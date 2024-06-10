В РФ проиндексируют пенсии и увеличат МРОТ
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
С 2025 года в РФ показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) увеличится на 15% и станет больше 22 тысяч рублей в месяц. Об этом в понедельник в ходе заседания с вице-премьерами заявил премьер-министр России Михаил Мишустин
"Задача - дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит фактически половину от такого показателя", – сказал он.
С учетом этого, уже к 2030 году МРОТ в России составит не менее 35 тысяч рублей в месяц.
Также с 1 февраля 2025 года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам. По словам Мишустина, 7,8 миллионов россиян будут получать и зарплату, и пенсию с учетом ежегодной индексации, как и те, кто вышел на заслуженный отдых.
Премьер-министр отметил, что такие люди обладают солидным опытом и навыками, а следовательно и востребованы на рынке. Правительству следует создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов.
"Процесс возобновления индексации должен проходить без сбоев и максимально удобно для людей – без каких-либо дополнительных заявлений с их стороны", – добавил глава правительства.
Выполнение этих задач Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Ранее президент России Владимир Путин анонсировал индексацию минимального размера оплаты труда, в 2025 году МРОТ должен составить 48% от средней зарплаты.