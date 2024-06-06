https://ukraina.ru/20240606/1055517136.html

Столичные зачистки. Накануне Олимпиады из Парижа депортировали 12 тысяч бездомных французов

Столичные зачистки. Накануне Олимпиады из Парижа депортировали 12 тысяч бездомных французов - 06.06.2024 Украина.ру

Столичные зачистки. Накануне Олимпиады из Парижа депортировали 12 тысяч бездомных французов

Пока западные лидеры отмечают восьмидесятилетнюю годовщину открытия второго фронта в Нормандии, совсем неподалеку, в столице Франции, массово депортируют бездомных людей – чтобы они не попадались на глаза гостям июльской Олимпиады.

2024-06-06T14:51

2024-06-06T14:51

2024-06-06T15:05

эксклюзив

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эммануэль макрон

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олимпийские игры

кремль

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Об этом сообщается в докладе объединения "Обратная сторона медали", в которую вошли восемьдесят правозащитных групп – включая такие крупные организации, как "Врачи мира" и "Армия спасения".Его авторы пишут: в Париже происходят так называемые "социальные зачистки".Многочисленные палаточные городки, в которых живут самые бедные французы, насильственно сносит полиция, а их обитателей увозят на специальных автобусах, подальше от Эйфелевой башни, Лувра и Нотр Дам.С начала года французские власти провели уже 26 таких операций, в результате которых из столицы страны выпроводили свыше 12 тысяч бездомных. И сейчас этот процесс находится в самом разгаре – хотя парижская градоначальница Анн Идальго когда-то давала торжественные обещания, что бедняков не будут выгонять из города из-за Олимпиады.Сегодня ясно, что все подобные заявления оказались ложью. Депортации бездомных получили в Париже системный характер, что подтверждают наблюдатели из международных организаций.Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросам прав ущемленных групп на адекватное жилье Балакришнан Раджагопал говорит про "изгнание людей из занимаемых ими зданий ради облагораживания Парижа в преддверии Олимпиады".Сносят не только палатки, которые в последние годы стояли в Париже буквально всюду – даже перед зданием местной мэрии.Полицейские также проводят рейды в различных благотворительных учреждениях, приютах для бедных, а также в разрушенных и расселенных сооружениях, которые занимают бездомные.В частности, правоохранители зачистили бывшую фабрику в районе Олимпийской деревни. На ее территории годами проживали около двух тысяч человек, кое-как устроившихся среди индустриальных руин.Это было сделано исключительно для того, чтобы приехавшие в Париж туристы не смогли увидеть, в каких условиях на самом деле живут оказавшиеся за чертой бедности французы."Они просто прячут проблему под ковер", – говорит координатор организации "Врачи мира" Пол Алузи.Действительно, судьба бездомных людей никогда не волновала французские власти. И сейчас они тоже не собираются решать проблему по существу, а просто пытаются распихать обитателей парижских трущоб по всей остальной стране.Парижские чиновники мотивируют это тем, что городские социальные центры для бедных, в которых насчитывается 120 тысяч коек, давно переполнены, и выделить в них дополнительные места невозможно.Начиная с 2018 года страна живет в условиях тяжелого кризиса, вызванного политикой Эммануила Макрона. В последнее десятилетие бедные французы все чаще оказываются на улице – потому что у них нет нормально оплачиваемой работы и не хватает средств для аренды жилья.Социальную помощь, которую оказывали нуждающимся государственные структуры, тоже систематически урезают. А массовое строительство доступного жилья во Франции, фактически, не проводится.В результате, бездомными становятся самые разные люди. В палаточных лагерях можно встретить как иностранных мигрантов, так и местных жителей – например, угодивших под очередное сокращение на работе. Кроме того, там попадается много молодых французов из бедных семей, у которых изначально нет никаких шансов получить собственное жилье.Именно такая отчаявшаяся молодежь периодически участвует в резонансных социальных бунтах, которые жестоко подавляет полиция.Чаще всего эти вспышки происходят именно в Париже или на его окраинах. Согласно данным исследования опубликовали Института статистики INSEE и Центра городского планирования Apur, 43% бездомных Франции проживают именно в столице. Социальная ситуация в провинции обычно гораздо хуже – так что беднякам там просто не выжить.Можно не сомневаться, что после Олимпиады они снова потянутся со своими палатками на парижские улицы. А местная власть опять будет относиться к этому равнодушно, демонстративно не замечая проблему, как это было раньше.Активисты объединения "Обратная сторона медали" попытались протестовать против "социальных зачисток", которые проводит французская полиция.Они использовали прожектор, подсветив парижскую Триумфальную арку надписью: "Мы не готовы" – подразумевая, что Париж не готов к нормальному проведению Олимпийских игр, решая давние проблемы в авральном порядке.С этим мнением согласны многие французские граждане."Опрос показывает, что 52% французов считают, что страна не готова к проведению этих глобальных спортивных соревнований", – отмечал телеканал CNews, ссылаясь на данные института социологических исследований CSA.Бедные французы видят в Олимпиаде дорогое рекламное шоу Эммануэля Макрона, которое будет стоить государственному бюджету огромных денег, однако не принесет лично им ничего, кроме неудобств.Все понимают – было бы гораздо логичнее потратить эти средства на строительство доступного жилья или хотя бы на расширение социальных приютов. А также на решение многих других наболевших вопросов – например, на борьбу с засильем клопов, которое само по себе является прямым следствием постоянного роста числа бездомных.О том, что Париж испытывает проблемы с этими насекомыми, писала вся мировая пресса. Однако французские политики упорно назвали эти очевидные факты пропагандой Кремля. И в результате постельных клопов так и не победили. Они просто уползли на задний фон информационной повестки, по сей день продолжая кусать французов.Ситуация выглядит тупиковой. Французские власти предпочитают содержать режим Владимира Зеленского – вместо того, чтобы обеспечить своих сограждан жильем и работой. Макрон предпочитает создавать в своей обедневшей стране видимость давно не существующего благополучия, устраивая для этого позорные депортации бездомных.Но спрятать проблему такого масштаба все равно не получится.Французские правозащитники наверняка будут поднимать ее во время Олимпийских игр, с помощью различных акций протеста – чтобы рассказать о тысячах людей, которых увезли из Парижа в рамках "социальных зачисток".Хотя при Макроне такие мероприятия без церемоний разгоняются французской полицией, давно не обращающей внимания на права и свободы.Об особенностях отношения французов к своему президенту - в материале Гробы в центре Парижа - не правило: Ксавье Моро об отношении французов к воинственности Макрона

https://ukraina.ru/20240416/1054537225.html

https://ukraina.ru/20240604/1055480276.html

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эксклюзив, париж, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, олимпийские игры, кремль