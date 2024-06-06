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Киев освоил еще 8% международных резервов Украины, снизив их на $3,4 млрд – Нацбанк

Киев освоил еще 8% международных резервов Украины, снизив их на $3,4 млрд – Нацбанк - 06.06.2024 Украина.ру

Киев освоил еще 8% международных резервов Украины, снизив их на $3,4 млрд – Нацбанк

В связи с долговыми выплатами международные резервы Украины в прошлом месяце сократились на 7,9%, или на 3,4 миллиардов долларов и составили 39 миллиардов долларов. Такими предварительными оценками поделился Нацбанк Украины (НБУ)

2024-06-06T16:21

2024-06-06T16:21

2024-06-06T16:24

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В апреле Нацбанк продал на валютном рынке 3,09 миллиардов долларов и выкупил в резервы на 11,1 миллионов долларов, что было реализовано на фоне поступления финансирования от союзников в марте-апреле. Также на объем резервов повлияли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. Так, на валютные счета Кабмина за май было переведено чуть более 143 миллионов долларов, а на погашение госдолга Украины – свыше 412 миллионов долларов. По данным Нацбанка, Киев также уплатил Международному валютному фонду (МВФ) 240,8 миллионов долларов. Для сравнения в апреле международные резервы Украины сократились на 3,1%, или на 1,4 миллиарда долларов, тогда как в марте был побит исторический максимум в 43 миллиарда долларов из-за внешних поступлений (более 9 миллиардов долларов за месяц). В апреле государственный долг Украины вырос до 6,01 триллионов гривен (151,52 миллиардов долларов. Напомним, с 2022 года Киев получил от союзников 85,4 миллиардов долларов на финансирование расходов государственного бюджета. Что предпримет Киев, чтобы не отдавать долг Соединенным Штатам читайте в эксклюзивном интервью американиста, доктора юридических наук Александра Домрина изданию Украина.ру.

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новости, украина, киев, нацбанк, нбу, финансирование, госдолг, сво, спецоперация