Бронежилеты, пехотные РЭБы и аналог "Бабы-Яги": Борис Рожин пояснил, в чем сейчас нуждается фронт СВО
В войсках необходимо кратное наращивание FPV-дронов. Далее по востребованности идет пехотный РЭБ. Также нужны современные средства связи, начиная от "Лир" и заканчивая более серьезными системами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В войска необходимо кратно наращивать поставки крупных квадрокоптеров вроде "Бабы-Яги". Также в войсках необходимо в несколько раз увеличить количество FPV-дронов. Далее по востребованности идет пехотный РЭБ для защиты штурмовиков, машин и бронетехники на линии фронта, рассказал эксперт.
По словам журналиста, также на фронте нужны средства индивидуальной защиты для штурмовиков (более качественные бронежилеты, чтобы снижать их потери при штурмовых действиях).
"Нужны современные средства связи (батальонных, полковых и бригадных комплектов), начиная от "Лир" и заканчивая более серьезными системами. Полностью гуманитарка этот вопрос закрыть не может", – добавил Рожин.
Понятное дело, что российским войскам всегда нужен автотранспорт (пикапы и "буханки"). Поток этих заявок от подразделений не иссякает из-за постоянных потерь. Фронт как пожирал, так и будет пожирать машины. Все эти поставки необходимо наращивать, резюмировал собеседник издания.
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