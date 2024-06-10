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В РФ проиндексируют пенсии и увеличат МРОТ

В РФ проиндексируют пенсии и увеличат МРОТ - 10.06.2024 Украина.ру

В РФ проиндексируют пенсии и увеличат МРОТ

С 2025 года в РФ показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) увеличится на 15% и станет больше 22 тысяч рублей в месяц. Об этом в понедельник в ходе заседания с вице-премьерами заявил премьер-министр России Михаил Мишустин

2024-06-10T16:18

2024-06-10T16:18

2024-06-10T16:18

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михаил мишустин

россия

мрот

пенсии

пенсионеры

экономика

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С учетом этого, уже к 2030 году МРОТ в России составит не менее 35 тысяч рублей в месяц. Также с 1 февраля 2025 года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам. По словам Мишустина, 7,8 миллионов россиян будут получать и зарплату, и пенсию с учетом ежегодной индексации, как и те, кто вышел на заслуженный отдых. Премьер-министр отметил, что такие люди обладают солидным опытом и навыками, а следовательно и востребованы на рынке. Правительству следует создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов. Выполнение этих задач Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал индексацию минимального размера оплаты труда, в 2025 году МРОТ должен составить 48% от средней зарплаты.Как России удалось войти в топ-4 экономик мира и что это значит читайте в материале корреспондента Украина.ру Алексея Туманова.

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новости, михаил мишустин, россия, мрот, пенсии, пенсионеры, экономика