украины
В связи с долговыми выплатами международные резервы Украины в прошлом месяце сократились на 7,9%, или на 3,4 миллиардов долларов и составили 39 миллиардов долларов. Такими предварительными оценками поделился Нацбанк Украины (НБУ)
"Динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые частично были компенсированы поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и от международных партнеров", – сказано в опубликованном на официальном сайте сообщении.
В апреле Нацбанк продал на валютном рынке 3,09 миллиардов долларов и выкупил в резервы на 11,1 миллионов долларов, что было реализовано на фоне поступления финансирования от союзников в марте-апреле.
Также на объем резервов повлияли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. Так, на валютные счета Кабмина за май было переведено чуть более 143 миллионов долларов, а на погашение госдолга Украины – свыше 412 миллионов долларов.
По данным Нацбанка, Киев также уплатил Международному валютному фонду (МВФ) 240,8 миллионов долларов. Для сравнения в апреле международные резервы Украины сократились на 3,1%, или на 1,4 миллиарда долларов, тогда как в марте был побит исторический максимум в 43 миллиарда долларов из-за внешних поступлений (более 9 миллиардов долларов за месяц).
В апреле государственный долг Украины вырос до 6,01 триллионов гривен (151,52 миллиардов долларов. Напомним, с 2022 года Киев получил от союзников 85,4 миллиардов долларов на финансирование расходов государственного бюджета.
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