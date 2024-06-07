https://ukraina.ru/20240607/1055553663.html

Путин пообещал привязать МРОТ к средней зарплате

Путин пообещал привязать МРОТ к средней зарплате - 07.06.2024 Украина.ру

Путин пообещал привязать МРОТ к средней зарплате

Президент России Владимир Путин анонсировал индексацию минимального рамера оплаты труда (МРОТ). В следующем году МРОТ должен составить 48% от средней зарплаты. Украина.ру, 07.06.2024

2024-06-07T16:17

2024-06-07T16:17

2024-06-07T16:17

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Президент России Владимир Путин анонсировал индексацию минимального рамера оплаты труда (МРОТ). В следующем году МРОТ должен составить 48% от средней зарплаты."Он уже превышает прожиточный минимум, как это определено в Конституции. И в дальнейшем мы завяжем его индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей", - сказал Путин. По подсчетам главы государства, МРОТ в 2025 году превысит 22 тысячи рублей, рост составит 15%. К 2030 году МРОТ должен составить не менее 35 тысяч рублей в месяц.

https://ukraina.ru/20240607/1055551595.html

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новости, владимир путин, мрот, россия