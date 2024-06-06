"Потрепыхаемся ещё годик-полтора и сдохнем". Украинские эксперты о вариантах развития событий - 06.06.2024 Украина.ру
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"Потрепыхаемся ещё годик-полтора и сдохнем". Украинские эксперты о вариантах развития событий
"Потрепыхаемся ещё годик-полтора и сдохнем". Украинские эксперты о вариантах развития событий - 06.06.2024 Украина.ру
"Потрепыхаемся ещё годик-полтора и сдохнем". Украинские эксперты о вариантах развития событий
На Украине думают, чем могут обернуться репрессивные действия нынешней власти, дойдет ли до бунта или руководство киевского режима и дальше может закручивать гайки
2024-06-06T06:00
2024-06-06T06:00
эксклюзив
сво
украина
всу
владимир зеленский
экономика
балашов
соскин
алексей арестович
кмис
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Покинувший страну украинский бизнесмен и политик Геннадий Балашов считает, что нынешние власти проиграли Украину "в ноль". В интервью журналисту Александру Шелесту* он пояснил, что украинская экономика просто перестала работать, а с новым законом о мобилизации для работы останется еще меньше людей."Они по сути проиграли страну в ноль и положили ее под две страны. С одной стороны, это будет Россия, а с другой вынуждены будут входить США с корпорациями и устанавливать свои порядки в плане экономики, в какой-то степени испытывая чувство вины за то, что разбомбасили страну", - сказал Балашов.Относительно чувства вины у США имеются большие сомнения, что и отметили зрители в комментариях к видеозаписи.Комментируя высказывания некоторых украинских деятелей, предлагающих отбирать паспорта у военнообязанных граждан Украины, уехавших за границу, политик отметил, что для этого нужно будет переписывать Конституцию. Но при этом он предположил, что "от Зеленского можно ожидать все, и от его зеленой шоблы", поскольку прецеденты нарушений Конституции происходили неоднократно, да и вообще власти не соблюдают Конституцию.Такие громкие заявления о возможном лишении граждан паспортов свидетельствуют об истерике власти, которая отвлекает внимание от чего-то более важного, считает Балашов. Он продолжил: трудно сказать, как это можно осуществить на практике, здесь есть и "побочное явление. Дело в том, что одиннадцати миллионов граждан страна лишится, а это значит – никаких налоговых поступлений". Выехали-то работоспособные люди, которые могли бы приносить прибыль своему государству."У меня такое впечатление, что какой-то план стоит - изгнать население с территории Украины, оставить крепость… ну, чтобы это была военная база, например, ресурсная", - сказал Балашов. Он почему-то думает, что Киев здесь может действовать чуть ли не в сговоре с Россией.В то же время политик-бизнесмен предположил, что сейчас США давят на Киев, предлагая прекращать конфликт и переходить в режим мирных переговоров (поскольку в Америке выборы), но "Зеленский не хочет быть подписантом проигравших". И сейчас мечется, возможно, готов уже даже склониться к нейтралитету – "Украина может сменить курс".Но может и не изменить. Балашов напомнил, что конфликт начался, собственно, с того, что США попытались втянуть Украину в НАТО, полагая, что это будет легко. Но Россия подняла ставки, и американцы теперь не против договориться. Однако Зеленский заигрался, "он уже Черчилль, он уже Наполеон".Зеленскому нужна война, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. В своем телеграм-канале он пояснил: "Шансов выиграть выборы у него (у Зеленского – Ред.) нет. Пока идет война — нет выборов, и он президент. Пока идет война, у оппозиции нет возможности говорить. Монополия на СМИ у Зеленского. Пока идет война, на Украину поступает зарубежная помощь, на потоках сидят люди Зеленского. Зеленский наживается. Именно по этим причинам Зеленский выдвигает нереальные требования для переговоров. Зеленскому не нужен мир. Зеленскому нужна война. А страна и люди на Украине — его заложники".Похоже, украинцы (точнее, те из них, кто поддерживает киевский режим – Ред.) сами хотят умереть, предполагает покинувший экс-советник ОП Алексей Арестович**."Мы придем к поражению, и поражение будет такое страшное, что лучше запомнить раз и навсегда, если вообще уцелеем. Потому что мы хотим умереть – это же совершенно очевидно. Все, что мы делаем, показывает, что мы хотим умереть. У этого совершенно очевидный конец – в самом идеальном варианте мы потрепыхаемся еще годик-полтора, второй мобилизации уже не пройдет, и на этом сдохнем просто", - сказал экс-советник ОП в эфире интернет-канала "Альфа".Арестович** пояснил: продолжать войну будет невозможно физически, и тогда Киеву навяжут такие мирные соглашения, что "не будем знать, куда деваться"."Кусок Украины какой-то там останется и будет пытаться трепыхаться, вылезать в послевоенную реконструкцию в виде "серой зоны", скорее всего, или болтаться между дотационным государством и "серой зоной", - обрисовал он свое видение украинского будущего.В свою очередь, Балашов рассказал о настоящем. По его словам, сотрудники ТЦК все больше входят во вкус и в раж, возможно, скоро начнут ловить людей сетями. Но насильственная мобилизация уже наталкивается на сопротивление и, как всегда, первыми на бунт выходят женщины, как это было недавно в Киеве.Хотя до серьезного бунта может еще долго не дойти, отмечает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, комментируя результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), согласно которым 43% респондентов увидели ухудшение ситуации с демократией в стране.Но ведь более половины опрошенных считает, что с демократией на Украине все более-менее в порядке, подчеркнул эксперт. И сделал вывод — народ пока плохо понимает, в какой он оказался ситуации, а это означает, что власть будет и дальше закручивать гайки.* - признан иноагентом в РФ** - внесен в список экстремистов и террористов в РФ
https://ukraina.ru/20240605/1055471230.html
https://ukraina.ru/20240604/1055456060.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, экономика, балашов, соскин, алексей арестович, кмис, политика, эксперты, мобилизация, черчилль, верховная рада, нато, россия, сша
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, Владимир Зеленский, экономика, Балашов, Соскин, Алексей Арестович, КМИС, политика, эксперты, мобилизация, Черчилль, Верховная Рада, НАТО, Россия, США

"Потрепыхаемся ещё годик-полтора и сдохнем". Украинские эксперты о вариантах развития событий

06:00 06.06.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине думают, чем могут обернуться репрессивные действия нынешней власти, дойдет ли до бунта или руководство киевского режима и дальше может закручивать гайки
Покинувший страну украинский бизнесмен и политик Геннадий Балашов считает, что нынешние власти проиграли Украину "в ноль". В интервью журналисту Александру Шелесту* он пояснил, что украинская экономика просто перестала работать, а с новым законом о мобилизации для работы останется еще меньше людей.
"Они по сути проиграли страну в ноль и положили ее под две страны. С одной стороны, это будет Россия, а с другой вынуждены будут входить США с корпорациями и устанавливать свои порядки в плане экономики, в какой-то степени испытывая чувство вины за то, что разбомбасили страну", - сказал Балашов.
Относительно чувства вины у США имеются большие сомнения, что и отметили зрители в комментариях к видеозаписи.
Комментируя высказывания некоторых украинских деятелей, предлагающих отбирать паспорта у военнообязанных граждан Украины, уехавших за границу, политик отметил, что для этого нужно будет переписывать Конституцию. Но при этом он предположил, что "от Зеленского можно ожидать все, и от его зеленой шоблы", поскольку прецеденты нарушений Конституции происходили неоднократно, да и вообще власти не соблюдают Конституцию.
Такие громкие заявления о возможном лишении граждан паспортов свидетельствуют об истерике власти, которая отвлекает внимание от чего-то более важного, считает Балашов. Он продолжил: трудно сказать, как это можно осуществить на практике, здесь есть и "побочное явление. Дело в том, что одиннадцати миллионов граждан страна лишится, а это значит – никаких налоговых поступлений". Выехали-то работоспособные люди, которые могли бы приносить прибыль своему государству.
киев - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Вчера, 06:07
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"У меня такое впечатление, что какой-то план стоит - изгнать население с территории Украины, оставить крепость… ну, чтобы это была военная база, например, ресурсная", - сказал Балашов. Он почему-то думает, что Киев здесь может действовать чуть ли не в сговоре с Россией.
В то же время политик-бизнесмен предположил, что сейчас США давят на Киев, предлагая прекращать конфликт и переходить в режим мирных переговоров (поскольку в Америке выборы), но "Зеленский не хочет быть подписантом проигравших". И сейчас мечется, возможно, готов уже даже склониться к нейтралитету – "Украина может сменить курс".
Но может и не изменить. Балашов напомнил, что конфликт начался, собственно, с того, что США попытались втянуть Украину в НАТО, полагая, что это будет легко. Но Россия подняла ставки, и американцы теперь не против договориться. Однако Зеленский заигрался, "он уже Черчилль, он уже Наполеон".
Зеленскому нужна война, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. В своем телеграм-канале он пояснил: "Шансов выиграть выборы у него (у Зеленского – Ред.) нет. Пока идет война — нет выборов, и он президент. Пока идет война, у оппозиции нет возможности говорить. Монополия на СМИ у Зеленского. Пока идет война, на Украину поступает зарубежная помощь, на потоках сидят люди Зеленского. Зеленский наживается. Именно по этим причинам Зеленский выдвигает нереальные требования для переговоров. Зеленскому не нужен мир. Зеленскому нужна война. А страна и люди на Украине — его заложники".
Похоже, украинцы (точнее, те из них, кто поддерживает киевский режим – Ред.) сами хотят умереть, предполагает покинувший экс-советник ОП Алексей Арестович**.
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"Мы придем к поражению, и поражение будет такое страшное, что лучше запомнить раз и навсегда, если вообще уцелеем. Потому что мы хотим умереть – это же совершенно очевидно. Все, что мы делаем, показывает, что мы хотим умереть. У этого совершенно очевидный конец – в самом идеальном варианте мы потрепыхаемся еще годик-полтора, второй мобилизации уже не пройдет, и на этом сдохнем просто", - сказал экс-советник ОП в эфире интернет-канала "Альфа".
Арестович** пояснил: продолжать войну будет невозможно физически, и тогда Киеву навяжут такие мирные соглашения, что "не будем знать, куда деваться".
"Кусок Украины какой-то там останется и будет пытаться трепыхаться, вылезать в послевоенную реконструкцию в виде "серой зоны", скорее всего, или болтаться между дотационным государством и "серой зоной", - обрисовал он свое видение украинского будущего.
В свою очередь, Балашов рассказал о настоящем. По его словам, сотрудники ТЦК все больше входят во вкус и в раж, возможно, скоро начнут ловить людей сетями. Но насильственная мобилизация уже наталкивается на сопротивление и, как всегда, первыми на бунт выходят женщины, как это было недавно в Киеве.
Хотя до серьезного бунта может еще долго не дойти, отмечает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, комментируя результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), согласно которым 43% респондентов увидели ухудшение ситуации с демократией в стране.
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Но ведь более половины опрошенных считает, что с демократией на Украине все более-менее в порядке, подчеркнул эксперт. И сделал вывод — народ пока плохо понимает, в какой он оказался ситуации, а это означает, что власть будет и дальше закручивать гайки.
* - признан иноагентом в РФ
** - внесен в список экстремистов и террористов в РФ
 
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Заголовок открываемого материала
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06:00"Потрепыхаемся ещё годик-полтора и сдохнем". Украинские эксперты о вариантах развития событий
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04:45В любую секунду: полковник запаса рассказал, когда армия РФ "распечатает" Сумское направление
04:30Оружие будущего: военный эксперт рассказал, как танковое производство в России выходит на новый уровень
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04:10"У кого нет денег — идут на штурм": эксперт раскрыл, как Киев роет окопы и блиндажи за счет солдат ВСУ
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