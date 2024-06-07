https://ukraina.ru/20240607/1055548061.html
Песков ответил, реагирует ли Путин на оскорбления Байдена
Песков ответил, реагирует ли Путин на оскорбления Байдена - 07.06.2024 Украина.ру
Песков ответил, реагирует ли Путин на оскорбления Байдена
Оскорбления американского лидера в адрес президента России не красят его. Владимир Путин не реагирует на подобные высказывания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума
2024-06-07T13:23
2024-06-07T13:23
2024-06-07T13:23
новости
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
оскорбление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103281/21/1032812132_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_309aeb19caa26ebf823336ad14a941a1.jpg
Он выразил сожаление, что в мировой политике такого уровня используется такая лексика и такие выражения в адрес президента.Также Песков сыронизировал, что задается вопросом, что имел в виду Байден, когда говорил, что знает Путин сорок лет.Накануне, 6 июня, президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News в очередной раз назвал президента России Владимира Путина "диктатором"."Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня 40 лет. Он непорядочный человек, он диктатор, и он изо всех сил пытается сохранить единство своей страны, продолжая это наступление", - заявил американский президент.При этом он не уточнил, откуда знает Путина с 1984 года.Это не первое оскорбление, которое Байден позволяет себе. Ранее он называл российского президента "мясником", "военным преступником", "жестоким тираном".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103281/21/1032812132_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_add81a7ef63f4f6a5708b65355e4ecc1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, оскорбление
Новости, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Джо Байден, Петербургский международный экономический форум (фонд), ПМЭФ, оскорбление
Песков ответил, реагирует ли Путин на оскорбления Байдена
Оскорбления американского лидера в адрес президента России не красят его. Владимир Путин не реагирует на подобные высказывания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума
"Такая агрессивная лексика в отношении нашего главы государства скорее не красит американского главу государства. Путин не реагирует и не будет реагировать", - заявил Песков.
Он выразил сожаление, что в мировой политике такого уровня используется такая лексика и такие выражения в адрес президента.
Также Песков
сыронизировал, что задается вопросом, что имел в виду Байден, когда говорил, что знает Путин сорок лет.
Накануне, 6 июня, президент США Джо Байден
в интервью телеканалу ABC News в очередной раз назвал президента России Владимира Путина
"диктатором".
"Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня 40 лет. Он непорядочный человек, он диктатор, и он изо всех сил пытается сохранить единство своей страны, продолжая это наступление", - заявил американский президент.
При этом он не уточнил, откуда знает Путина с 1984 года.
Это не первое оскорбление, которое Байден позволяет себе. Ранее он называл российского президента "мясником", "военным преступником", "жестоким тираном".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.