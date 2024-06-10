Time: отставка Найема – последний удар по Зеленскому
17:20 10.06.2024 (обновлено: 17:36 10.06.2024)
Отставка организатора Майдана, высокопоставленного украинского чиновника, курирующего строительство оборонительных сооружений и восстановление Мустафы Найема подорвала доверие Запада к киевскому правительству и лично к Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в статье журнала Time
"Новость знаменует собой последний громкий уход, который пошатнул доверие Запада к правительству Украины. Найем, который ушел в отставку вместе с двумя другими чиновниками украинского агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры, заявил, что правительство подрывает его работу", – сказано в публикации.
Журналисты узнали, что Наем имел ввиду запрет посещения ежегодной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 11-12 июня в немецкой столице, озвученный премьер-министром страны Денисом Шмыгаль.
Как отмечается, выступление Зеленского там уже запланировано с целью поиска спонсоров, способных восстановить объекты критической инфраструктуры, разрушенные в ходе боевых действий.
Так, в своем заявлении об отставке Найем объявил, что столкнулся с “системными препятствиями”, которые мешали ему эффективно использовать свои полномочия, уточняют журналисты Time.
СМИ напоминает об участившихся кадровых перестановках в стране, как например, в мае свое кресло покинул министр инфраструктуры Украины и вице-премьер-министр по вопросам реконструкции Александр Кубраков, а до того Зеленский уволил своего главного помощника Сергея Шефира. При этом, журналисты не акцентируют внимание на тех отставках, которые проходят в Вооруженных силах страны регулярно.
"Отставка Найема поднимает новые вопросы об усилиях по восстановлению и способности защитить критически важную инфраструктуру в условиях продолжающейся войны", – подчеркивает источник.
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