Путин пообещал привязать МРОТ к средней зарплате
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Президент России Владимир Путин анонсировал индексацию минимального рамера оплаты труда (МРОТ). В следующем году МРОТ должен составить 48% от средней зарплаты.
"Он уже превышает прожиточный минимум, как это определено в Конституции. И в дальнейшем мы завяжем его индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей", - сказал Путин.
По подсчетам главы государства, МРОТ в 2025 году превысит 22 тысячи рублей, рост составит 15%. К 2030 году МРОТ должен составить не менее 35 тысяч рублей в месяц.