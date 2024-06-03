Юрий Тавровский: Пока Зеленский хамит Китаю, против ВСУ может выступить второй эшелон с Востока - 03.06.2024 Украина.ру
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Юрий Тавровский: Пока Зеленский хамит Китаю, против ВСУ может выступить второй эшелон с Востока
Юрий Тавровский: Пока Зеленский хамит Китаю, против ВСУ может выступить второй эшелон с Востока - 03.06.2024 Украина.ру
Юрий Тавровский: Пока Зеленский хамит Китаю, против ВСУ может выступить второй эшелон с Востока
Можно надеяться, что появятся на украинском фронте и корейские войска, может быть, в качестве второго эшелона или строительных частей. Если там появляются западные войска, то почему бы не оказаться и восточным
2024-06-03T19:30
2024-06-03T19:30
интервью
всу
китай
россия
северная корея
владимир зеленский
владимир путин
си цзиньпин
кндр
вооруженные силы украины
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрий Тавровский.Владимир Зеленский обвинил КНР в попытке сорвать так называемый саммит мира в Швейцарии, заявив, что "такая большая независимая страна, такая мощная, как Китай, является инструментом в руках" президента России Владимира Путина.- Юрий Вадимович, последует ли ответ Китая на выпады в его адрес со стороны нелегитимного лидера Украины?- Китай не будет становится на одну доску с Зеленским, которого вы справедливо считаете нелегитимным президентом. В этой весовой категории было сделано заявление представителем МИДа Мао Нин, которая сказала, что Китай проводит самостоятельную политику, исходящую из национальных интересов, и никто на него никакого давления не оказывает. Смешно думать, что Китай будет реагировать на выпады Зеленского.Торгово-экономические отношения и так сокращаются. Сводить их к минимуму Китай не будет. Это опять же не его весовая категория. Поэтому, как говорится, собака лает…- Появилось сообщение о том, что переговоры Москвы и Пекина по поводу газопровода "Сила Сибири-2" зашли в тупик. Китай требует поставок газа по ценам внутреннего рынка. Удастся ли договориться с китайской стороной?- Эта информация из западных источников, которые стремятся внести раскол в отношения России и Китая. Наши отношения в области энергоресурсов поддерживаются исходя из национальных интересов.Возможно, этот вопрос и обсуждался и по нему нет конкретных результатов, но все происходит шаг за шагом в соответствии с темпами развития России и Китая, а переговоры будут продолжены в Астане в июле, когда снова встретятся Си Цзиньпин и Путин.- КНДР снова запустила шары с мусором в воздушное пространство Южной Кореи в ответ на южнокорейские шары с листовками и флешками. Военно-политическое противостояние на корейском полуострове приобретает гротескные формы, к чему это приведет?- Да, у северокорейского режима есть свои особенности. Они долго находились и продолжают находиться в международной изоляции. И у них выработался своеобразный стиль, который будет уходить по мере того, как Северная Корея будет выходить на международную арену.В этом ей будет помогать Россия. Если Пхеньян почувствует поддержку России в ходе предстоящего визита Путина, то там станут вести себя более сдержано и цивилизовано.- Что станет главной темой визита нашего президента в Пхеньян?- Полагаю, могут быть очень далеко идущие результаты. Вплоть до заключения договора между двумя странами, где речь пойдёт о военном сотрудничестве. Северокорейская армия вооружена по советским стандартам, вся их военная промышленность — это советские стандарты. У них очень неплохая артиллерия, как говорят военные специалисты.Можно надеяться, что появятся на украинском фронте и корейские войска, может быть, в качестве второго эшелона или строительных частей. Если там появляются западные войска, то почему бы не оказаться и восточным войскам.Сейчас у Северной Кореи армия миллион двести тысяч человек. Все они прекрасно выучены и мотивированы. Они ненавидят Запад, Америку и ее союзников.Читайте также: Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить
https://ukraina.ru/20240603/1055456363.html
https://ukraina.ru/20240603/1055453260.html
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россия
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
4.7
96
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интервью, всу, китай, россия, северная корея, владимир зеленский, владимир путин, си цзиньпин, кндр, вооруженные силы украины, украина.ру, украина, мид
Интервью, ВСУ, Китай, Россия, Северная Корея, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Си Цзиньпин, КНДР, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Украина, МИД

Юрий Тавровский: Пока Зеленский хамит Китаю, против ВСУ может выступить второй эшелон с Востока

19:30 03.06.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаЮрий Тавровский интервью
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Можно надеяться, что появятся на украинском фронте и корейские войска, может быть, в качестве второго эшелона или строительных частей. Если там появляются западные войска, то почему бы не оказаться и восточным
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрий Тавровский.
Владимир Зеленский обвинил КНР в попытке сорвать так называемый саммит мира в Швейцарии, заявив, что "такая большая независимая страна, такая мощная, как Китай, является инструментом в руках" президента России Владимира Путина.
- Юрий Вадимович, последует ли ответ Китая на выпады в его адрес со стороны нелегитимного лидера Украины?
- Китай не будет становится на одну доску с Зеленским, которого вы справедливо считаете нелегитимным президентом. В этой весовой категории было сделано заявление представителем МИДа Мао Нин, которая сказала, что Китай проводит самостоятельную политику, исходящую из национальных интересов, и никто на него никакого давления не оказывает. Смешно думать, что Китай будет реагировать на выпады Зеленского.
Торгово-экономические отношения и так сокращаются. Сводить их к минимуму Китай не будет. Это опять же не его весовая категория. Поэтому, как говорится, собака лает…
Владимир Зеленский
17:41
Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить Владимир Зеленский недоволен Китаем. Он намеревался привлечь Пекин к работе "мирной" конференции в Швейцарии, однако из этой затеи ничего не вышло. Дошло до того, что он обвинил КНР в том, что та якобы специально отговаривает другие страны от участия в предстоящем мероприятии
- Появилось сообщение о том, что переговоры Москвы и Пекина по поводу газопровода "Сила Сибири-2" зашли в тупик. Китай требует поставок газа по ценам внутреннего рынка. Удастся ли договориться с китайской стороной?
- Эта информация из западных источников, которые стремятся внести раскол в отношения России и Китая. Наши отношения в области энергоресурсов поддерживаются исходя из национальных интересов.
Возможно, этот вопрос и обсуждался и по нему нет конкретных результатов, но все происходит шаг за шагом в соответствии с темпами развития России и Китая, а переговоры будут продолжены в Астане в июле, когда снова встретятся Си Цзиньпин и Путин.
- КНДР снова запустила шары с мусором в воздушное пространство Южной Кореи в ответ на южнокорейские шары с листовками и флешками. Военно-политическое противостояние на корейском полуострове приобретает гротескные формы, к чему это приведет?
- Да, у северокорейского режима есть свои особенности. Они долго находились и продолжают находиться в международной изоляции. И у них выработался своеобразный стиль, который будет уходить по мере того, как Северная Корея будет выходить на международную арену.
В этом ей будет помогать Россия. Если Пхеньян почувствует поддержку России в ходе предстоящего визита Путина, то там станут вести себя более сдержано и цивилизовано.
Самоходная ракетная пусковая установка СС-20 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
17:43
Российский удар по Жешуву и риски ядерной эскалацииЧем дальше, тем чаще российские эксперты опять начинают возвращаться к теме использования тактического ядерного оружия – теперь уже не только по территории Украины, но и по территории сопредельных стран – членов НАТО. Прежде всего называется польский Жешув – один из главных логистических центров ВСУ. Разберём риски ядерной эскалации
- Что станет главной темой визита нашего президента в Пхеньян?
- Полагаю, могут быть очень далеко идущие результаты. Вплоть до заключения договора между двумя странами, где речь пойдёт о военном сотрудничестве.
Северокорейская армия вооружена по советским стандартам, вся их военная промышленность — это советские стандарты. У них очень неплохая артиллерия, как говорят военные специалисты.
Можно надеяться, что появятся на украинском фронте и корейские войска, может быть, в качестве второго эшелона или строительных частей. Если там появляются западные войска, то почему бы не оказаться и восточным войскам.
Сейчас у Северной Кореи армия миллион двести тысяч человек. Все они прекрасно выучены и мотивированы. Они ненавидят Запад, Америку и ее союзников.
Читайте также: Украина обвинила Китай в срыве "саммита мира". Зеленскому могут этого не простить
 
ИнтервьюВСУКитайРоссияСеверная КореяВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСи ЦзиньпинКНДРВооруженные силы УкраиныУкраина.руУкраинаМИД
 
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