"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": эксперт о том, как власти США "порешали" бюджет для Украины - 25.04.2024 Украина.ру
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"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": эксперт о том, как власти США "порешали" бюджет для Украины
"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": эксперт о том, как власти США "порешали" бюджет для Украины - 25.04.2024 Украина.ру
"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": эксперт о том, как власти США "порешали" бюджет для Украины
Никаких принципов, кроме "бабла", в англосаксонском мире нет, а значит, все переговоры были исключительно ради денег. Украина — это прокси коллективного Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-04-25T04:10
2024-04-25T04:10
новости
украина
сша
запад
александр полищук
всу
военная помощь
деньги
республиканцы
демократическая партия
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На днях палата представителей конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $ 61 миллиард.Республиканцам и демократам удалось достичь согласия по выделению помощи Украине, потому что они наконец-то "порешали", кому и сколько денег откатится, рассказал историк.Никаких принципов, кроме "бабла", в англосаксонском мире нет, а значит, все переговоры по Украине были исключительно ради денег, указал эксперт.Украина — это прокси коллективного Запада. У Ирана есть "Хезболла" (около 100 000 чел.), хуситы (около 200 000 чел.) и другие интересные структуры вроде афганских хазарейцев, добавил он.Ну а у коллективного Запада есть свои прокси типа ВСУ. Поэтому "помощь" это слишком громко сказано — это очередной "попил бабла" за счет покойников из ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240424/1054674085.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, запад, александр полищук, всу, военная помощь, деньги, республиканцы, демократическая партия
Новости, Украина, США, Запад, Александр Полищук, ВСУ, военная помощь, деньги, республиканцы, Демократическая партия

"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": эксперт о том, как власти США "порешали" бюджет для Украины

04:10 25.04.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
ВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Никаких принципов, кроме "бабла", в англосаксонском мире нет, а значит, все переговоры были исключительно ради денег. Украина — это прокси коллективного Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
На днях палата представителей конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $ 61 миллиард.
Республиканцам и демократам удалось достичь согласия по выделению помощи Украине, потому что они наконец-то "порешали", кому и сколько денег откатится, рассказал историк.
Никаких принципов, кроме "бабла", в англосаксонском мире нет, а значит, все переговоры по Украине были исключительно ради денег, указал эксперт.

"Поэтому когда переговоры внутри двух партий прошли и стало понятно, кто с чего будет наживаться, тут же был согласован очередной пакет помощи — обратите внимание, что 5/6 денег остается или в США, или тратится на представителей США. Я ведь не зря называю Украину страной-наемником", - отметил Полищук.

Украина — это прокси коллективного Запада. У Ирана есть "Хезболла" (около 100 000 чел.), хуситы (около 200 000 чел.) и другие интересные структуры вроде афганских хазарейцев, добавил он.
Ну а у коллективного Запада есть свои прокси типа ВСУ. Поэтому "помощь" это слишком громко сказано — это очередной "попил бабла" за счет покойников из ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ читайте на сайте Украина.ру
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 08:20
Кирилл Копылов: Россия загнала ВСУ в Харьков, чтобы перебить летающей артиллерией и форсировать "Вислу" ВС РФ сейчас ведут себя так, как хотели вести себя все армии времен Первой мировой войны. Мы без крупных наступлений перемалываем личный состав и технику противника до того момента, пока у него ничего не останется
 
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Заголовок открываемого материала
04:10"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": эксперт о том, как власти США "порешали" бюджет для Украины
04:00Эксперт объяснил, почему Россия не форсирует ход СВО, пытаясь "прагматично" решить украинский кризис
03:40Пространство хаоса: эксперт объяснил, сможет ли Россия договориться по Украине до "повышения ставок"
03:30"К войне они не готовы": эксперт раскрыл, как Запад хочет сохранить украинскую занозу в подбрюшье России
03:20Военный эксперт объяснил, почему Запад может купить Киеву десяток F-16, но не утолит снарядный голод ВСУ
03:10"Фактор секретности": Александр Полищук пояснил, с чем связан новый формат сводки Минобороны РФ
03:00"Деньги на войну": политолог раскрыл, как средства для Украины пойдут на содержание военных США в Европе
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