Юрий Тавровский: Пока Зеленский хамит Китаю, против ВСУ может выступить второй эшелон с Востока
Можно надеяться, что появятся на украинском фронте и корейские войска, может быть, в качестве второго эшелона или строительных частей. Если там появляются западные войска, то почему бы не оказаться и восточным
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрий Тавровский.
Владимир Зеленский обвинил КНР в попытке сорвать так называемый саммит мира в Швейцарии, заявив, что "такая большая независимая страна, такая мощная, как Китай, является инструментом в руках" президента России Владимира Путина.
- Юрий Вадимович, последует ли ответ Китая на выпады в его адрес со стороны нелегитимного лидера Украины?
- Китай не будет становится на одну доску с Зеленским, которого вы справедливо считаете нелегитимным президентом. В этой весовой категории было сделано заявление представителем МИДа Мао Нин, которая сказала, что Китай проводит самостоятельную политику, исходящую из национальных интересов, и никто на него никакого давления не оказывает. Смешно думать, что Китай будет реагировать на выпады Зеленского.
Торгово-экономические отношения и так сокращаются. Сводить их к минимуму Китай не будет. Это опять же не его весовая категория. Поэтому, как говорится, собака лает…
17:41Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить Владимир Зеленский недоволен Китаем. Он намеревался привлечь Пекин к работе "мирной" конференции в Швейцарии, однако из этой затеи ничего не вышло. Дошло до того, что он обвинил КНР в том, что та якобы специально отговаривает другие страны от участия в предстоящем мероприятии
- Появилось сообщение о том, что переговоры Москвы и Пекина по поводу газопровода "Сила Сибири-2" зашли в тупик. Китай требует поставок газа по ценам внутреннего рынка. Удастся ли договориться с китайской стороной?
- Эта информация из западных источников, которые стремятся внести раскол в отношения России и Китая. Наши отношения в области энергоресурсов поддерживаются исходя из национальных интересов.
Возможно, этот вопрос и обсуждался и по нему нет конкретных результатов, но все происходит шаг за шагом в соответствии с темпами развития России и Китая, а переговоры будут продолжены в Астане в июле, когда снова встретятся Си Цзиньпин и Путин.
- КНДР снова запустила шары с мусором в воздушное пространство Южной Кореи в ответ на южнокорейские шары с листовками и флешками. Военно-политическое противостояние на корейском полуострове приобретает гротескные формы, к чему это приведет?
- Да, у северокорейского режима есть свои особенности. Они долго находились и продолжают находиться в международной изоляции. И у них выработался своеобразный стиль, который будет уходить по мере того, как Северная Корея будет выходить на международную арену.
В этом ей будет помогать Россия. Если Пхеньян почувствует поддержку России в ходе предстоящего визита Путина, то там станут вести себя более сдержано и цивилизовано.
17:43Российский удар по Жешуву и риски ядерной эскалацииЧем дальше, тем чаще российские эксперты опять начинают возвращаться к теме использования тактического ядерного оружия – теперь уже не только по территории Украины, но и по территории сопредельных стран – членов НАТО. Прежде всего называется польский Жешув – один из главных логистических центров ВСУ. Разберём риски ядерной эскалации
- Что станет главной темой визита нашего президента в Пхеньян?
- Полагаю, могут быть очень далеко идущие результаты. Вплоть до заключения договора между двумя странами, где речь пойдёт о военном сотрудничестве.
Северокорейская армия вооружена по советским стандартам, вся их военная промышленность — это советские стандарты. У них очень неплохая артиллерия, как говорят военные специалисты.
Можно надеяться, что появятся на украинском фронте и корейские войска, может быть, в качестве второго эшелона или строительных частей. Если там появляются западные войска, то почему бы не оказаться и восточным войскам.
Сейчас у Северной Кореи армия миллион двести тысяч человек. Все они прекрасно выучены и мотивированы. Они ненавидят Запад, Америку и ее союзников.