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Time: отставка Найема – последний удар по Зеленскому

Time: отставка Найема – последний удар по Зеленскому - 10.06.2024 Украина.ру

Time: отставка Найема – последний удар по Зеленскому

Отставка организатора Майдана, высокопоставленного украинского чиновника, курирующего строительство оборонительных сооружений и восстановление Мустафы Найема подорвала доверие Запада к киевскому правительству и лично к Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в статье журнала Time

2024-06-10T17:20

2024-06-10T17:20

2024-06-10T17:36

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мустафа найем

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Журналисты узнали, что Наем имел ввиду запрет посещения ежегодной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 11-12 июня в немецкой столице, озвученный премьер-министром страны Денисом Шмыгаль. Как отмечается, выступление Зеленского там уже запланировано с целью поиска спонсоров, способных восстановить объекты критической инфраструктуры, разрушенные в ходе боевых действий. Так, в своем заявлении об отставке Найем объявил, что столкнулся с “системными препятствиями”, которые мешали ему эффективно использовать свои полномочия, уточняют журналисты Time. СМИ напоминает об участившихся кадровых перестановках в стране, как например, в мае свое кресло покинул министр инфраструктуры Украины и вице-премьер-министр по вопросам реконструкции Александр Кубраков, а до того Зеленский уволил своего главного помощника Сергея Шефира. При этом, журналисты не акцентируют внимание на тех отставках, которые проходят в Вооруженных силах страны регулярно. "Отставка Найема поднимает новые вопросы об усилиях по восстановлению и способности защитить критически важную инфраструктуру в условиях продолжающейся войны", – подчеркивает источник.Как организатор Майдана Найем помог погрузить Украину во тьму читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.

https://ukraina.ru/20230204/1043154547.html

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новости, мустафа найем, владимир зеленский, financial times, украина, запад, сво, укрепления, спецоперация, всу, кадровые перестановки, финансирование