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Песков ответил, реагирует ли Путин на оскорбления Байдена

Песков ответил, реагирует ли Путин на оскорбления Байдена - 07.06.2024 Украина.ру

Песков ответил, реагирует ли Путин на оскорбления Байдена

Оскорбления американского лидера в адрес президента России не красят его. Владимир Путин не реагирует на подобные высказывания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума

2024-06-07T13:23

2024-06-07T13:23

2024-06-07T13:23

новости

россия

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

оскорбление

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Он выразил сожаление, что в мировой политике такого уровня используется такая лексика и такие выражения в адрес президента.Также Песков сыронизировал, что задается вопросом, что имел в виду Байден, когда говорил, что знает Путин сорок лет.Накануне, 6 июня, президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News в очередной раз назвал президента России Владимира Путина "диктатором"."Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня 40 лет. Он непорядочный человек, он диктатор, и он изо всех сил пытается сохранить единство своей страны, продолжая это наступление", - заявил американский президент.При этом он не уточнил, откуда знает Путина с 1984 года.Это не первое оскорбление, которое Байден позволяет себе. Ранее он называл российского президента "мясником", "военным преступником", "жестоким тираном".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

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новости, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, оскорбление