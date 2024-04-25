https://ukraina.ru/20240425/1054707056.html

"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": эксперт о том, как власти США "порешали" бюджет для Украины

"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": эксперт о том, как власти США "порешали" бюджет для Украины - 25.04.2024 Украина.ру

"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": эксперт о том, как власти США "порешали" бюджет для Украины

Никаких принципов, кроме "бабла", в англосаксонском мире нет, а значит, все переговоры были исключительно ради денег. Украина — это прокси коллективного Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-04-25T04:10

2024-04-25T04:10

2024-04-25T04:10

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александр полищук

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военная помощь

деньги

республиканцы

демократическая партия

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На днях палата представителей конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $ 61 миллиард.Республиканцам и демократам удалось достичь согласия по выделению помощи Украине, потому что они наконец-то "порешали", кому и сколько денег откатится, рассказал историк.Никаких принципов, кроме "бабла", в англосаксонском мире нет, а значит, все переговоры по Украине были исключительно ради денег, указал эксперт.Украина — это прокси коллективного Запада. У Ирана есть "Хезболла" (около 100 000 чел.), хуситы (около 200 000 чел.) и другие интересные структуры вроде афганских хазарейцев, добавил он.Ну а у коллективного Запада есть свои прокси типа ВСУ. Поэтому "помощь" это слишком громко сказано — это очередной "попил бабла" за счет покойников из ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240424/1054674085.html

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новости, украина, сша, запад, александр полищук, всу, военная помощь, деньги, республиканцы, демократическая партия