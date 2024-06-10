Time: отставка Найема – последний удар по Зеленскому - 10.06.2024 Украина.ру
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Time: отставка Найема – последний удар по Зеленскому
Time: отставка Найема – последний удар по Зеленскому - 10.06.2024 Украина.ру
Time: отставка Найема – последний удар по Зеленскому
Отставка организатора Майдана, высокопоставленного украинского чиновника, курирующего строительство оборонительных сооружений и восстановление Мустафы Найема подорвала доверие Запада к киевскому правительству и лично к Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в статье журнала Time
2024-06-10T17:20
2024-06-10T17:36
новости
мустафа найем
владимир зеленский
financial times
украина
запад
сво
укрепления
спецоперация
всу
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Журналисты узнали, что Наем имел ввиду запрет посещения ежегодной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 11-12 июня в немецкой столице, озвученный премьер-министром страны Денисом Шмыгаль. Как отмечается, выступление Зеленского там уже запланировано с целью поиска спонсоров, способных восстановить объекты критической инфраструктуры, разрушенные в ходе боевых действий. Так, в своем заявлении об отставке Найем объявил, что столкнулся с “системными препятствиями”, которые мешали ему эффективно использовать свои полномочия, уточняют журналисты Time. СМИ напоминает об участившихся кадровых перестановках в стране, как например, в мае свое кресло покинул министр инфраструктуры Украины и вице-премьер-министр по вопросам реконструкции Александр Кубраков, а до того Зеленский уволил своего главного помощника Сергея Шефира. При этом, журналисты не акцентируют внимание на тех отставках, которые проходят в Вооруженных силах страны регулярно. "Отставка Найема поднимает новые вопросы об усилиях по восстановлению и способности защитить критически важную инфраструктуру в условиях продолжающейся войны", – подчеркивает источник.Как организатор Майдана Найем помог погрузить Украину во тьму читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
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новости, мустафа найем, владимир зеленский, financial times, украина, запад, сво, укрепления, спецоперация, всу, кадровые перестановки, финансирование
Новости, Мустафа Найем, Владимир Зеленский, Financial Times, Украина, Запад, СВО, укрепления, Спецоперация, ВСУ, кадровые перестановки, финансирование

Time: отставка Найема – последний удар по Зеленскому

17:20 10.06.2024 (обновлено: 17:36 10.06.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр СенькоМустафа Найем
Мустафа Найем - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Сенько
Читать в
Отставка организатора Майдана, высокопоставленного украинского чиновника, курирующего строительство оборонительных сооружений и восстановление Мустафы Найема подорвала доверие Запада к киевскому правительству и лично к Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в статье журнала Time
"Новость знаменует собой последний громкий уход, который пошатнул доверие Запада к правительству Украины. Найем, который ушел в отставку вместе с двумя другими чиновниками украинского агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры, заявил, что правительство подрывает его работу", – сказано в публикации.
Журналисты узнали, что Наем имел ввиду запрет посещения ежегодной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 11-12 июня в немецкой столице, озвученный премьер-министром страны Денисом Шмыгаль.
Как отмечается, выступление Зеленского там уже запланировано с целью поиска спонсоров, способных восстановить объекты критической инфраструктуры, разрушенные в ходе боевых действий.
Так, в своем заявлении об отставке Найем объявил, что столкнулся с “системными препятствиями”, которые мешали ему эффективно использовать свои полномочия, уточняют журналисты Time.
СМИ напоминает об участившихся кадровых перестановках в стране, как например, в мае свое кресло покинул министр инфраструктуры Украины и вице-премьер-министр по вопросам реконструкции Александр Кубраков, а до того Зеленский уволил своего главного помощника Сергея Шефира. При этом, журналисты не акцентируют внимание на тех отставках, которые проходят в Вооруженных силах страны регулярно.

"Отставка Найема поднимает новые вопросы об усилиях по восстановлению и способности защитить критически важную инфраструктуру в условиях продолжающейся войны", – подчеркивает источник.

Как организатор Майдана Найем помог погрузить Украину во тьму читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
Мустафа Найем - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля 2023, 11:16
Распил западных кредитов на восстановлении страны. Организатору Майдана Найему нашли новую синекуруВ конце января стало известно, что один из организаторов Евромайдана в 2013 году, проамериканский журналист Мустафа Найем вновь займет весьма прибыльную должность. Он должен возглавить Агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, в которое должны стекаться миллиарды, выделяемые Западом.
 
НовостиМустафа НайемВладимир ЗеленскийFinancial TimesУкраинаЗападСВОукрепленияСпецоперацияВСУкадровые перестановкифинансирование
 
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