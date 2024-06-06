Киев освоил еще 8% международных резервов Украины, снизив их на $3,4 млрд – Нацбанк - 06.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240606/1055522184.html
Киев освоил еще 8% международных резервов Украины, снизив их на $3,4 млрд – Нацбанк
Киев освоил еще 8% международных резервов Украины, снизив их на $3,4 млрд – Нацбанк - 06.06.2024 Украина.ру
Киев освоил еще 8% международных резервов Украины, снизив их на $3,4 млрд – Нацбанк
В связи с долговыми выплатами международные резервы Украины в прошлом месяце сократились на 7,9%, или на 3,4 миллиардов долларов и составили 39 миллиардов долларов. Такими предварительными оценками поделился Нацбанк Украины (НБУ)
2024-06-06T16:21
2024-06-06T16:24
новости
украина
киев
нацбанк
нбу
финансирование
госдолг
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101063/08/1010630855_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_e0c7a0915c94c15147a963b132473c2f.jpg
В апреле Нацбанк продал на валютном рынке 3,09 миллиардов долларов и выкупил в резервы на 11,1 миллионов долларов, что было реализовано на фоне поступления финансирования от союзников в марте-апреле. Также на объем резервов повлияли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. Так, на валютные счета Кабмина за май было переведено чуть более 143 миллионов долларов, а на погашение госдолга Украины – свыше 412 миллионов долларов. По данным Нацбанка, Киев также уплатил Международному валютному фонду (МВФ) 240,8 миллионов долларов. Для сравнения в апреле международные резервы Украины сократились на 3,1%, или на 1,4 миллиарда долларов, тогда как в марте был побит исторический максимум в 43 миллиарда долларов из-за внешних поступлений (более 9 миллиардов долларов за месяц). В апреле государственный долг Украины вырос до 6,01 триллионов гривен (151,52 миллиардов долларов. Напомним, с 2022 года Киев получил от союзников 85,4 миллиардов долларов на финансирование расходов государственного бюджета. Что предпримет Киев, чтобы не отдавать долг Соединенным Штатам читайте в эксклюзивном интервью американиста, доктора юридических наук Александра Домрина изданию Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220705/1034296004.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101063/08/1010630855_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_248376fbf5ab49aa334702c05cb83cc8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, нацбанк, нбу, финансирование, госдолг, сво, спецоперация
Новости, Украина, Киев, Нацбанк, НБУ, финансирование, госдолг, СВО, Спецоперация

Киев освоил еще 8% международных резервов Украины, снизив их на $3,4 млрд – Нацбанк

16:21 06.06.2024 (обновлено: 16:24 06.06.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВооруженные люди заняли здание управления Нацбанка Украины
Вооруженные люди заняли здание управления Нацбанка Украины - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
В связи с долговыми выплатами международные резервы Украины в прошлом месяце сократились на 7,9%, или на 3,4 миллиардов долларов и составили 39 миллиардов долларов. Такими предварительными оценками поделился Нацбанк Украины (НБУ)

"Динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые частично были компенсированы поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и от международных партнеров", – сказано в опубликованном на официальном сайте сообщении.

В апреле Нацбанк продал на валютном рынке 3,09 миллиардов долларов и выкупил в резервы на 11,1 миллионов долларов, что было реализовано на фоне поступления финансирования от союзников в марте-апреле.
Также на объем резервов повлияли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. Так, на валютные счета Кабмина за май было переведено чуть более 143 миллионов долларов, а на погашение госдолга Украины – свыше 412 миллионов долларов.
По данным Нацбанка, Киев также уплатил Международному валютному фонду (МВФ) 240,8 миллионов долларов. Для сравнения в апреле международные резервы Украины сократились на 3,1%, или на 1,4 миллиарда долларов, тогда как в марте был побит исторический максимум в 43 миллиарда долларов из-за внешних поступлений (более 9 миллиардов долларов за месяц).
В апреле государственный долг Украины вырос до 6,01 триллионов гривен (151,52 миллиардов долларов. Напомним, с 2022 года Киев получил от союзников 85,4 миллиардов долларов на финансирование расходов государственного бюджета.
Что предпримет Киев, чтобы не отдавать долг Соединенным Штатам читайте в эксклюзивном интервью американиста, доктора юридических наук Александра Домрина изданию Украина.ру.
Армен Гаспарян интервью
5 июля 2022, 19:15
Армен Гаспарян: За помощь Запада будут расплачиваться правнуки нынешних украинцевИз поставляемого Киеву западного оружия что-то уедет на «Уралвагонзавод», что-то окажется у народной милиции ЛНР, часть — у добровольцев Донбасса, а нечто потом мы увидим на аукционах, считает политолог и публицист Армен Гаспарян
 
НовостиУкраинаКиевНацбанкНБУфинансированиегосдолгСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57Легитимный представитель власти на Украине ответил Путину о мобилизации в ВСУ 18-летних
16:43Евгений Масленников: Украине необходима демилитаризация умов и сердец
16:32Новые регионы РФ станут частью одного федерального округа в ближайшее время – Балицкий
16:31Роман Алехин: Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму
16:21Киев освоил еще 8% международных резервов Украины, снизив их на $3,4 млрд – Нацбанк
16:12Бывший "вагнеровец": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить
16:00Малоросс во главе ФСО XVIII века: военная карьера Алексея Разумовского
15:58Украинский конфликт: на грани ядерной войны
15:44Чем еврейская мама отличается от арабского террориста, а тот – от террориста с Украины - Вассерман
15:22Собирал данные о военной деятельности: в Москве задержали гражданина Франции
14:58"Мы побили рекорды": Мантуров о росте экономики России во время санкций
14:51Столичные зачистки. Накануне Олимпиады из Парижа депортировали 12 тысяч бездомных французов
14:27Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин
13:58"Удастся призвать 120 тысяч": депутат Рады рассказал о плане мобилизации
13:05Смертельная мобилизация, потери и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июня
12:58Промышленная переработка солдат на органы. На Украине орудуют банды черных трансплантологов
12:55Зря стараются: украинская администрации эвакуируется из Херсона - подполье
12:14У НАТО нет планов отправлять войска на Украину, заявил Столтенберг
12:08Дети-девианты, инвалиды и заключённые: о новых проектах ДНР, ЛНР и Москвы - Краснов
12:05Декоммунизация Пушкина в Харькове. Драма в трёх актах
Лента новостейМолния