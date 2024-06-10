Бронежилеты, пехотные РЭБы и аналог "Бабы-Яги": Борис Рожин пояснил, в чем сейчас нуждается фронт СВО - 10.06.2024 Украина.ру
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Бронежилеты, пехотные РЭБы и аналог "Бабы-Яги": Борис Рожин пояснил, в чем сейчас нуждается фронт СВО
Бронежилеты, пехотные РЭБы и аналог "Бабы-Яги": Борис Рожин пояснил, в чем сейчас нуждается фронт СВО - 10.06.2024 Украина.ру
Бронежилеты, пехотные РЭБы и аналог "Бабы-Яги": Борис Рожин пояснил, в чем сейчас нуждается фронт СВО
В войсках необходимо кратное наращивание FPV-дронов. Далее по востребованности идет пехотный РЭБ. Также нужны современные средства связи, начиная от "Лир" и заканчивая более серьезными системами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-06-10T04:00
2024-06-10T04:00
новости
россия
украина
борис рожин
волчанск
рэб
связь
автомобили
поставки
транспорт
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В войска необходимо кратно наращивать поставки крупных квадрокоптеров вроде "Бабы-Яги". Также в войсках необходимо в несколько раз увеличить количество FPV-дронов. Далее по востребованности идет пехотный РЭБ для защиты штурмовиков, машин и бронетехники на линии фронта, рассказал эксперт.По словам журналиста, также на фронте нужны средства индивидуальной защиты для штурмовиков (более качественные бронежилеты, чтобы снижать их потери при штурмовых действиях).Понятное дело, что российским войскам всегда нужен автотранспорт (пикапы и "буханки"). Поток этих заявок от подразделений не иссякает из-за постоянных потерь. Фронт как пожирал, так и будет пожирать машины. Все эти поставки необходимо наращивать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, как выборы в Европарламент могут отразиться на европейской политике по отношению к Украине можно прочитать в интервью Владимира Корнилова: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, борис рожин, волчанск, рэб, связь, автомобили, поставки, транспорт, бронежилеты, дроны, вс рф
Новости, Россия, Украина, Борис Рожин, Волчанск, РЭБ, связь, автомобили, поставки, транспорт, бронежилеты, дроны, ВС РФ

Бронежилеты, пехотные РЭБы и аналог "Бабы-Яги": Борис Рожин пояснил, в чем сейчас нуждается фронт СВО

04:00 10.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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В войсках необходимо кратное наращивание FPV-дронов. Далее по востребованности идет пехотный РЭБ. Также нужны современные средства связи, начиная от "Лир" и заканчивая более серьезными системами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В войска необходимо кратно наращивать поставки крупных квадрокоптеров вроде "Бабы-Яги". Также в войсках необходимо в несколько раз увеличить количество FPV-дронов. Далее по востребованности идет пехотный РЭБ для защиты штурмовиков, машин и бронетехники на линии фронта, рассказал эксперт.
По словам журналиста, также на фронте нужны средства индивидуальной защиты для штурмовиков (более качественные бронежилеты, чтобы снижать их потери при штурмовых действиях).
"Нужны современные средства связи (батальонных, полковых и бригадных комплектов), начиная от "Лир" и заканчивая более серьезными системами. Полностью гуманитарка этот вопрос закрыть не может", – добавил Рожин.
Понятное дело, что российским войскам всегда нужен автотранспорт (пикапы и "буханки"). Поток этих заявок от подразделений не иссякает из-за постоянных потерь. Фронт как пожирал, так и будет пожирать машины. Все эти поставки необходимо наращивать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.ру
О том, как выборы в Европарламент могут отразиться на европейской политике по отношению к Украине можно прочитать в интервью Владимира Корнилова: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины
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