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Киев настаивает на участии КНР в "саммите мира", несмотря на официальный отказ

Киев настаивает на участии КНР в "саммите мира", несмотря на официальный отказ - 05.06.2024 Украина.ру

Киев настаивает на участии КНР в "саммите мира", несмотря на официальный отказ

Единственной основой для завершения боевых действий на Украине является "формула мира" Владимира Зеленского, заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече со своим китайским коллегой Сунь Вэйдун

2024-06-05T17:45

2024-06-05T17:45

2024-06-05T17:50

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пекин

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саммит

"формула мира"

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Как информировала пресс-служба МИД Украины, в среду представители двух стран провели политические консультации в Пекине, в ходе которых Киев вновь склонял КНР к участию в "саммите мира", который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Украинской стороной была выражена надежда, что участие КНР в мероприятии могло бы стать хорошей возможностью для практического вклада в достижение справедливого и долговременного мира на Украине. Помимо этого, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, наметили совместные шаги по активизации контактов на высшем и высоком уровнях, усилению позитивной динамики торгово-экономического сотрудничества, а также дальнейшему взаимодействию в рамках международных организаций. Ранее Владимир Зеленский "без позитива" подтвердил отказ китайской стороны участвовать в швейцарской конференции, тогда как КНР настаивает на том, что любые переговоры должны проходить в присутствии РФ. Тем временем, план КНР по урегулированию украинского конфликта с участием как российской, так и украинской стороны, поддержали более 20 стран.При каком развитии событий против ВСУ может выступить второй эшелон с Востока читайте в эксклюзивном интервью руководителя экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрия Тавровского.

https://ukraina.ru/20240528/1055323691.html

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новости, китай, украина, киев, пекин, сво, переговоры, саммит, "формула мира"